Gwenaelle Larrey, Marketing Operations Manager bei Île-de-France Mobilités

Warum mache ich diese Arbeit?

Für den Beziehungsaspekt, die Koordination... Die Zusammenarbeit mit Menschen ist das, was mich antreibt. Ich brauche diese Gruppendynamik.

Was ich an Île-de-France Mobilités liebe, ist die Vielfalt. Menschen, Jobs, Profile, Karrieren. Allein in meiner Abteilung gibt es eine Mischung aus Ingenieuren und verschiedenen Marketingfachleuten. Niemand, ursprünglich komme ich aus der Lebensmittelindustrie.

Ich arbeite an Alltagsprodukten, Produkten, die Sinn machen und Interesse wecken, Produkten, die wirklich einem Zweck dienen und die ich selbst benutze.

Wenn Sie Marketing betreiben, ist einer der wesentlichen Punkte, zu verstehen, woran Sie arbeiten, die Erwartungen zu verstehen...

Aber vor allem ist Île-de-France Mobilités ein öffentlicher Dienst, es ist konkret.