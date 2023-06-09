Der Personalausweis der RER NG

Veröffentlicht am

Neuer Zug für RER E und D, der RER NG (für "neue Generation") kommt ins Netz. Machen wir die Einführungen!

Der Personalausweis der RER NG

Der Personalausweis der RER NG

Name

  • RER NG (neue Generation)

Bestelldatum

  • Januar 2017

Typ

  • Doppelstöckiger elektrischer Eisenbahnzug

Größe

  • 6 bis 7 Autos (zwischen 112 und 130 Metern)

Anzahl der Plätze

  • 1.563 Sitzplätze für 6-teilige Züge und 1.861 Sitzplätze für 7-teilige Züge

Linien

  • die RER NG verkehrt auf den Linien RER E und RER D

Höchstgeschwindigkeit

  • 140 km/h

Datum der Inbetriebnahme

  • 13. November 2023 : auf der RER E
  • Ende 2024 : auf der RER D-Linie
Innenraum eines RER NG-Zuges
Innenraum eines RER NG-Zuges

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie

Lernen Sie sich näher kennen

Barrierefreiheit

  • Zugänglich für alle Arten von Behinderungen (sensorische, psychische, Menschen mit eingeschränkter Mobilität).
  • Überbrückung der Lücke für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität: 2 Türen pro Zug (1 Tür an jedem Endwagen)
  • Fahrgastinformationen in Echtzeit über Bildschirme und akustische Durchsagen.
  • Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert.

Erkennungsmerkmale?

  • 256 USB-Anschlüsse in den RER E-Zügen und 312 in den RER D-Zügen
  • 5 Fahrgastbereiche für verschiedene Arten von Wartezeiten
  • Natürliches Licht, das sich mit der Tageszeit ändert
  • Heizung im Winter und Klimaanlage im Sommer
Innenraum eines RER NG-Zuges mit Informationsbildschirm
Innenraum eines RER NG-Zuges mit Informationsbildschirm