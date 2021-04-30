Julien, chargé de mission sur le patrimoine et l’infrastructure

Pourquoi ton métier est-il un « nouveau métier » ?

Ingénieur territorial, j’ai rejoint Île-de-France Mobilités en 2019 comme Chargé de mission sur le patrimoine et l’infrastructure au sein du service Foncier & Patrimoine. Si mon métier est nouveau, c’est parce depuis la loi LOM du 24/12/2019, Île-de-France Mobilités – qui n’était pas propriétaire du foncier - achète dorénavant du patrimoine, en lieu et place des opérateurs pour préparer la mise en concurrence. Des dépôts de bus, de tram, de train, des ouvrages d’art… pour lesquels il est impératif d’élaborer une stratégie de maintenance efficiente. Et nous partons d’une page blanche.

C’est un super défi !

Concrètement quelles sont tes missions ?

Entrepôts à raser, terrains de futurs Centre Opérationnels Bus et sécuriser et autres éléments patrimoniaux à entretenir (soit par l’exploitant soit par nous), je suis en charge du conseil technique, de la maintenance et de la protection de notre patrimoine. Mais il y a aussi tout le reste : la conception de règles du jeu claires pour garantir l’entretien parfait de notre patrimoine afin de pouvoir le transmettre facilement à la fin d’une Délégation de Services Publics (DSP).

Que préfères-tu dans ton métier ?

La transversalité ! Je travaille et réfléchis avec de très nombreux services – la direction Infra, les Mobilités de surface mais aussi Finances Achats et Contrats pour les sujets liés aux Délégation de Services Publics…

Chez Île-de-France Mobilités, il existe de vrais savoirs, des gens très pointus dans leur domaine : il faut aller chercher toutes ces compétences.

Et puis c’est un métier passionnant, surprenant : j’ai la chance d’allier le bâtiment – mon secteur d’origine – à l’univers des transports. Tout cela au service d’un patrimoine atypique, avec de vraies complexités techniques : on ne rentre pas tous les jours dans un centre de maintenance de tramway !

Clairement, nous sommes en train d’écrire l’histoire de la maintenance au sein d’Île-de-France Mobilités.