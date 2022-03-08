Bérangère Decros, Projektmanagerin für Marketing und Ticketing bei Île-de-France Mobilités
Veröffentlicht am
Mein Job: Projektmanager Marketing und Ticketing
Die Tätigkeit meiner Direktion besteht darin, die Ticketing - und Fahrgastinformationsdienste zu entwerfen, umzusetzen, zu vermarkten und zu betreiben, die es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, problemlos in der Île-de-France zu reisen. Was mich betrifft, so interveniere ich speziell in der Welt des Ticketings.
Ticketing ist ein Begriff, der alles umfasst, was es Ihnen ermöglicht, Transport tickets zu kaufen und zu reisen, indem Sie Ihre ticket auf Validierungsgeräten (Durchgangsterminals in Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen, Entwerter in Straßenbahnen oder Bussen) validieren. Dazu gehören auch die verschiedenen Formen von Abonnements, Zahlungsmethoden, Validierungsmedien und sogar das Vertriebsnetz...
Innerhalb dieser Direktion habe ich zwei Hauptaufgaben:
1. Die Gestaltung neuer Dienste. Dies besteht einerseits darin, die Bedürfnisse zu identifizieren, die durch das aktuelle Angebot nicht abgedeckt werden, und dann die Lösungen von morgen zu definieren und zu gestalten, um sie zu erfüllen.
Dies hat uns zum Beispiel dazu veranlasst, das bestehende Navigo-Angebot mit der Einführung eines Pakets wie Navigo Liberté+ weiterzuentwickeln, mit dem Sie nur auf Reisen abgerechnet werden können! Oder die Einführung des SMS-Tickets an Bord von Bussen.
Aber diese neuen Dienstleistungen beinhalten auch einen Ansatz für die Mobilität als Ganzes, indem sie versuchen, das Reisen der Einwohner der Ile-de-France dank Angeboten und Dienstleistungen zu rationalisieren, die öffentliche Verkehrsmittel und alle anderen nachhaltigen Mobilitätsdienste (Radfahren, Fahrgemeinschaften, Carsharing usw.) kombinieren.
2. Die Entwicklung von Partnerschaften, um zu experimentieren und dann neue Angebote und Funktionen für die Einwohner der Ile-de-France bereitzustellen. Ganz konkret bedeutet dies:
- Île-de-France Mobilités Connect, ein einzigartiges Konto, das den Zugang zu allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Île-de-France (Ausbau im Gange), aber auch zu Mitfahrgelegenheiten ermöglicht...
- Der Verkauf von ergänzenden Mobilitätsdienstleistungen, wie z. B. die direkte Integration von Vélib' in die App Île-de-France Mobilités, um unseren Kunden eine Reise zu bieten, die vollständig im Umfeld von Île-de-France Mobilités verankert bleibt.
- Experimente mit Vermittlern mit Unternehmen, um die Erstattung durch den Arbeitgeber zu erleichtern...
Fähigkeiten und Qualitäten
Die 4 Schlüsselkompetenzen, um in meinem Job erfolgreich zu sein
- Sinn für Kundenservice
- Multitasking-Management (die Fähigkeit, mehrere Aktivitäten gleichzeitig zu verwalten)
- Multi-Stakeholder-Projektmanagement, Koordination und Management
- Wissen, wie man Chancen erkennt und Prioritäten setzt
Die Qualitäten, die mir täglich dienen
- Eine gute Beziehung, eine gute Fähigkeit, Teil einer kollektiven Arbeit zu sein
- Starke Anpassungsfähigkeit
- Reaktionsfähigkeit
- Fähigkeit zuzuhören, zu analysieren
Wie sieht mein Arbeitsalltag aus?
Kontinuierliche Meetings! ;)
Aber auch die Verwaltung unserer MOA/MOE-Dienstleister (Projektmanagement und Projektmanagement), die Definition und Gestaltung von Dienstleistungen, die Analyse von Marktchancen, die Gestaltung der Strategie, die dem Management von Île-de-France Mobilités vorgeschlagen werden soll.
In meinem täglichen Leben gibt es auch viele Treffen mit Partnern und Fragen der Verhandlung, der Vertragsgestaltung.
Ich leite auch Projekte zur Realisierung technischer Entwicklungen? Dies impliziert eine Schnittstelle zu vielen Interessengruppen innerhalb von Île-de-France Mobilités, aber auch zu Spediteuren, unseren Partnern... Von der vorgelagerten Phase mit der Gestaltung des Dienstes bis zur nachgelagerten Phase, der tatsächlichen Einführung der Dienstleistung oder des Produkts.
Zu meinen Missionen gehören auch Brainstorming-Sitzungen, Bedarfsstudien und Marktforschungsfütterungen.
Und schließlich die Montage und die Nachbereitung und das Feedback zu den Experimenten neuer Dienste.
Mein Werdegang
Ich bin seit 3 Jahren bei Île-de-France Mobilités. Zuvor habe ich 12 Jahre lang in einem Konstruktionsbüro gearbeitet - davon 6 Jahre im Transportsektor - bevor ich für 3 Jahre zu einem Betreiber (Transdev) wechselte.
Warum liebe ich meinen Job?
Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich nützlich bin, dass meine Arbeit jeden Tag einen Unterschied für die Menschen in der Region Paris macht - denn die Verbesserung der Mobilitätsbedingungen bedeutet, sich für die Lebensqualität aller einzusetzen.
Ich liebe meinen Job auch, wenn ich sehe, wie Projekte vor Ort Früchte tragen. Und dann ist es sehr lohnend, die Unternehmensstrategie persönlich zu beeinflussen (Definition der Service-Roadmap, Priorisierung von Entwicklungen und Definition der feinen Regeln für die Dienstleistungen für die Kunden).
Bei Île-de-France Mobilités sind die Teams und das Management voll und ganz in den Dienst der Einwohner der Ile-de-France gestellt, alle bewegen sich in die gleiche Richtung: und das ist jeden Tag wirklich zufriedenstellend.
Vor 20 Jahren nahm ich einen Sommerjob bei Transilien an und verkaufte tickets an Bahnhöfen. Und seitdem habe ich während meiner gesamten Karriere einen roten Faden "Transport" beibehalten. Ein Zufall? Ganz und gar nicht!
Die Transportberufe sind sehr umfangreich und reichhaltig, wenn man einen Fuß hineinsetzt, ist es schwierig, diesen wirklich süchtig machenden Sektor zu verlassen, vor allem haben wir eine "öffentliche" Faser. Zögern Sie nicht zu testen, Sie werden nicht mehr gehen wollen!