Der Personalausweis der RER NG Veröffentlicht am 2023 June 09

Neuer Zug für RER E und D, der RER NG (für "neue Generation") kommt ins Netz. Machen wir die Einführungen!

Der Personalausweis der RER NG Name RER NG (neue Generation) Bestelldatum Januar 2017 Typ Doppelstöckiger elektrischer Eisenbahnzug Größe 6 bis 7 Autos (zwischen 112 und 130 Metern) Anzahl der Plätze 1.563 Sitzplätze für 6-teilige Züge und 1.861 Sitzplätze für 7-teilige Züge Linien die RER NG verkehrt auf den Linien RER E und RER D Höchstgeschwindigkeit 140 km/h Datum der Inbetriebnahme 13. November 2023 : auf der RER E

: auf der RER E Ende 2024 : auf der RER D-Linie

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie

die Youtube-Cookie-Hinterlegung akzeptieren