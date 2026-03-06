Allgemeine Rückerstattungsbedingungen - Pünktlichkeit 2025
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Allgemeine Rückerstattungsbedingungen in Bezug auf Pünktlichkeit - Jahr 2025
ARTIKEL 1: DEFINITIONEN UND GRUNDSÄTZE
- Der Entschädigungsbereich bezieht sich auf die Online-Plattform, die unter der https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr Adresse zugänglich ist, auf der Anträge auf Erstattung aller oder eines Teils der von Île-de-France Mobilités erstellten und von Comutitres S.A.S. im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwalteten Transportpakete eingereicht werden können.
- Der Dienst Île-de-France Mobilités Connect ist ein Authentifizierungsdienst für den sicheren Zugriff auf die Dienste von Île-de-France Mobilités und einigen seiner Partner.
- Der Begriff " Nutzer " bezeichnet die Person, die den berechtigten Plan im Rahmen der in diesem Dokument beschriebenen Rückerstattungsaktion nutzt.
- Der Name " Zahler " bezeichnet namentlich die natürliche Person, die das Paket des Nutzers bezahlt.
- Der Begriff " Beförderer " bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.
Die Erstattungsmaßnahmen werden von Île-de-France Mobilités und den Beförderern im Rahmen von Betriebsverträgen im Falle einer inakzeptablen Situation auf einer Streckenachse des RER- oder Transilien-Netzes (mit Ausnahme des zentralen Abschnitts in Paris) durchgeführt. Inakzeptable Situation bedeutet monatliche Pünktlichkeit auf einer bestimmten Achse von höchstens 80 % für mindestens drei Monate. Die Ergebnisse der Pünktlichkeitsmessungen werden nach Achse und Spediteur auf der Website von Île-de-France Mobilités veröffentlicht. In diesem Jahr hat Île-de-France Mobilités beschlossen, die Entschädigung für bestimmte Achsen auszuweiten, die in einigen Monaten mit mindestens einem Monat unter 80 % und in den Monaten nur geringfügig über 80 % erscheinen.
Alle Erstattungsanträge im Rahmen dieser Kampagne müssen auf der Website von Île-de-France Mobilités über den Compensation Space eingereicht werden, der unter https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr Adresse zugänglich ist. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen oder besitzen.
Bewerbungen können von Dienstag, 10. März 2026 bis einschließlich Dienstag, 7. April 2026 eingereicht werden. Der Abschluss von Anträgen, die während dieses Zeitraums über das in Artikel 7 dieses Dokuments beschriebene Beschwerdesystem eingeleitet wurden, bleibt bis einschließlich Dienstag, den 5. Mai 2026, möglich.
Nur volljährige Nutzer oder mündige Minderjährige, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags mündig sind, können einen Rückerstattungsantrag stellen. Für unmündige minderjährige Nutzer muss der Antrag von ihrem Erziehungsberechtigten eingereicht werden.
Artikel 2 – Zulassungsvoraussetzungen
A. Allgemeine Grundsätze
Ein Benutzer hat Anspruch auf eine Rückerstattung für eine bestimmte Transaktion, wenn er die folgenden Bedingungen erfüllt:
- Er hat in den Monaten, in denen die Pünktlichkeit der betreffenden Achse weniger als 80 % betrug, in einer der von der betreffenden Achse bedienten Gemeinden (mit Ausnahme von Paris intramural) gewohnt, gearbeitet oder studiert. Île-de-France Mobilités legt für jede betroffene Achse die Liste der Wohn-, Arbeits- und Studiengemeinden fest, die Anspruch auf Erstattung haben. Diese Liste ist auf der Website von Île-de-France Mobilités verfügbar;
- und er seit mindestens drei Monaten in dem Zeitraum, in dem die Pünktlichkeit der betreffenden Achse weniger als 80 % betrug, Inhaber eines Navigo-Pakets war.
