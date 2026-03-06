Allgemeine Rückerstattungsbedingungen - Pünktlichkeit 2025

ARTIKEL 1: DEFINITIONEN UND GRUNDSÄTZE

Der Entschädigungsbereich bezieht sich auf die Online-Plattform, die unter der https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr Adresse zugänglich ist, auf der Anträge auf Erstattung aller oder eines Teils der von Île-de-France Mobilités erstellten und von Comutitres S.A.S. im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwalteten Transportpakete eingereicht werden können.

bezieht sich auf die Online-Plattform, die unter der https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr Adresse zugänglich ist, auf der Anträge auf Erstattung aller oder eines Teils der von Île-de-France Mobilités erstellten und von Comutitres S.A.S. im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwalteten Transportpakete eingereicht werden können. Der Dienst Île-de-France Mobilités Connect ist ein Authentifizierungsdienst für den sicheren Zugriff auf die Dienste von Île-de-France Mobilités und einigen seiner Partner.

ist ein Authentifizierungsdienst für den sicheren Zugriff auf die Dienste von Île-de-France Mobilités und einigen seiner Partner. Der Begriff " Nutzer " bezeichnet die Person, die den berechtigten Plan im Rahmen der in diesem Dokument beschriebenen Rückerstattungsaktion nutzt.

" bezeichnet die Person, die den berechtigten Plan im Rahmen der in diesem Dokument beschriebenen Rückerstattungsaktion nutzt. Der Name " Zahler " bezeichnet namentlich die natürliche Person, die das Paket des Nutzers bezahlt.

" bezeichnet namentlich die natürliche Person, die das Paket des Nutzers bezahlt. Der Begriff " Beförderer " bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

Die Erstattungsmaßnahmen werden von Île-de-France Mobilités und den Beförderern im Rahmen von Betriebsverträgen im Falle einer inakzeptablen Situation auf einer Streckenachse des RER- oder Transilien-Netzes (mit Ausnahme des zentralen Abschnitts in Paris) durchgeführt. Inakzeptable Situation bedeutet monatliche Pünktlichkeit auf einer bestimmten Achse von höchstens 80 % für mindestens drei Monate. Die Ergebnisse der Pünktlichkeitsmessungen werden nach Achse und Spediteur auf der Website von Île-de-France Mobilités veröffentlicht. In diesem Jahr hat Île-de-France Mobilités beschlossen, die Entschädigung für bestimmte Achsen auszuweiten, die in einigen Monaten mit mindestens einem Monat unter 80 % und in den Monaten nur geringfügig über 80 % erscheinen.

Alle Erstattungsanträge im Rahmen dieser Kampagne müssen auf der Website von Île-de-France Mobilités über den Compensation Space eingereicht werden, der unter https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr Adresse zugänglich ist. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen oder besitzen.

Bewerbungen können von Dienstag, 10. März 2026 bis einschließlich Dienstag, 7. April 2026 eingereicht werden. Der Abschluss von Anträgen, die während dieses Zeitraums über das in Artikel 7 dieses Dokuments beschriebene Beschwerdesystem eingeleitet wurden, bleibt bis einschließlich Dienstag, den 5. Mai 2026, möglich.

Nur volljährige Nutzer oder mündige Minderjährige, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags mündig sind, können einen Rückerstattungsantrag stellen. Für unmündige minderjährige Nutzer muss der Antrag von ihrem Erziehungsberechtigten eingereicht werden.

Artikel 2 – Zulassungsvoraussetzungen

A. Allgemeine Grundsätze

Ein Benutzer hat Anspruch auf eine Rückerstattung für eine bestimmte Transaktion, wenn er die folgenden Bedingungen erfüllt:

Er hat in den Monaten, in denen die Pünktlichkeit der betreffenden Achse weniger als 80 % betrug, in einer der von der betreffenden Achse bedienten Gemeinden (mit Ausnahme von Paris intramural) gewohnt, gearbeitet oder studiert. Île-de-France Mobilités legt für jede betroffene Achse die Liste der Wohn-, Arbeits- und Studiengemeinden fest, die Anspruch auf Erstattung haben. Diese Liste ist auf der Website von Île-de-France Mobilités verfügbar;

und er seit mindestens drei Monaten in dem Zeitraum, in dem die Pünktlichkeit der betreffenden Achse weniger als 80 % betrug, Inhaber eines Navigo-Pakets war.

Derselbe Nutzer kann im Rahmen dieser Kampagne nur von einer Rückerstattung profitieren. Sie kann jedoch zusätzliche Anträge für Personen stellen, deren Navigo-Paket sie finanziert, sofern sie die Förderkriterien erfüllen.

