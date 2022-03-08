Hinter den Kulissen von Île-de-France Mobilités: Treffen mit vier Frauen, die Ihren Transport wachsen lassen
Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Vier Frauen unter den 258 Experten von Île-de-France Mobilités. Vier Frauen, die wie ihre 440 Kollegen, Frauen und Männer, täglich daran arbeiten, unsere Mobilität in der Île-de-France zu steigern.
Warum diese vier Frauen? Denn ihre Jobs, man kennt sie nicht unbedingt. Weil Sie vielleicht nicht vermuten, dass sie eine entscheidende Rolle bei Ihrem täglichen Pendeln spielen. Und weil Frauen wie sie wie ihre Kolleginnen unerlässlich sind, um das Verkehrsnetz in der Île-de-France weiter zu verbessern.
Charlotte Quint, Projektleiterin Buswettbewerb
Sein Job?
"Teilnahme an der Organisation des Wettbewerbs aller Buslinien von Paris und den inneren Vororten bis 2025."
Konkret bedeutet dies, dass Charlotte daran arbeitet, ein harmonisiertes Busnetz in der Region Paris mit einem hohen Serviceniveau zu schaffen...
Sein geheimes Talent?
"Wissen, wie man öffentliche Behörden und private Akteure in Dialog bringt"
Gwenaelle Larrey, Leiterin Marketing Operations
Sein Job?
"Entwerfen und verwalten Sie die Vermarktung unserer verschiedenen Transport tickets, Dienstleistungen und Abonnements."
Das bedeutet vor allem, dass Gwenaelle darüber nachdenkt, wie man den Nutzern das Leben auf all ihren Reisen am besten erleichtern kann.
Seine Hauptmotivation?
"Es ist ein öffentlicher Dienst, es ist konkret."
Claire Dassy, stellvertretende Leiterin der Abteilung Oberflächenprojekte
Sein Job?
"Meine Aufgabe ist es, neue Straßenbahn- und Buslinien mit einem hohen Serviceniveau zu schaffen, damit die Menschen kurze und mittlere Strecken zurücklegen können."
Seine Hauptmotivation?
"Ich liebe meinen Job, weil ich an die Bedeutung und Nützlichkeit öffentlicher Dienstleistungen und einer echten Verkehrspolitik glaube, um Gebiete zu erschließen und das Leben in den Stadtvierteln zu verbessern. Ich liebe meinen Job, weil er Sinn macht."
Bérangère Decros, Projektmanagerin Marketing und Ticketing
Sein Job?
Entwerfen, implementieren, vermarkten und betreiben Sie Ticketing-Dienste, die es den Einwohnern der Ile-de-France erleichtern, sich in der Île-de-France fortzubewegen.
Seine Hauptmotivation?
"Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich nützlich bin, dass meine Arbeit jeden Tag einen Unterschied für die Menschen in der Region Paris macht - denn die Verbesserung der Mobilitätsbedingungen bedeutet, sich für die Lebensqualität aller einzusetzen."