Derselbe Nutzer kann im Rahmen dieser Kampagne nur von einer Rückerstattung profitieren. Sie kann jedoch zusätzliche Anträge für Personen stellen, deren Navigo-Paket sie finanziert, sofern sie die Förderkriterien erfüllen.
B. Förderfähige Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde
Jeder Nutzer ist einer Referenzgemeinde zugeordnet, je nachdem, welchen Wohnort er bei der Registrierung oder Aktualisierung seiner persönlichen Daten in seinem Kundenbereich Île-de-France Mobilités angegeben hat, der unter der folgenden Adresse zugänglich ist:
https://www.jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr/espace_client/coordonnees.
Der Nutzer kann einen Antrag stellen, wenn die Gemeinde, der er angehört, zu den in den Erstattungsvorgang einbezogenen Gemeinden gehört. Nutzer mit Wohnsitz in Paris sind von diesen Erstattungsmaßnahmen nicht betroffen, es sei denn, sie arbeiten oder studieren in einer berechtigten Gemeinde.
Wenn die aktuelle Wohnadresse von der des betroffenen Zeitraums abweicht, kann der Nutzer eine Beschwerde einreichen (siehe Artikel 7), indem er einen Nachweis über seine Adresse während des betreffenden Zeitraums vorlegt.
Wenn die Gemeinde, in der der Nutzer arbeitet oder studiert, in die Erstattungsmaßnahme einbezogen wird und die anderen in diesem Dokument definierten Zulassungskriterien erfüllt, kann er einen Antrag stellen, indem er einen Nachweis über seinen Arbeits- oder Studienort vorlegt.
C. Berechtigte Transportpakete
Nur Nutzer, die mindestens drei Monate in dem Zeitraum, in dem die Pünktlichkeit für einen bestimmten Vorgang weniger als 80 % betrug, Inhaber von Paketen unter den unten aufgeführten waren:
- Navigo Annual (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Navigo Monate (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5), unabhängig vom Kaufmedium
- Imagine R Student
- Imagine R Schule
- Navigo Jährlicher Senior Pricing
- Navigo Solidarität 75% Monat (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Navigo Monat Rabatt 50% (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
Folgende Transport tickets sind von diesen Erstattungsmaßnahmen nicht betroffen:
- t+ Tickets
- Abfahrts-Ziel-Tickets
- U-Bahn-Zug-RER-Tickets
- Bus-Straßenbahn-Tickets
- Kurzpakete (Navigo Jour, Jugendwochenendpakete, Paris Visite),
- Navigo Freiheit +
- Das Amethyst-Paket
- Imagine R Junior
- Kostenlose Solidarität und andere kostenlose Produkte
- Navigo Woche, Navigo Solidarität 75% Woche und Rabatt 50% Woche.
Artikel 3 – Erstatteter Betrag
Die Höhe der Erstattung, auf die der Nutzer Anspruch hat, basiert auf dem letzten "förderfähigen Paket" des letzten Monats, in dem die Pünktlichkeit der betreffenden Achse für die betreffende Achse weniger als 80 % betrug.
Die Erstattung wird wie folgt berechnet:
- Für einen Vorgang auf einer Achse, deren Pünktlichkeit von 3 bis 5 Monaten weniger als 80 % betrug: das 0,5-fache des monatlichen Betrags des förderfähigen Pakets, wenn der Benutzer mindestens 3 Monate Pakete in den Monaten besessen hat, deren Pünktlichkeit weniger als 80 % betrug.
- Für eine Operation auf einer Achse, deren Pünktlichkeit zwischen 6 und 9 Monaten weniger als 80 % betrug:
‐ das 0,5-fache des monatlichen Betrags des förderfähigen Pakets, wenn der Nutzer zwischen 3 und 5 Monaten Pakete in den Monaten hatte, deren Pünktlichkeit weniger als 80% betrug
‐ 1-facher monatlicher Betrag des förderfähigen Pakets, wenn der Nutzer 6 Monate oder mehr in den Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80% besessen hat
Artikel 4 – Belege
Die Berechnung der Berechtigung und des Rückerstattungsbetrags erfolgt auf der Grundlage der Informationen und Belege, die der Nutzer bei der Einreichung eines Rückerstattungsantrags zur Verfügung stellt.
