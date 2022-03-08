Hinter den Kulissen von Île-de-France Mobilités: Treffen mit vier Frauen, die Ihren Transport wachsen lassen

Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Vier Frauen unter den 258 Experten von Île-de-France Mobilités. Vier Frauen, die wie ihre 440 Kollegen, Frauen und Männer, täglich daran arbeiten, unsere Mobilität in der Île-de-France zu steigern.

Warum diese vier Frauen? Denn ihre Jobs, man kennt sie nicht unbedingt. Weil Sie vielleicht nicht vermuten, dass sie eine entscheidende Rolle bei Ihrem täglichen Pendeln spielen. Und weil Frauen wie sie wie ihre Kolleginnen unerlässlich sind, um das Verkehrsnetz in der Île-de-France weiter zu verbessern.