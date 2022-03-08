Charlotte Quint, Projektleiterin für Buswettbewerbe bei Île-de-France Mobilités

Was ist Wettbewerb?

Bis vor kurzem waren die Buslinien in der Île-de-France ein Monopol. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen, das immer dasselbe ist, einen ständig erneuerten Betriebsvertrag hatte. Aber jetzt schreiben europäische und nationale Gesetze den 1. Januar 2025 für die Inbetriebnahme von Verträgen für Busse nach einem wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren vor - wie es für Wasser der Fall war...

Es handelt sich um einen Prozess des Wettbewerbs mit der Delegation des öffentlichen Dienstes, der mit Bussen begann, sich aber mit Zügen, Straßenbahnen, RER und schließlich der U-Bahn fortsetzen wird.

Konkret bedeutet dies, dass nach einer Ausschreibung einfranzösischer oder ausländischer Betreiber die Buslinien von Paris und den inneren Vororten betreiben kann.

Dieser Wettbewerb ist in der Île-de-France neu, aber in vielen Städten wie Lyon oder Lille ist er bereits eine alte Realität. Dort wird der Betrieb der Linien alle 5 bis 10 Jahre wieder in den Wettbewerb aufgenommen und die Betreiber sind daran gewöhnt.

Für uns bei Île-de-France Mobilités entspricht dieser Ausschreibungsprozess natürlich der Notwendigkeit, das nationale und europäische Recht einzuhalten, aber es ist auch eine Möglichkeit, als Organisationsbehörde für Mobilität in der Île-de-France die Betreiber zu ermutigen, uns die besten Betriebsprojekte anzubieten, um die Servicequalität zum Nutzen der Einwohner der Ile-de-France zu verbessern.