Der Personalausweis der RER NG
Veröffentlicht am
Neuer Zug für RER E und D, der RER NG (für "neue Generation") kommt ins Netz. Machen wir die Einführungen!
Der Personalausweis der RER NG
Name
- RER NG (neue Generation)
Bestelldatum
- Januar 2017
Typ
- Doppelstöckiger elektrischer Eisenbahnzug
Größe
- 6 bis 7 Autos (zwischen 112 und 130 Metern)
Anzahl der Plätze
- 1.563 Sitzplätze für 6-teilige Züge und 1.861 Sitzplätze für 7-teilige Züge
Linien
- die RER NG verkehrt auf den Linien RER E und RER D
Höchstgeschwindigkeit
- 140 km/h
Datum der Inbetriebnahme
- 13. November 2023 : auf der RER E
- Ende 2024 : auf der RER D-Linie
Lernen Sie sich näher kennen
Barrierefreiheit
- Zugänglich für alle Arten von Behinderungen (sensorische, psychische, Menschen mit eingeschränkter Mobilität).
- Überbrückung der Lücke für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität: 2 Türen pro Zug (1 Tür an jedem Endwagen)
- Fahrgastinformationen in Echtzeit über Bildschirme und akustische Durchsagen.
- Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert.
Erkennungsmerkmale?
- 256 USB-Anschlüsse in den RER E-Zügen und 312 in den RER D-Zügen
- 5 Fahrgastbereiche für verschiedene Arten von Wartezeiten
- Natürliches Licht, das sich mit der Tageszeit ändert
- Heizung im Winter und Klimaanlage im Sommer