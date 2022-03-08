Claire Dassy, stellvertretende Leiterin der Abteilung Oberflächenprojekte

Ein urbaner Ansatz für Projekte

In meiner Abteilung tragen wir Projekte langfristig: von ihrer Vorstellungskraft bis zu ihrer Inbetriebnahme bei Reisenden... Dies bedeutet, zu antizipieren, wie sich der Verkehrsbedarf in 15 Jahren verändern wird: Denn dies ist die durchschnittliche Zeit für die Umsetzung einer Straßenbahnlinie.

Um diese neuen Straßenbahnlinien zu schaffen, stützen wir uns auf die strategischen Entwicklungsperspektiven, die im Masterplan der Region Île-de-France (SDRIF) auf den Empfehlungen des PDUIF (Plan de transports urbain de l'Île-de-France) zum Ausdruck kommen. Bevor wir mit den Arbeiten beginnen, führen wir solide Studien durch , in denen wir mit Ingenieuren, Stadtarchitekten, Betriebsspezialisten usw. zusammenarbeiten.

Wir führen unsere Verkehrsprojekte von "Fassade zu Fassade" durch, was bedeutet, dass sie Teil eines globalen Ansatzes zur Neuqualifizierung des öffentlichen Raums sind, zum Beispiel mit der Schaffung von Radwegen, verbreiterten Bürgersteigen, der Wiederaufnahme von Straßen ... Daher arbeiten wir eng mit den Gemeinden (Städte, Interkommunalitäten) zusammen, die von unseren Projekten durchquert werden.