Die angeforderten Elemente lauten wie folgt:
A. Im Falle eines Kaufs auf einem personalisierten Navigo-Pass:
- Privatadresse zum Zeitpunkt des von der Rückerstattung betroffenen Zeitraums: Wenn die aktuelle Wohnadresse von der des betroffenen Zeitraums abweicht, muss der Nutzer einen Nachweis über die Wohnadresse vorlegen. Folgende Dokumente werden akzeptiert:
· Telefonrechnung – einschließlich Mobiltelefon
· Strom- oder Gasrechnung
· Mietquittung – von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie
· Wasserrechnung
· Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung
· Nachweis der Wohnsteuer
· Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung
Für Personen, die bei einem Dritten untergebracht sind: Ein Adressnachweis wird zusammen mit einer Unterkunftsbescheinigung verlangt.
ODER
- Anschrift des Arbeits- oder Studienortes zusammen mit einem der folgenden Nachweise:
· Unterschriebene und abgestempelte Arbeitgeberbescheinigung
· Bildungs- oder Schulabschluss
· KBIS oder Zahlungsbescheinigung der URSSAF für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe
- Bankverbindung des Zahlers des letzten im Zeitraum betroffenen Pakets, falls dem System nicht bekannt.
B. Im Falle eines Paketkaufs auf dem Navigo Discovery Pass oder über eine mobile Anwendung:
- Nachweis des Transport ticket für Navigo Discovery Passes: eine Kopie der beiden Elemente, aus denen der Navigo Discovery Pass besteht, die Namenskarte und die Karte mit der Nummer)
- Privatadresse zum Zeitpunkt des von der Rückerstattung betroffenen Zeitraums. Folgende Belege werden akzeptiert:
· Telefonrechnung – einschließlich Mobiltelefon
· Strom- oder Gasrechnung
· Mietquittung – von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie
· Wasserrechnung
· Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung
· Nachweis der Wohnsteuer
· Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung
Für Personen, die bei einem Dritten untergebracht sind: Ein Adressnachweis wird zusammen mit einer Unterkunftsbescheinigung verlangt.
ODER
- Anschrift des Arbeits- oder Studienortes zusammen mit einem der folgenden Nachweise:
· Unterschriebene und abgestempelte Arbeitgeberbescheinigung
· Bildungs- oder Schulabschluss
· KBIS oder Zahlungsbescheinigung der URSSAF für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe
- Bankverbindung des Zahlers des letzten im Zeitraum betroffenen Pakets, falls dem System nicht bekannt.
Artikel 5 – Rückerstattungsbedingungen
Die Rückerstattung wird vom Zahler des letzten Pakets eingezogen, das während des Rückerstattungszeitraums gehalten wurde. Sein Name ist in der Bestätigungs-E-Mail angegeben, die am Ende der Bewerbung gesendet wird.
Der Inhaber des Pakets erhält die Rückerstattung, wenn das Paket vollständig von einem Drittzahler (Verein, Gemeinde ...) finanziert wird
Alle Rückerstattungen erfolgen per Überweisung auf das bekannte oder im Antragsverfahren angegebene Bankkonto.
Artikel 6 – Nachverfolgung der Rückerstattung
Der Status des Antrags kann im Entschädigungsbereich im Abschnitt "Tracking" verfolgt werden, indem Sie sich mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto anmelden, das für die Einreichung des Antrags verwendet wurde.
In jeder Phase werden automatische E-Mails gesendet, um den Benutzer über die Entwicklung seiner Anfrage zu informieren. Diese Benachrichtigungen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft ist, das für den Zugriff auf den Compensation Space verwendet wird.
