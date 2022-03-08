Charlotte Quint, Projektleiterin für Buswettbewerbe bei Île-de-France Mobilités
Sie beteiligt sich aktiv am Buswettbewerb in der Île-de-France: Charlotte Quint erzählt uns von ihrem komplexen und spannenden Job, warum sie ihn liebt, wie wichtig Diplomatie in ihrem täglichen Leben ist und wie sie den Dialog zwischen Behörden und privaten Betreibern erleichtert.
Mein Job: Projektleiter Buswettbewerb
In der Abteilung Wettbewerb (15 Personen) kümmere ich mich um den Wettbewerb zwischen den Buslinien von Paris und den inneren Vororten.
Ich habe mich zunächst auf die Busse in den äußeren Vororten konzentriert, die 1200 Buslinien, die historischen privaten Betreibern anvertraut wurden, die in der Vereinigung OPTILE (Organisation Professionnelle des Transports d'Île-de-France) zusammengefasst sind, jetzt starten wir den Wettbewerb der Buslinien in Paris und in den inneren Vororten. Ein Netz von 311 Buslinien, das jedoch in Bezug auf Kilometer oder Anzahl der Fahrgäste viel größer ist.
Was ist Wettbewerb?
Bis vor kurzem waren die Buslinien in der Île-de-France ein Monopol. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen, das immer dasselbe ist, einen ständig erneuerten Betriebsvertrag hatte. Aber jetzt schreiben europäische und nationale Gesetze den 1. Januar 2025 für die Inbetriebnahme von Verträgen für Busse nach einem wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren vor - wie es für Wasser der Fall war...
Es handelt sich um einen Prozess des Wettbewerbs mit der Delegation des öffentlichen Dienstes, der mit Bussen begann, sich aber mit Zügen, Straßenbahnen, RER und schließlich der U-Bahn fortsetzen wird.
Konkret bedeutet dies, dass nach einer Ausschreibung einfranzösischer oder ausländischer Betreiber die Buslinien von Paris und den inneren Vororten betreiben kann.
Dieser Wettbewerb ist in der Île-de-France neu, aber in vielen Städten wie Lyon oder Lille ist er bereits eine alte Realität. Dort wird der Betrieb der Linien alle 5 bis 10 Jahre wieder in den Wettbewerb aufgenommen und die Betreiber sind daran gewöhnt.
Für uns bei Île-de-France Mobilités entspricht dieser Ausschreibungsprozess natürlich der Notwendigkeit, das nationale und europäische Recht einzuhalten, aber es ist auch eine Möglichkeit, als Organisationsbehörde für Mobilität in der Île-de-France die Betreiber zu ermutigen, uns die besten Betriebsprojekte anzubieten, um die Servicequalität zum Nutzen der Einwohner der Ile-de-France zu verbessern.
Fähigkeiten und Qualitäten
Die 3 Schlüsselkompetenzen, um in meinem Job erfolgreich zu sein
- Wissen, wie man Prioritäten setzt: Lassen Sie sich weder von Stress noch von der hohen Dichte an Themen überwältigen
- Die Fähigkeit, mit einer Vielzahl von internen und externen Gesprächspartnern mit unterschiedlichen Unternehmenskulturen zu arbeiten und zu interagieren
- Projektmanagement, natürlich ist meine Arbeit die eines Dirigenten
Die Qualitäten, die mir täglich dienen
- Diplomat sein
- Empathie
- Stressresistenz
- Und immer Positivität, gute Laune
Wie sieht mein tägliches Leben bei der Arbeit aus?
- Verfolgen Sie den Fortschritt verschiedener Projekte, stellen Sie sicher, dass jedes Team bei seinen Ergebnissen gut vorankommt
- Entwicklung und (Anreicherung) von Management-Tools
- Dirigent sein, alle Fragen zum Thema zentralisieren
- Verwalten Sie monatliche Meetings mit funktionsübergreifenden Teams , um ein gutes Informationsniveau für alle Beteiligten aufrechtzuerhalten
Mein Werdegang
Mein Hintergrund ist sehr fokussiert auf öffentliche Aufträge, im weitesten Sinne und Interaktionen zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten.
Ich habe Jura studiert, bevor ich einen Master-Abschluss in Public / Private Partnership Engineering an der SciencesPo Lyon erwarb. Diese Ausbildung, die es nicht mehr gibt, ermöglichte es mir zu lernen, wie man einen Dialog zwischen einem privaten Akteur und einer öffentlichen Behörde organisiert, die einen Bedarf formuliert, zum Beispiel einen öffentlichen Dienst, den es zu delegieren gilt.
Nach meinem Studium trat ich in ein Beratungsunternehmen für den öffentlichen Sektor ein, wo ich mich auf Finanzfragen konzentrierte. Dort habe ich an meinen ersten Delegationen für den öffentlichen Dienst gearbeitet, mit der Analyse von Angeboten, der Vergabe von Aufträgen usw.
Und so habe ich mich vor 5 1/2 Jahren bei Île-de-France Mobilités beworben.
Warum liebe ich meinen Job?
Das Interessante an der Rolle des Projektmanagers ist, dass ich kein Geschäftsexperte bin, sondern mit einer Vielzahl von Spezialisten zusammenarbeite – Anwälten, Finanzexperten und Ingenieuren. Ich bin kein Spezialist, aber ich verstehe.
Und dann bietet mir dieser Job einen sehr abwechslungsreichen Alltag, eine Vielzahl von Themen, im sehr kodifizierten Rahmen eines Wettbewerbs mit dem Verfahren der Delegation des öffentlichen Dienstes. Wir machen nicht von Monat zu Monat dasselbe, es wiederholt sich nicht. Im Moment tauche ich zum Beispiel in Fragen des Kulturerbes ein. Und es erlaubt mir, mit vielen Menschen zu arbeiten, sehr unterschiedlich.