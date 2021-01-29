Navigo Liberté +: Alles, was Sie über Verbindungen wissen müssen
Veröffentlicht am
Mit Navigo Liberté + genießen Sie völlige Bewegungsfreiheit in der gesamten Île-de-France. Entdecken Sie unseren vollständigen Leitfaden, um zu verstehen, wie es funktioniert, welche Korrespondenzen erlaubt sind und welche Regeln zu befolgen sind.
Wie hoch sind die Preise mit Navigo Liberté +?
Fahrten mit Navigo Liberté + werden am Ende des Monats in Rechnung gestellt:
- 1,99 € (0,99 € ermäßigt) für eine Fahrt mit der U-Bahn, dem Zug, der RER oder der Schnellstraßenbahn.
- 1,60 € (0,80 € ermäßigt) für eine Fahrt mit Bus, Straßenbahn oder Seilbahn.
- 13 € (6,50 € ermäßigt) für eine Fahrt zum/von den Flughäfen (Metrolinie 14 Orly, RER B CDG und RoissyBus).
Verbindungen und Routen
Eine Verbindung tritt auf, wenn Sie während der Fahrt die Linie wechseln . Mit Navigo Liberté + können Sie so viele Verbindungen herstellen, wie Sie möchten , und mehrere Verkehrsmittel nutzen.
Wenn Sie während Ihrer Reise mit Navigo Liberté + umsteigen, zahlen Sie für eine Fahrt und nicht für 2:
- Bus / Straßenbahn → Bus / Straßenbahn:
1,60 € (0,80 € ermäßigt)
- Metro / Zug / RER / Straßenbahn Express → Metro / Zug / RER / Straßenbahn Express:
1,99 € (0,99 € ermäßigt)
- Metro / Zug / RER / Straßenbahn Express → Bus / Straßenbahn (oder umgekehrt):
1,99 € (0,99 € ermäßigt)
- Bus / Straßenbahn / U-Bahn / Zug / RER / Straßenbahn Express → Flughafen* (oder umgekehrt):
13 € (6,50 € ermäßigt)
* Metrolinie 14 Orly, RERB CDG, Orlybus und RoissyBus
Gültigkeitsdauer der Fahrten
- Abfahrt mit Bus/Straßenbahn : 1h30 zwischen der ersten Validierung und der Verbindung, ohne Unterbrechung und ohne Hin- und Rückfahrt.
- Abfahrt mit der U-Bahn / dem Zug / RER : 2 Stunden zwischen der ersten Validierung und der Verbindung, ohne Ausstieg.
Nach Ablauf dieser Dauern wird automatisch ein neues Ticket gezählt, wenn Sie sich verbinden.
Kontrollierter Bereich: nur für eine Fahrt bezahlen
Der kontrollierte Bereich entspricht dem Raum, der durch die Portale oder Validierungsgeräte begrenzt wird.
Bleiben Sie in diesem Bereich, um zu vermeiden, dass Sie 2 Mal belastet werden.
Tipps:
- Folgen Sie der Beschilderung zu den Verbindungen.
- Verwenden Sie die Ausgänge nicht, außer um das Netzwerk dauerhaft zu verlassen.
Achtung
Wenn Sie den kontrollierten Bereich verlassen und erneut betreten (durch erneute Validierung Ihres Passes), wird Ihnen eine neue Fahrt in Rechnung gestellt.
Spezielle Verbindungen ohne zusätzliche Kosten
Einige Verbindungen zwischen den Bahnhöfen ermöglichen es Ihnen, den kontrollierten Bereich kurz zu verlassen, ohne für eine zweite Fahrt zu bezahlen :
- Porte de Clichy (L 13, L14) / Porte de Clichy RER C
- St Michel (L 4) / St Michel Notre Dame RER C, RER B
- Austerlitz (L5, L10) / Austerlitz RER C
- Châtelet / Les Halles (A, B, D) / Les Halles (L 4)
- Haussmann Saint Lazare (E) – Gare Saint-Lazare (L, J) - Saint Lazare (L3, L12, L13, L14)
- Epinay sur Orge (T12) – Epinay sur Orge (C)
- Evry Courcouronnes (T12) – Evry Courcouronnes (D)
- Saint Cyr (T13) – Saint Cyr (C, N, U)
- Saint Nom la Bretèche Wald von Marly (T13) - Saint Nom la Bretèche Wald von Marly (L)
- Saint Germain en Laye (T13) – Saint Germain en Laye (A)
- Cardinet Brücke (L 14) – Cardinet Brücke (L)
- Paris Montparnasse (N) – Montparnasse willkommen (L13, L6, L4, L12)
- Paris Gare de l'Est (P) – Gare de l'Est (L4, L5, L7)
- Massy Palaiseau (B) - Massy Palaiseau (C)
- Verteidigung (L, U) - Verteidigung (A, L1)
- Gare de Lyon (L1, L14, A, D) – Paris Gare de Lyon (R)
- Rungis-Brücke (L14) – RER C
- Saint-Denis Pleyel L14 – Saint Denis Stade de France (D)
- Rosny Bois Perrier (M11 - RER E)
- Nanterre-Préfecture (RER A) - Nanterre La Folie (RER E)
Ab 2025: Neue Verbindungen auf öffentlichen Straßen werden eröffnet
- Chatillon-Montrouge (M13) - (M15 Süd)
- St-Maur-Créteil (RER A) - (M15 Süd)
- Pont de Sèvres (M9 - M15 Süd)
- Créteil l'Echât (M8 - M15 Süd)
Zum Beispiel
Wenn ich die Metro 13 und dann die RER C an der Porte de Clichy nehme, verlasse ich den kontrollierten Bereich, aber mir wird nur eine Fahrt in Rechnung gestellt.
Zur Erinnerung
Die Validierung ist vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch beim Umsteigen und Verlassen obligatorisch, da sonst ein Verstoß vorliegt.