Für weitere Informationen kann der Nutzer die häufig gestellten Fragen konsultieren, die auf der Website von Île-de-France Mobilités unter folgender Adresse verfügbar sind: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements.
Artikel 7 – Beschwerden
Alle Ansprüche im Zusammenhang mit Erstattungsmaßnahmen müssen über den Entschädigungsbereich über das entsprechende Kontaktformular eingereicht werden, das unten auf der Seite zugänglich ist.
Der Zugriff auf dieses Formular ist auch über den Hypertext-Link in der Benachrichtigungs-E-Mail im Falle einer Ablehnung der Anfrage möglich. Diese E-Mail wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft ist, das für den Zugriff auf den Compensation Space verwendet wird.
Île-de-France Mobilités et Comutitres S.A.S. behält sich das Recht vor, zusätzliche Nachweise anzufordern, die zur Überprüfung der bereitgestellten Informationen erforderlich sind.
Artikel 8 – Personenbezogene Daten
Aus Sicherheitsgründen wird der Berechtigungsdienst Île-de-France Connect genutzt, der die Erstellung eines Île-de-France Mobilités-Kontos für Benutzer erfordert, die keinen ersten Online-Kauf getätigt haben. Die Daten zur Erstellung des Ile-de-France Mobilités-Kontos werden vor dem Verkauf der Pauschalreise oder zur Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs erhoben. Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Verarbeitung unterliegt den Allgemeinen Nutzungsbedingungen eines Ile-de-France Mobilités-Kontos und des Ile-de-France Mobilités Connect-Dienstes: Allgemeine Nutzungsbedingungen eines Ile-de-France Mobilités-Kontos und des Ile-de-France Mobilités Connect-Dienstes.
Im Rahmen der Verwaltung Ihres Entschädigungsantrags werden die personenbezogenen Daten des Antragstellers von Île-de-France Mobilités verarbeitet, einem Datenverantwortlichen, der sich um den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Achtung Ihres Privatlebens kümmert.
8.1 Warum werden die Daten erhoben?
Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:
· die Beantragung und Verwaltung von Entschädigungen;
· Verwaltung des Kundendienstes;
· Unternehmenskommunikation sowie kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;
· Durchführung statistischer Analysen.
Darüber hinaus kann die Verarbeitung zum Zwecke der Betrugsbekämpfung die Anforderung eines Identitätsnachweises erfordern, um die Identität der Person zu überprüfen, die eine Rückerstattung beantragt hat. Im Falle eines nachgewiesenen Betrugs kann der Rückerstattungsantrag zur Ablehnung der Transaktion führen.
8.2 Welche Daten werden erhoben?
Die im Rahmen der Vertragsabwicklung erhobenen Daten lauten wie folgt:
· Identifikationsdaten
· Daten zum Privatleben
· Daten zum Arbeitsleben
· Wirtschafts- und Finanzdaten
8.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?
Im Rahmen der von Ile-de-France Mobilités durchgeführten Verarbeitung ist die Erhebung und Verarbeitung von Daten möglich auf:
- Die Zustimmung der betroffenen Person zum Antrag auf Entschädigung;
- Die Ausführung des Vertrags über die Verwaltung des Entschädigungsanspruchs und die Verwaltung des Kundendienstes;
- Das Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen an statistischen Studien und Analysen;
- Betrugsbekämpfung: beruht auf dem berechtigten Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen. [AS1]
Die Rückerstattungsverarbeitung kann auch zu einer zusätzlichen Verarbeitung personenbezogener Daten führen, die bei der Überprüfung des Adressnachweises, der erneut angefordert wird, durchgeführt wird. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Echtheit der vorgelegten Dokumente zu gewährleisten und Betrug zu bekämpfen.
Der Adressnachweis wird für die Dauer der Anfrage aufbewahrt.
