Navigo Liberté +: Alles, was Sie über Verbindungen wissen müssen

Verbindungen und Routen

Eine Verbindung tritt auf, wenn Sie während der Fahrt die Linie wechseln . Mit Navigo Liberté + können Sie so viele Verbindungen herstellen, wie Sie möchten , und mehrere Verkehrsmittel nutzen.

Wenn Sie während Ihrer Reise mit Navigo Liberté + umsteigen, zahlen Sie für eine Fahrt und nicht für 2:

Bus / Straßenbahn → Bus / Straßenbahn :

1,60 € (0,80 € ermäßigt)

: 1,60 € (0,80 € ermäßigt) Metro / Zug / RER / Straßenbahn Express → Metro / Zug / RER / Straßenbahn Express :

1,99 € (0,99 € ermäßigt)

: 1,99 € (0,99 € ermäßigt) Metro / Zug / RER / Straßenbahn Express → Bus / Straßenbahn (oder umgekehrt):

1,99 € (0,99 € ermäßigt)

(oder umgekehrt): 1,99 € (0,99 € ermäßigt) Bus / Straßenbahn / U-Bahn / Zug / RER / Straßenbahn Express → Flughafen* (oder umgekehrt):

13 € (6,50 € ermäßigt)

* Metrolinie 14 Orly, RERB CDG, Orlybus und RoissyBus

Gültigkeitsdauer der Fahrten

Abfahrt mit Bus/Straßenbahn : 1h30 zwischen der ersten Validierung und der Verbindung, ohne Unterbrechung und ohne Hin- und Rückfahrt.

: 1h30 zwischen der ersten Validierung und der Verbindung, ohne Unterbrechung und ohne Hin- und Rückfahrt. Abfahrt mit der U-Bahn / dem Zug / RER : 2 Stunden zwischen der ersten Validierung und der Verbindung, ohne Ausstieg.

Nach Ablauf dieser Dauern wird automatisch ein neues Ticket gezählt, wenn Sie sich verbinden.

Kontrollierter Bereich: nur für eine Fahrt bezahlen

Der kontrollierte Bereich entspricht dem Raum, der durch die Portale oder Validierungsgeräte begrenzt wird.

Bleiben Sie in diesem Bereich, um zu vermeiden, dass Sie 2 Mal belastet werden.

Tipps: