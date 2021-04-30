Qui es-tu Sarah ?

Après un DEUG de géographie à Aix en Provence, j'ai poursuivi des études d'urbanisme à Grenoble que j’ai achevées avec le master TURP (Transports Urbains et Régionaux de Personnes) de Lyon, comme plusieurs collègues d'ailleurs !

J’ai intégré Île-de-France Mobilités en 2007 comme chargée de projets Transports scolaires pour les élèves handicapés, mission qui était en cours de transfert de l’État. J'ai aussi rapidement pris en main le suivi du service PAM qui était en plein développement et pour lequel il fallait passer des conventions avec les Départements.

Quelles sont tes missions à Île-de-France Mobilités ?

Au sein du département Offre Paris Petite Couronne (OPPC), mon poste d’ingénierie de l’offre bus consiste tant à améliorer la desserte de nos bus que de restructurer les lignes autour des modes lourds, soit l'arrivée de la ligne 4 et de la future ligne 15 dans mon secteur. Nous sommes plusieurs à assurer le même métier dans le département, avec des méthodologies assez évolutives. Chaque chargé de projet suit un certain nombre de lignes de bus. Chacune d’elle reste unique car les territoires sont différents, et les lignes ont chacune une fonction particulière qui répond à des besoins spécifiques. Chaque dossier demande une approche unique.

OPPC a donc de nouveaux enjeux, de nouvelles hypothèses de travail, une organisation en mode projet à mettre en place.

14 années à Île-de-France Mobilités qui a évolué, grandi et changé de nom, quel bilan en tires-tu ?

Les missions évoluent en permanence. J'ai vraiment l'impression qu'en 14 ans, je n'ai jamais travaillé plus de 18 mois sur les mêmes sujets. Certes, de nouveaux métiers apparaissent avec les nouvelles missions, mais même pour ceux déjà existants de nouveaux sujets émergent.

14 ans d'ancienneté mais surtout de découvertes . Il y a 3 ans, j'ai appris un nouveau métier, ingénierie offre bus. Aujourd'hui, il comprend un nouveau volet qui concerne la mise en concurrence. Ce métier a changé en même temps que le contexte législatif. Ces évolutions sont une chance pour l'évolution des projets conduits au sein d'Île-de-France Mobilités. Aussi, j’ai toujours envie d'aller voir plus loin dans le futur, voir où nous conduira chaque nouvelle mission !