8.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?
Île-de-France Mobilités bewahrt die entschädigungsspezifischen Daten des Kunden während der Vertragsabwicklung sowie 12 Monate nach Einreichung des Antrags auf Bearbeitung von Beschwerden auf.
8.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?
Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S. und ihre Dienstleister bestimmt.
8.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union
Die Daten des Antragstellers werden zum Zwecke der Verwaltung von Entschädigungsansprüchen an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Senegal und England[AS2] [RC3]) weitergegeben.
In diesem Zusammenhang werden nur Daten übermittelt, die sich auf die Identifizierung, persönliche und berufliche Kontaktdaten und den Entschädigungsvertrag beziehen.
Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Binding Corporate Rules, BCR) erstellt wurden.
8.7 Welche Rechte haben Antragsteller in Bezug auf ihre Daten und wie können sie diese ausüben?
Antragsteller haben ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.
Um ihre Rechte auszuüben, kann der Antragsteller seinen Antrag unter Angabe des/der von seinem Antrag betroffenen(n) Rechts/Rechte, des Umfangs seines Antrags (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder alle Behandlungen) zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität senden.
Antragsteller können den Antrag an folgende Adressen senden:
· an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,
· oder E-Mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr
Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.
Artikel 9 – ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGE GERICHTE
Sowohl diese Website als auch die Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht, unabhängig vom Ort der Nutzung.
Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, kann der Benutzer auf eine Mediation zurückgreifen, um die Streitigkeit gütlich beizulegen.
Der Nutzer kann sich auch an die örtlich zuständigen Gerichte wenden.
Artikel 10 – Annahme und Änderung der allgemeinen Rückerstattungsbedingungen
Die Einreichung eines Rückerstattungsantrags setzt die vollständige Annahme und Einhaltung dieser Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen voraus.
Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, den Entschädigungsbereich, die damit verbundenen Dienstleistungen und diese Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen jederzeit zu ändern. Diese Änderungen können sich aus dem Hinzufügen neuer Funktionen, dem Entfernen oder Anpassen vorhandener Funktionen ergeben.
Die geltenden Bedingungen werden den Nutzern während jedes Rückerstattungsprozesses systematisch angezeigt. Sie haben dann die Möglichkeit, sie anzunehmen, um ihren Antrag abzuschließen, oder sie nicht anzunehmen, in diesem Fall kann die Einreichung des Antrags nicht abgeschlossen werden.
Artikel 11 – Besondere Bedingungen für den Betrieb der Pünktlichkeitskampagne 2025
Die Pünktlichkeits-Erstattungskampagne 2025 umfasst fünf separate Operationen.
Um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben, muss der Nutzer in einer der Gemeinden gewohnt, gearbeitet oder studiert haben, die an eine der betreffenden Achsen angeschlossen sind.
Die Höhe der Rückerstattung variiert je nach Achse und wird nach den Paketen berechnet, die der Nutzer in den Monaten besitzt, in denen die Pünktlichkeit weniger als 80 % betrug.
Die folgende Tabelle zeigt die Beträge, die je nach Situation des Nutzers erstattet werden können:
|ART DER PAKETE
|RÜCKERSTATTUNGSGRUNDLAGE (gültig für 1 Monat)
|HALBER MONAT
|Navigo Jahres- und Monatszone 1-5
|88,80 €
|44,40 €
|Navigo Jahres- und Monatszone 2-3
|82,80 €
|41,40 €
|Navigo Jahres- und Monatszone 3-4
|80,60 €
|40,30 €
|Navigo Jahres- und Monatszone 4-5
|78,60 €
|39,30 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% Zone 1-5
|44,40 €
|22,20 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% Zone 2-3
|41,40 €
|20,70 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% Zone 3-4
|40,30 €
|20,15 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% Zone 4-5
|39,30 €
|19,65 €
|Navigo Monat - Rabatt 75% Zone 1-5
|22,20 €
|11,10 €
|Navigo Monat - Rabatt 75% Zone 2-3
|20,70 €
|10,35 €
|Navigo Monat - Rabatt 75% Zone 3-4
|20,15 €
|10,08 €
|Navigo Monat - Rabatt 75% Zone 4-5
|19,65 €
|9,83 €
|Navigo Jährlicher Senior Pricing
|44,40 €
|22,20 €
|Imagine R Student
|42,70 €
|21,35 €
|Imagine R Schule
|42,70 €
|21,35 €
Derselbe Nutzer kann im Rahmen dieser Kampagne nur von einer Rückerstattung profitieren. Sie kann jedoch zusätzliche Anträge für Personen stellen, deren Navigo-Paket sie finanziert, sofern sie die Förderkriterien erfüllen.
