Gwenaelle Larrey, Marketing Operations Manager bei Île-de-France Mobilités
Veröffentlicht am
Gwenaelle Larrey erzählt uns von ihrer Arbeit als Marketing Operations Manager bei Île-de-France Mobilités: ihre täglichen Aufgaben, die Fähigkeiten, die sie umsetzen muss... und all die guten Gründe, jeden Morgen aufzustehen, damit die Einwohner der Ile-de-France leichter reisen können.
Mein Job: Marketing Operations Manager bei Île-de-France Mobilités
Ich arbeite in der Abteilung Serviceangebot und Marketing und insbesondere in der Abteilung MAAS Service Policy and Marketing von Île-de-France Mobilités, die etwa 20 Personen hat, die sich mit der Gestaltung des Marketing-Serviceangebots, MaaS (Service Mobility) und Ticketing befassen.
Meine Hauptrolle
Konkret arbeite ich an der Gestaltung und dem Marketingmanagement unserer verschiedenen Transport tickets, Dienstleistungen und Abonnements.
Dies beinhaltet die Programmierung und Organisation des Betriebs mit den Betreibern (RATP, SNCF, Optile usw.), die Entwicklung von Sprachelementen (Argumenten), die den Nutzern helfen, besser zu verstehen, wie (und warum) wir unsere Ticketing-Produkte modernisieren.
Ich habe einen dreifachen Hut
- Marketingmanagement : mit der Implementierung von Elementen, die den Nutzern helfen, zu moderneren Transport tickets zu gelangen (Navigo Easy, Navigo Liberté+, die Möglichkeit, tickets mit ihrem Telefon zu kaufen oder aufzuladen...)
- Kundenbeziehungsmanagement: Hören Sie auf Benutzeranfragen, um sie zu verstehen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolgen wir insbesondere die Elemente, die über die Beschwerde- und Kommunikationsabteilung gemeldet werden.
- Strategie: Entwicklung der Produktentwicklung, insbesondere auf der Grundlage von Studien, um Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Erwartungen der Nutzer entsprechen
Fähigkeiten und Qualitäten
Die 4 Schlüsselkompetenzen, um in meinem Job erfolgreich zu sein
- Der Sinn für Organisation, um alle Themen des Ökosystems zu beantworten und zu verstehen: Ich arbeite an traditionellen Produkten (Navigo jährlich, monatlich, Produkte für Jugendliche und Senioren ...) und neuen Produkten (Navigo Easy, Navigo Liberté +, Kauf von tickets auf dem Smartphone ...)
- Vielseitigkeit, weil wir sehr schnell von einem Thema zum anderen wechseln
- Eine gute Beziehung und echte Managementfähigkeiten, denn wir müssen mit vielen verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten - innerhalb von Île-de-France Mobilités, aber auch extern mit Dienstleistern, Betreibern...
- Strenge. Es gibt einen ganzen überwachten Aspekt von Indikatoren, Zahlen, in meinem Job
Die Qualitäten, die mir täglich dienen
- Zuhören: die Bedürfnisse und Erwartungen aller verstehen
- Dynamik, offensichtlich angesichts der Vielfalt meiner Themen und der Vielfalt meiner Gesprächspartner
- Eine gute Stressresistenz, um den Notfall so gelassen wie möglich zu bewältigen (Reklamationen, die im Falle eines Problems bei einer Operation massiv auftreten können)
Wie sieht mein tägliches Leben bei der Arbeit aus?
- Unterstützung der Nutzer, zum Beispiel durch die Durchführung von Workshops und Studien, um unsere Produkte zu verbessern, sie zu verstehen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.
- Projektmanagement-Meetings mit unseren Dienstleistern oder mit Business-Experten hier bei Île-de-France Mobilités, die uns täglich begleiten.
- Produktüberwachung und Berichterstattung.
Warum mache ich diese Arbeit?
Für den Beziehungsaspekt, die Koordination... Die Zusammenarbeit mit Menschen ist das, was mich antreibt. Ich brauche diese Gruppendynamik.
Was ich an Île-de-France Mobilités liebe, ist die Vielfalt. Menschen, Jobs, Profile, Karrieren. Allein in meiner Abteilung gibt es eine Mischung aus Ingenieuren und verschiedenen Marketingfachleuten. Niemand, ursprünglich komme ich aus der Lebensmittelindustrie.
Ich arbeite an Alltagsprodukten, Produkten, die Sinn machen und Interesse wecken, Produkten, die wirklich einem Zweck dienen und die ich selbst benutze.
Wenn Sie Marketing betreiben, ist einer der wesentlichen Punkte, zu verstehen, woran Sie arbeiten, die Erwartungen zu verstehen...
Aber vor allem ist Île-de-France Mobilités ein öffentlicher Dienst, es ist konkret.