Claire Dassy, stellvertretende Leiterin der Abteilung Oberflächenprojekte
Veröffentlicht am
Mein Job: Assistent des Abteilungsleiters Oberflächenprojekte
Meine Aufgabe ist es, neue Straßenbahnlinien zu schaffen, damit sich die Menschen leichter über kurze und mittlere Strecken bewegen können, aber auch Buslinien mit hohem Serviceniveau (Busse, die auf Gleisen fahren, die nicht mit Autos vermischt sind).
Ein urbaner Ansatz für Projekte
In meiner Abteilung tragen wir Projekte langfristig: von ihrer Vorstellungskraft bis zu ihrer Inbetriebnahme bei Reisenden... Dies bedeutet, zu antizipieren, wie sich der Verkehrsbedarf in 15 Jahren verändern wird: Denn dies ist die durchschnittliche Zeit für die Umsetzung einer Straßenbahnlinie.
Um diese neuen Straßenbahnlinien zu schaffen, stützen wir uns auf die strategischen Entwicklungsperspektiven, die im Masterplan der Region Île-de-France (SDRIF) auf den Empfehlungen des PDUIF (Plan de transports urbain de l'Île-de-France) zum Ausdruck kommen. Bevor wir mit den Arbeiten beginnen, führen wir solide Studien durch , in denen wir mit Ingenieuren, Stadtarchitekten, Betriebsspezialisten usw. zusammenarbeiten.
Wir führen unsere Verkehrsprojekte von "Fassade zu Fassade" durch, was bedeutet, dass sie Teil eines globalen Ansatzes zur Neuqualifizierung des öffentlichen Raums sind, zum Beispiel mit der Schaffung von Radwegen, verbreiterten Bürgersteigen, der Wiederaufnahme von Straßen ... Daher arbeiten wir eng mit den Gemeinden (Städte, Interkommunalitäten) zusammen, die von unseren Projekten durchquert werden.
Fähigkeiten und Qualitäten
Die 4 Schlüsselkompetenzen, um in meinem Job erfolgreich zu sein
- Wissen, wie man Teamarbeit orchestriert... mit einem echten Sinn für Diplomatie: zwischen internen Fähigkeiten außerhalb unseres Managements (Vertragsabteilung, Kommunikation, Busreorganisation, ...), externen Fachkenntnissen (Techniker der Gemeinden, Projektmanagement, spezialisierte Unternehmen, die die Baustellen leiten) und den Geldgebern, denen wir Bericht erstatten (Staat, Region, Departements ...).
- Verstehen Sie langfristige Raumplanungsprojekte in ihren städtebaulichen, sozialen und politischen Dimensionen. Kenntnisse über alle öffentlichen Politikbereiche. In der Lage sein, die Brennweite zu ändern (vom Detail (Stadtmöbel) zum Globalen (Neugestaltung der Bewegungen im Maßstab eines Wohnbereichs). Verstehen Sie das Gebiet als Ganzes.
- Seien Sie ein Generalist: Lernen Sie zusammenfassend und oft on the job in vielen Bereichen, um zu verstehen, was andere Berufe tun, um die Rolle des Dirigenten am besten zu spielen.
- Wissen, wie man sich anpasst, um die Rolle jedes einzelnen und die Kultur jedes Akteurs zu verstehen, und zu lernen, wie Gleichgewichte außerhalb von Île-de-France Mobilités funktionieren, insbesondere bei den Betreibern.
Die Qualitäten, die mir täglich dienen
- Demut, um bestehen zu können: zuzugeben, dass man nicht alles weiß, sich trauen, darüber zu sprechen
- Begeisterung
- Empathie, wir müssen in der Lage sein zu verstehen, was Menschen durchmachen, um Enteignungen zu bewältigen, oder verstehen, wie dieses Projekt, das sich auf ihr tägliches Leben auswirkt, ihre Nachbarschaft in Zukunft aufwerten wird.
- Hartnäckigkeit
Wie sieht mein tägliches Leben bei der Arbeit aus?
Die Tage sind nicht gleich!
Elemente von Projekten werden gewählten Vertretern und der Bevölkerung vorgestellt - Studien, Projekte, der Fortschritt der Arbeit, sogar pädagogische Aktionen mit Kindern (Workshops mit Schulen, Hochschulen ...).
Es wird auch viel Arbeit an der finanziellen Überwachung von Verträgen und an der Überwachung von Rechts- und Sicherheitsverfahren (in der Studien-, Arbeits- und Testphase) sowie beispielsweise an der Prüfung von Akten in der gütlichen Vergleichskommission geleistet, um den Händlern das Leben während der Arbeiten zu erleichtern.
Wir kümmern uns auch um die Kommunikation rund um Projekte, Studienphasen und dann während der gesamten Baustelle.
Meine Ausbildung
Ich habe Stadtplanung und Architektur studiert.
Warum ich meinen Job liebe
Ich mag meinen Job, weil er Teil der Raumplanung ist – Mobilität ist eine wichtige Dimension der Raumplanung. Und genau das ist einer meiner Ausbildungs- und Interessenbereiche.
Und dann ist der Bau öffentlicher Verkehrsprojekte wirklich nützlich für eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere und in Gebieten, in denen Mobilität der Beginn einer Form von Gleichheit und Freiheit ist (für den Zugang zu Kultur, Einrichtungen, einfach um sich fortzubewegen).
Schließlich liebe ich meine Arbeit, weil ich an die Bedeutung und den Nutzen öffentlicher Dienstleistungen glaube, an die Bedeutung und Nützlichkeit einer echten Verkehrspolitik, um Gebiete zu erschließen und das Leben in diesen Vierteln zu verbessern.
Meine Arbeit macht Sinn.