I. Einzelheiten der Transaktion
a) Betrieb im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit der Achse Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye der RER B
Die Achse Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye der RER B, die von Transilien SNCF Voyageurs im Auftrag von Île-de-France Mobilités betrieben wird, verzeichnete im Jahr 2025 fünf Monate lang eine Pünktlichkeit von weniger als 80 %: Januar, März, September, Oktober und November.
Abhängig von den Paketen, die der Nutzer im Jahr 2025 in diesen Monaten besitzt, kann ihm ein Betrag erstattet werden, der einem halben Monat des förderfähigen Pakets entspricht (siehe Artikel 3).
Die Gemeinden, die für diese Maßnahme in Frage kommen, sind die folgenden (Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde):
|INSEE-Code
|NAME DER GEMEINDE
|77095
|CHARNY
|77118
|CLAYE SOUILLY
|77123
|DOMPANS
|77139
|COURTRY
|77214
|GRESSY
|77291
|DER MESNIL AMELOT
|77292
|MESSY
|77294
|MITRY MORY
|77332
|NANTOUILLET
|77263
|DIE PIN
|77427
|ST MESMES
|77462
|THIEUX
|77511
|VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN
|77514
|VILLEPARRISIS
|93005
|AULNAY SOUS BOIS
|93015
|COUBRON
|93046
|LIVRY GARGAN
|93074
|VAUJOURS
|93078
|VILLEPINTE
|93073
|TREMBLAY IN Frankreich
|93071
|SEVRAN
b) Betrieb im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit der Achse Dourdan / La Norville der RER C
Die Strecke Dourdan-la-Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon der RER C, die von Transilien SNCF Voyageurs im Auftrag von Île-de-France Mobilités betrieben wird, verzeichnete im Jahr 2025 vier Monate lang eine Pünktlichkeit von weniger als 80 %: Januar, Februar, Juni und November.
Abhängig von den Paketen, die der Nutzer im Jahr 2025 in diesen Monaten besitzt, kann ihm ein Betrag erstattet werden, der einem halben Monat des förderfähigen Pakets entspricht (siehe Artikel 3).
Die Gemeinden, die für diese Maßnahme in Frage kommen, sind die folgenden (Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde):
|INSEE-CODE
|NAME DER GEMEINDE
|78003
|ABLIS
|78009
|ALLAINVILLE
|91017
|ANGERVILLIERS
|91021
|ARPAJON
|91035
|AUTHON LA PLAINE
|91041
|AVRINVILLE
|78071
|BOINVILLE LE GAILLARD
|91081
|BOISSY DER TROCKENE
|91085
|BOISSY SOUS ST YON
|78087
|KÜTZEN
|91103
|BRETIGNY SUR ORGE
|91105
|BREUILLET
|91106
|BREUX JOUY
|91111
|BRIIS UNTER SCHMIEDEN
|91115
|BRUYERES LE CHATEL
|78120
|BULLION
|91145
|CHATIGNONVILLE
|91148
|CHAUFFOUR LES ÉTRECHY
|91175
|CORBEUSE
|91186
|COURSON MONTELOUP
|91200
|DOURDAN
|91207
|EGLY
|91243
|FONTENAY LES BRIIS
|91249
|SCHMIEDEN LES BAINS
|91292
|GUIBEVILLE
|91247
|DER WALD DES KÖNIGS
|91457
|LA NORVILLE
|91630
|DAS VAL ST GERMAIN
|91284
|DIE SCHEUNEN DES KÖNIGS
|91333
|LEUVILLE AUF GERSTE
|91339
|LINAS
|91347
|LONGPONT AUF GERSTE
|78349
|LONGVILLIERS
|91378
|MAUCHAMPS
|91425
|MONTLHERY
|91461
|OLLAINVILLE
|78472
|ORSONVILLE
|78478
|PARAY DOUAVILLE
|91495
|PLESSIS ST BEDÜRFNISSE
|78499
|PONTHEVRARD
|91519
|RICHARVILLE
|78522
|ROCHEFORT IN YVELINES
|91525
|ROINVILLE
|78537
|ST ARNOULT IN YVELINES
|91540
|ST CHERON
|91546
|ST CYR SOUS DOURDAN
|78569
|ST. MESMO
|91547
|ST ESCOBILLE
|91552
|ST GERMAIN LES ARPAJON
|78564
|ST. MARTIN VON BRETHENCOURT
|91568
|ST. MAURICE MONTCOURONNE
|91570
|ST. MICHEL SUR ORGE
|91578
|ST SULPICE DE FAVIERES
|91581
|ST YON
|91593
|SERMAISE
|78601
|SONCHAMP
|91602
|SOUZY LA BRICHE
|91634
|VAUGRIGNEUSE
|91662
|VILLECONIN
c) Betrieb im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit der Achse Aulnay-sous-Bois / Flughafen Charles De Gaulle 2-TGV der RER B
Die Achse Aulnay-sous-Bois / Charles de Gaulle Airport 2-TGV der RER B, die von Transilien SNCF Voyageurs im Auftrag von Île-de-France Mobilités betrieben wird, verzeichnete im Jahr 2025 drei Monate lang eine Pünktlichkeit von weniger als oder fast 80 %.
Abhängig von den Paketen, die der Nutzer im Jahr 2025 in diesen Monaten besitzt, kann ihm ein Betrag erstattet werden, der einem halben Monat des förderfähigen Pakets entspricht (siehe Artikel 3).
Die Gemeinden, die für diese Maßnahme in Frage kommen, sind die folgenden (Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde):
|INSEE-CODE
|NAME DER GEMEINDE
|93005
|AULNAY SOUS BOIS
|77095
|CHARNY
|77118
|CLAYE SOUILLY
|77123
|COMPANS
|93015
|COUBRON
|77139
|COURTRY
|77214
|GRESSY
|77291
|DER MESNIL AMELOT
|77363
|DIE PIN
|93046
|LIVRY GARGAN
|77292
|MESSY
|77294
|MITRY MORY
|77332
|NANTOUILLET
|77427
|ST MESMES
|93071
|SEVRAN
|77462
|THIEUX
|93073
|TREMBLAY IN Frankreich
|93074
|VAUJOURS
|77511
|VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN
|77514
|VILLEPARISIS
|93078
|VILLEPINTE
d) Betrieb im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit der Achse Creil / Goussainville der RER D
Die von Transilien SNCF Voyageurs Goussainville / Creil betriebene Strecke der RER D verzeichnete im Jahr 2025 drei Monate mit einer Pünktlichkeit von weniger als oder fast 80 %: April, Oktober und November.
Abhängig von den Paketen, die der Nutzer im Jahr 2025 in diesen Monaten besitzt, kann ihm ein Betrag erstattet werden, der einem halben Monat des förderfähigen Pakets entspricht (siehe Artikel 3).
Die Gemeinden, die für diese Maßnahme in Frage kommen, sind die folgenden (Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde):
|INSEE-CODE
|NAME DER GEMEINDE
|95055
|BELLEFONTAINE
|95094
|BOUQUEVAL
|60141
|CHANTILLY
|95144
|CHATENAY IN Frankreich
|95154
|CHENNEVIERES LES LOUVRES
|600172
|COYE LA FORÊT
|60175
|CREIL
|95205
|ECOUEN
|95212
|EPIAIS LES LOUVRES
|95241
|FONTENAY IN PARISIS
|95250
|GRUBEN
|95277
|GONESSE
|95280
|GOUSSAINVILLE
|60282
|GOUVIEUX
|95316
|JAGNY SOUS BOIS
|60142
|DIE SERVALKAPELLE
|60346
|LAMORLAYE
|95331
|LASSY
|95351
|LOUVRES
|95365
|MAREIL IN FRANKREICH
|95371
|MARLY DIE STADT
|77282
|MAUREGARD
|95395
|LE MESNIL AUBRY
|60414
|MONTATAIRE
|77322
|MOUSSY DER NEUE
|60463
|NOGENT SUR OISE
|60482
|ORRY DIE STADT
|60494
|PLAILLY
|95492
|DER PLESSIS GASSOT
|95493
|DIE PLESSIS LUZARCHES
|60505
|PONTARME
|95509
|PUISEUX IN FRANKREICH
|95527
|ROISSY IN FRANKREICH
|60589
|ST MAXIMIN
|95580
|ST WITZ
|95604
|SURVILLIERS
|60631
|THIERS SUR THEVE
|95612
|LE THILLAY
|60635
|THIVERNY
|95633
|VAUDHERLAND
|95641
|VEMARS
|60670
|VERNEUIL EN HALATTE
|95675
|VILLERON
|60684
|VILERS ST PAUL
|95680
|VILLIERS LE BEL
|60695
|VINEUIL ST FIRMIN
e) Betrieb im Zusammenhang mit der Pünktlichkeit der Achse Vigneux-Corbeil über Evry Courcouronnes der RER D
Die von Transilien SNCF Voyageurs Goussainville / Creil betriebene Strecke der RER D verzeichnete im Jahr 2025 drei Monate mit einer Pünktlichkeit von weniger als oder fast 80 %: April, Oktober und November.
Abhängig von den Paketen, die der Nutzer im Jahr 2025 in diesen Monaten besitzt, kann ihm ein Betrag erstattet werden, der einem halben Monat des förderfähigen Pakets entspricht (siehe Artikel 3).
Die Gemeinden, die für diese Maßnahme in Frage kommen, sind die folgenden (Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde):
|INSEE-CODE
|NAME DER GEMEINDE
|94001
|ABLON SUR SEINE
|91027
|ATHIS MONS
|91086
|BONDOUFLE
|91174
|CORBAIL ESSONNES
|91191
|CROSNE
|91291
|DRAVEIL
|91225
|ETIOLLES
|91228
|EVRY COURCOURONNES
|91235
|FLEURY MEROGIS
|91286
|GRIGNY
|91326
|JUVISY AUF GERSTE
|91494
|DIE PLESSIS-PASTE
|77251
|LIEUSAINT
|91340
|GLATT
|91421
|MONTGERON
|91432
|MORANGIS
|91434
|MORSANG AUF GERSTE
|91435
|MORSANG SUR SEINE
|91468
|ORMOY
|91479
|PARAY ALTE POST
|91521
|RIS ORANGIS
|91553
|ST GERMAIN LES CORBEIL
|91573
|ST. PIERRE DU PERRAY
|91577
|SAINTRY SUR SEINE
|91589
|SAVIGNY SUR ORGE
|91600
|SOISY SUR SEINE
|91617
|TIGERY
|91648
|GRÜN DER GROSSE
|91657
|VIGNEUX SUR SEINE
|91659
|VILLABE
|91687
|VIRY CHATILLON