B. Förderfähige Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde

Jeder Nutzer ist einer Referenzgemeinde zugeordnet, je nachdem, welchen Wohnort er bei der Registrierung oder Aktualisierung seiner persönlichen Daten in seinem Kundenbereich Île-de-France Mobilités angegeben hat, der unter der folgenden Adresse zugänglich ist:

https://www.jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr/espace_client/coordonnees.

Der Nutzer kann einen Antrag stellen, wenn die Gemeinde, der er angehört, zu den in den Erstattungsvorgang einbezogenen Gemeinden gehört. Nutzer mit Wohnsitz in Paris sind von diesen Erstattungsmaßnahmen nicht betroffen, es sei denn, sie arbeiten oder studieren in einer berechtigten Gemeinde.

Wenn die aktuelle Wohnadresse von der des betroffenen Zeitraums abweicht, kann der Nutzer eine Beschwerde einreichen (siehe Artikel 7), indem er einen Nachweis über seine Adresse während des betreffenden Zeitraums vorlegt.

Wenn die Gemeinde, in der der Nutzer arbeitet oder studiert, in die Erstattungsmaßnahme einbezogen wird und die anderen in diesem Dokument definierten Zulassungskriterien erfüllt, kann er einen Antrag stellen, indem er einen Nachweis über seinen Arbeits- oder Studienort vorlegt.

C. Berechtigte Transportpakete

Nur Nutzer, die mindestens drei Monate in dem Zeitraum, in dem die Pünktlichkeit für einen bestimmten Vorgang weniger als 80 % betrug, Inhaber von Paketen unter den unten aufgeführten waren:

Navigo Annual (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)

Navigo Monate (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5), unabhängig vom Kaufmedium

Imagine R Student

Imagine R Schule

Navigo Jährlicher Senior Pricing

Navigo Solidarität 75% Monat (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)

Navigo Monat Rabatt 50% (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)

Folgende Transport tickets sind von diesen Erstattungsmaßnahmen nicht betroffen:

t+ Tickets

Abfahrts-Ziel-Tickets

U-Bahn-Zug-RER-Tickets

Bus-Straßenbahn-Tickets

Kurzpakete (Navigo Jour, Jugendwochenendpakete, Paris Visite),

Navigo Freiheit +

Das Amethyst-Paket

Imagine R Junior

Kostenlose Solidarität und andere kostenlose Produkte

Navigo Woche, Navigo Solidarität 75% Woche und Rabatt 50% Woche.

Artikel 3 – Erstatteter Betrag

Die Höhe der Erstattung, auf die der Nutzer Anspruch hat, basiert auf dem letzten "förderfähigen Paket" des letzten Monats, in dem die Pünktlichkeit der betreffenden Achse für die betreffende Achse weniger als 80 % betrug.

Die Erstattung wird wie folgt berechnet:

Für einen Vorgang auf einer Achse, deren Pünktlichkeit von 3 bis 5 Monaten weniger als 80 % betrug: das 0,5-fache des monatlichen Betrags des förderfähigen Pakets, wenn der Benutzer mindestens 3 Monate Pakete in den Monaten besessen hat, deren Pünktlichkeit weniger als 80 % betrug.

Für eine Operation auf einer Achse, deren Pünktlichkeit zwischen 6 und 9 Monaten weniger als 80 % betrug:

‐ das 0,5-fache des monatlichen Betrags des förderfähigen Pakets, wenn der Nutzer zwischen 3 und 5 Monaten Pakete in den Monaten hatte, deren Pünktlichkeit weniger als 80% betrug

‐ 1-facher monatlicher Betrag des förderfähigen Pakets, wenn der Nutzer 6 Monate oder mehr in den Monaten mit einer Pünktlichkeit von weniger als 80% besessen hat

Artikel 4 – Belege

Die Berechnung der Berechtigung und des Rückerstattungsbetrags erfolgt auf der Grundlage der Informationen und Belege, die der Nutzer bei der Einreichung eines Rückerstattungsantrags zur Verfügung stellt.

Die angeforderten Elemente lauten wie folgt:

A. Im Falle eines Kaufs auf einem personalisierten Navigo-Pass:

Privatadresse zum Zeitpunkt des von der Rückerstattung betroffenen Zeitraums: Wenn die aktuelle Wohnadresse von der des betroffenen Zeitraums abweicht, muss der Nutzer einen Nachweis über die Wohnadresse vorlegen. Folgende Dokumente werden akzeptiert:

· Telefonrechnung – einschließlich Mobiltelefon

· Strom- oder Gasrechnung

· Mietquittung – von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie

· Wasserrechnung

· Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung

· Nachweis der Wohnsteuer

· Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung

Für Personen, die bei einem Dritten untergebracht sind: Ein Adressnachweis wird zusammen mit einer Unterkunftsbescheinigung verlangt.

ODER

Anschrift des Arbeits- oder Studienortes zusammen mit einem der folgenden Nachweise:

· Unterschriebene und abgestempelte Arbeitgeberbescheinigung

· Bildungs- oder Schulabschluss

· KBIS oder Zahlungsbescheinigung der URSSAF für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe

Bankverbindung des Zahlers des letzten im Zeitraum betroffenen Pakets, falls dem System nicht bekannt.

B. Im Falle eines Paketkaufs auf dem Navigo Discovery Pass oder über eine mobile Anwendung:

Nachweis des Transport ticket für Navigo Discovery Passes: eine Kopie der beiden Elemente, aus denen der Navigo Discovery Pass besteht, die Namenskarte und die Karte mit der Nummer)

Privatadresse zum Zeitpunkt des von der Rückerstattung betroffenen Zeitraums. Folgende Belege werden akzeptiert:

· Telefonrechnung – einschließlich Mobiltelefon

· Strom- oder Gasrechnung

· Mietquittung – von einer sozialen Organisation oder Immobilienagentur oder ticket der Immobilie

· Wasserrechnung

· Steuerbescheid oder Nichtbesteuerungsbescheinigung

· Nachweis der Wohnsteuer

· Bescheinigung oder Rechnung der Wohngebäudeversicherung

Für Personen, die bei einem Dritten untergebracht sind: Ein Adressnachweis wird zusammen mit einer Unterkunftsbescheinigung verlangt.

ODER

Anschrift des Arbeits- oder Studienortes zusammen mit einem der folgenden Nachweise:

· Unterschriebene und abgestempelte Arbeitgeberbescheinigung

· Bildungs- oder Schulabschluss

· KBIS oder Zahlungsbescheinigung der URSSAF für Selbstständige, Selbstständige oder freie Berufe

Bankverbindung des Zahlers des letzten im Zeitraum betroffenen Pakets, falls dem System nicht bekannt.

Artikel 5 – Rückerstattungsbedingungen

Die Rückerstattung wird vom Zahler des letzten Pakets eingezogen, das während des Rückerstattungszeitraums gehalten wurde. Sein Name ist in der Bestätigungs-E-Mail angegeben, die am Ende der Bewerbung gesendet wird.

Der Inhaber des Pakets erhält die Rückerstattung, wenn das Paket vollständig von einem Drittzahler (Verein, Gemeinde ...) finanziert wird

Alle Rückerstattungen erfolgen per Überweisung auf das bekannte oder im Antragsverfahren angegebene Bankkonto.

Artikel 6 – Nachverfolgung der Rückerstattung

Der Status des Antrags kann im Entschädigungsbereich im Abschnitt "Tracking" verfolgt werden, indem Sie sich mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto anmelden, das für die Einreichung des Antrags verwendet wurde.

In jeder Phase werden automatische E-Mails gesendet, um den Benutzer über die Entwicklung seiner Anfrage zu informieren. Diese Benachrichtigungen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft ist, das für den Zugriff auf den Compensation Space verwendet wird.

Für weitere Informationen kann der Nutzer die häufig gestellten Fragen konsultieren, die auf der Website von Île-de-France Mobilités unter folgender Adresse verfügbar sind: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements.

Artikel 7 – Beschwerden

Alle Ansprüche im Zusammenhang mit Erstattungsmaßnahmen müssen über den Entschädigungsbereich über das entsprechende Kontaktformular eingereicht werden, das unten auf der Seite zugänglich ist.

Der Zugriff auf dieses Formular ist auch über den Hypertext-Link in der Benachrichtigungs-E-Mail im Falle einer Ablehnung der Anfrage möglich. Diese E-Mail wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft ist, das für den Zugriff auf den Compensation Space verwendet wird.

Île-de-France Mobilités et Comutitres S.A.S. behält sich das Recht vor, zusätzliche Nachweise anzufordern, die zur Überprüfung der bereitgestellten Informationen erforderlich sind.

Artikel 8 – Personenbezogene Daten

Aus Sicherheitsgründen wird der Berechtigungsdienst Île-de-France Connect genutzt, der die Erstellung eines Île-de-France Mobilités-Kontos für Benutzer erfordert, die keinen ersten Online-Kauf getätigt haben. Die Daten zur Erstellung des Ile-de-France Mobilités-Kontos werden vor dem Verkauf der Pauschalreise oder zur Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs erhoben. Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Verarbeitung unterliegt den Allgemeinen Nutzungsbedingungen eines Ile-de-France Mobilités-Kontos und des Ile-de-France Mobilités Connect-Dienstes: Allgemeine Nutzungsbedingungen eines Ile-de-France Mobilités-Kontos und des Ile-de-France Mobilités Connect-Dienstes.

Im Rahmen der Verwaltung Ihres Entschädigungsantrags werden die personenbezogenen Daten des Antragstellers von Île-de-France Mobilités verarbeitet, einem Datenverantwortlichen, der sich um den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Achtung Ihres Privatlebens kümmert.

8.1 Warum werden die Daten erhoben?

Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· die Beantragung und Verwaltung von Entschädigungen;

· Verwaltung des Kundendienstes;

· Unternehmenskommunikation sowie kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

· Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann die Verarbeitung zum Zwecke der Betrugsbekämpfung die Anforderung eines Identitätsnachweises erfordern, um die Identität der Person zu überprüfen, die eine Rückerstattung beantragt hat. Im Falle eines nachgewiesenen Betrugs kann der Rückerstattungsantrag zur Ablehnung der Transaktion führen.

8.2 Welche Daten werden erhoben?

Die im Rahmen der Vertragsabwicklung erhobenen Daten lauten wie folgt:

· Identifikationsdaten

· Daten zum Privatleben

· Daten zum Arbeitsleben

· Wirtschafts- und Finanzdaten

8.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Im Rahmen der von Ile-de-France Mobilités durchgeführten Verarbeitung ist die Erhebung und Verarbeitung von Daten möglich auf:

Die Zustimmung der betroffenen Person zum Antrag auf Entschädigung;

Die Ausführung des Vertrags über die Verwaltung des Entschädigungsanspruchs und die Verwaltung des Kundendienstes;

Das Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen an statistischen Studien und Analysen;

Betrugsbekämpfung: beruht auf dem berechtigten Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen. [AS1]

Die Rückerstattungsverarbeitung kann auch zu einer zusätzlichen Verarbeitung personenbezogener Daten führen, die bei der Überprüfung des Adressnachweises, der erneut angefordert wird, durchgeführt wird. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Echtheit der vorgelegten Dokumente zu gewährleisten und Betrug zu bekämpfen.

Der Adressnachweis wird für die Dauer der Anfrage aufbewahrt.

8.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt die entschädigungsspezifischen Daten des Kunden während der Vertragsabwicklung sowie 12 Monate nach Einreichung des Antrags auf Bearbeitung von Beschwerden auf.

8.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S. und ihre Dienstleister bestimmt.

8.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Antragstellers werden zum Zwecke der Verwaltung von Entschädigungsansprüchen an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Senegal und England[AS2] [RC3]) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übermittelt, die sich auf die Identifizierung, persönliche und berufliche Kontaktdaten und den Entschädigungsvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Binding Corporate Rules, BCR) erstellt wurden.

8.7 Welche Rechte haben Antragsteller in Bezug auf ihre Daten und wie können sie diese ausüben?

Antragsteller haben ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, kann der Antragsteller seinen Antrag unter Angabe des/der von seinem Antrag betroffenen(n) Rechts/Rechte, des Umfangs seines Antrags (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder alle Behandlungen) zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität senden.

Antragsteller können den Antrag an folgende Adressen senden:

· an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· oder E-Mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

Artikel 9 – ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGE GERICHTE

Sowohl diese Website als auch die Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht, unabhängig vom Ort der Nutzung.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, kann der Benutzer auf eine Mediation zurückgreifen, um die Streitigkeit gütlich beizulegen.

Der Nutzer kann sich auch an die örtlich zuständigen Gerichte wenden.

Artikel 10 – Annahme und Änderung der allgemeinen Rückerstattungsbedingungen

Die Einreichung eines Rückerstattungsantrags setzt die vollständige Annahme und Einhaltung dieser Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen voraus.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, den Entschädigungsbereich, die damit verbundenen Dienstleistungen und diese Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen jederzeit zu ändern. Diese Änderungen können sich aus dem Hinzufügen neuer Funktionen, dem Entfernen oder Anpassen vorhandener Funktionen ergeben.

Die geltenden Bedingungen werden den Nutzern während jedes Rückerstattungsprozesses systematisch angezeigt. Sie haben dann die Möglichkeit, sie anzunehmen, um ihren Antrag abzuschließen, oder sie nicht anzunehmen, in diesem Fall kann die Einreichung des Antrags nicht abgeschlossen werden.

Artikel 11 – Besondere Bedingungen für den Betrieb der Pünktlichkeitskampagne 2025

Die Pünktlichkeits-Erstattungskampagne 2025 umfasst fünf separate Operationen.

Um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben, muss der Nutzer in einer der Gemeinden gewohnt, gearbeitet oder studiert haben, die an eine der betreffenden Achsen angeschlossen sind.

Die Höhe der Rückerstattung variiert je nach Achse und wird nach den Paketen berechnet, die der Nutzer in den Monaten besitzt, in denen die Pünktlichkeit weniger als 80 % betrug.

Die folgende Tabelle zeigt die Beträge, die je nach Situation des Nutzers erstattet werden können: