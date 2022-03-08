Bérangère Decros, Projektmanagerin für Marketing und Ticketing bei Île-de-France Mobilités

Mein Job: Projektmanager Marketing und Ticketing

Die Tätigkeit meiner Direktion besteht darin, die Ticketing - und Fahrgastinformationsdienste zu entwerfen, umzusetzen, zu vermarkten und zu betreiben, die es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, problemlos in der Île-de-France zu reisen. Was mich betrifft, so interveniere ich speziell in der Welt des Ticketings.

Ticketing ist ein Begriff, der alles umfasst, was es Ihnen ermöglicht, Transport tickets zu kaufen und zu reisen, indem Sie Ihre ticket auf Validierungsgeräten (Durchgangsterminals in Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen, Entwerter in Straßenbahnen oder Bussen) validieren. Dazu gehören auch die verschiedenen Formen von Abonnements, Zahlungsmethoden, Validierungsmedien und sogar das Vertriebsnetz...

Innerhalb dieser Direktion habe ich zwei Hauptaufgaben:

1. Die Gestaltung neuer Dienste. Dies besteht einerseits darin, die Bedürfnisse zu identifizieren, die durch das aktuelle Angebot nicht abgedeckt werden, und dann die Lösungen von morgen zu definieren und zu gestalten, um sie zu erfüllen.

Dies hat uns zum Beispiel dazu veranlasst, das bestehende Navigo-Angebot mit der Einführung eines Pakets wie Navigo Liberté+ weiterzuentwickeln, mit dem Sie nur auf Reisen abgerechnet werden können! Oder die Einführung des SMS-Tickets an Bord von Bussen.

Aber diese neuen Dienstleistungen beinhalten auch einen Ansatz für die Mobilität als Ganzes, indem sie versuchen, das Reisen der Einwohner der Ile-de-France dank Angeboten und Dienstleistungen zu rationalisieren, die öffentliche Verkehrsmittel und alle anderen nachhaltigen Mobilitätsdienste (Radfahren, Fahrgemeinschaften, Carsharing usw.) kombinieren.

2. Die Entwicklung von Partnerschaften, um zu experimentieren und dann neue Angebote und Funktionen für die Einwohner der Ile-de-France bereitzustellen. Ganz konkret bedeutet dies: