Ticketing-Revolution: Visuals für die Kommunikation Veröffentlicht am 2024 November 29

Seit Mittwoch, dem 1. Januar 2025, vereinfacht eine Revolution des Ticketing das Reisen für gelegentliche Fahrgäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Île-de-France. Auf der Tagesordnung dieser Revolution? Zwei Einzelfahrkarten für alle Reisenden in der Île-de-France, unabhängig davon, wo sie wohnen, und der Navigo Liberté+ Pass, der auf die gesamte Region ausgeweitet wird. Auf dieser Seite finden Sie alle Inhalte, um die Revolution des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France zu kommunizieren und zu verstehen.

Es ist die Ticketing-Revolution!

Visuell: Pressebeilage

Visuals: die Preistabelle

Video - die Erklärung der 2 einzigartigen Tarife

Visuals: die 3 Herausforderungen der Ticketing-Revolution

Visuals: Was ist die Ticketing-Revolution?

Visual: der Flyer Revolution Ticketing

Visuell: A4-Plakat kündigt Revolution beim Ticketing an

Visuell: Kakemono-Revolution

Visuals: die Werbekampagne Revolution des Ticketings

Navigo Liberté + erweitert: die Visuals der Kampagne

Kampagne "Begleiten Sie Anna ins Restaurant"

Kampagne "Mit Karim zum Bowling gehen"

Der Navigo Liberté + Flyer

Das Kakemono und das Navigo Liberté + Poster

Die Karussells der Kampagne Navigo Liberté + Rosa Version: "-20% auf Ihre erste Fahrt und sogar die folgenden"

Grüne Version: "BUS ODER U-BAHN?"

Orange Version: "1,99 € MAX"