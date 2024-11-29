Ticketing-Revolution: Visuals für die Kommunikation
Veröffentlicht am
Seit Mittwoch, dem 1. Januar 2025, vereinfacht eine Revolution des Ticketing das Reisen für gelegentliche Fahrgäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Île-de-France. Auf der Tagesordnung dieser Revolution? Zwei Einzelfahrkarten für alle Reisenden in der Île-de-France, unabhängig davon, wo sie wohnen, und der Navigo Liberté+ Pass, der auf die gesamte Region ausgeweitet wird. Auf dieser Seite finden Sie alle Inhalte, um die Revolution des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France zu kommunizieren und zu verstehen.