Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Jahrespakets imagine R Student

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen 2022 - 2023

Der Abschluss eines Abonnements und die Nutzung einer Jahresgebühr stellt sich R Student vor, setzt die Kenntnis und vollständige, vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen durch den Inhaber und den Zahler voraus, wenn sie vom Inhaber getrennt ist. Der Zahler verpflichtet sich, sofern er sich vom Karteninhaber unterscheidet, dem Inhaber diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen mitzuteilen und ihn über seine Verpflichtungen zu informieren.

Das von Île-de-France Mobilités erstellte Paket imagine R Student wird von GIE Comutitres, im Folgenden "GIE Comutitres" oder "Agence imagine R" genannt, in ihrem Namen und im Namen der Beförderer RATP, SNCF Voyageurs, Optile (Vertreter privater Betreiber) und aller Beförderer, die eine öffentliche Dienstleistungsdelegation von Île-de-France Mobilités erhalten haben, im Folgenden als "Beförderer" bezeichnet, verwaltet

Das Jahrespaket imagine R Student wird mit einem namentlichen Navigo imagine R-Pass berechnet, der streng persönlich und nicht übertragbar ist. Der Navigo imagine R-Pass ist Eigentum von Île-de-France Mobilités (Mobility Organizing Authority of Île-de-France) und den Transporteuren.

Der Name "Inhaber" bezeichnet namentlich die Person, deren Foto und Identität auf dem Navigo imagine R-Pass erscheinen. Der Name "Zahler" gibt die natürliche Person an, die das Paket bezahlt.

Die Website "jegeremacartenavigo" bezieht sich auf die Website jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr, die von GIE Comutitres verwaltet wird und über die Website www.iledefrance-mobilites.fr zugänglich ist, die von Île-de-France Mobilités verwaltet wird.

Artikel 1 - Präsentation und Nutzung des imagine R Student-Pakets

1-1 Das Jahrespaket imagine R Étudiant, das im Rahmen der Tarife der Ile-de-France verwendet werden kann, ermöglicht es Ihnen, auf den regulären öffentlichen Verkehrslinien der Beförderer zu reisen, darunter Orlybus, Roissybus, die Nachtbusse Noctilien und Filéo sowie einige lokale Dienste und Transport on demand, TER- oder Intercités-Züge (außer obligatorische Reservierung) in der 2. Klasse. Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden. Es gilt nicht auf Orlyval, dem TGV oder auf öffentlichen Verkehrslinien, die keine Tarife in der Region Paris anwenden. Es kann nicht ergänzt oder als Ergänzung zu einem SNCF Voyageurs-Abonnement oder einem Zugticket verwendet werden.

1-2 Es ist Studenten mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten, die am 1. September 2022 unter 26 Jahre alt sind und eine vom Ministerium für nationale Bildung registrierte Erstausbildung von mindestens 350 theoretischen Stunden an einer Hochschuleinrichtung absolvieren oder eine postsekundäre Ausbildung, eine Lehrlingsausbildung, anbieten.

Studierende mit Professionalisierungsverträgen sind ausgeschlossen.

1-3 Alle Mitteilungen (Briefe, E-Mails, SMS oder Telefonanrufe) sind an den Paketzahler gerichtet. Die E-Mail-Adressen von Datenverantwortlichen unter 15 Jahren werden nicht gesammelt, sie werden nicht kontaktiert. Der Navigo imagine R-Pass oder die Auflade-E-Mail wird an den Karteninhaber oder den Zahler gemäß der beim Abonnement getroffenen Wahl gesendet.

Artikel 2 - Abonnement des imagine R Student-Pakets

2-1 Das imagine R Student-Paket kann abonniert werden:

- Per Internet, über den persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website jegeremacartenavigo (mit Ausnahme von Verträgen, die von einem Dritten finanziert oder per Scheck bezahlt werden)

- Per Post für das Paket, das von einem Drittzahler (Vereine, Gemeinden ...) finanziert oder per Scheck bezahlt wird: Das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular mit allen erforderlichen Dokumenten muss an die Agentur imagine R gesendet werden. Das Anmeldeformular kann in den auf der Website aufgeführten Verkaufsstellen der Beförderer, RATP-Schalter oder Serviceschalter Navigo SNCF iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r der Frage "Wo finde ich ein Papierformular?" abgeholt werden.

2-2 Jedem neuen Abonnement müssen ein aktuelles Passfoto (Vorderseite, barhäuptig, neutraler Hintergrund, 35x41, unbenutzt, nicht gescannt, nicht fotokopiert), das Zahlungsmittel, die Annahme dieser AGB sowie eine abgestempelte und/oder unterschriebene Immatrikulations- oder Schulbescheinigung 2022-2023 (in französischer Sprache) oder eine Fotokopie des Studentenausweises 2022-2023 (Vorder- und Rückseite) ohne handschriftliche Erwähnung beigefügt werden. Studentenausweise und/oder Zertifikate aus früheren Jahren werden nicht akzeptiert.

- Beim Online-Abonnement muss der Zahler nach dem Ausfüllen des Online-Formulars und dem Senden aller erforderlichen Dokumente (siehe oben) die Dokumente zum Abschluss des Vertrags elektronisch unterzeichnen.

- Für das Abonnement per Post muss das ordnungsgemäß ausgefüllte und unterschriebene Formular an die Agentur imagine R gesendet werden.

2-3 Sofern der Antrag vollständig ist, ist mit einem Zeitraum von maximal 21 Tagen zwischen dem Datum des Eingangs des Abonnementantrags bei der Agentur imagine R und:

- das Versanddatum der Post für ein Abonnement in Papierform (Poststempel als Nachweis),

- das Datum des Versands der E-Mail zur Annahme des Abonnements an den Zahler für ein Online-Abonnement.

Transport ticket, die während dieses Zeitraums von 21 Tagen für die Reise gekauft wurden, werden nicht erstattet.

2-4 In den folgenden Fällen wird ein Brief oder eine E-Mail, wenn das Abonnement über das Internet abgeschlossen wurde, an den Zahler gesendet und die Datei zurückgestellt:

- in Ermangelung eines Fotos oder eines konformen Nachweises (Immatrikulationsbescheinigung, Vorregistrierung der Schule, Studentenausweis 2022-2023, Einberufung der Immatrikulation, Einschreibevereinbarung, Schulbescheinigung, Schulbescheinigung, Bescheinigung über die Vorregistrierung, Bescheinigung über die Zugehörigkeit zum Sozialversicherungssystem für Studenten, Nachweis über die Zahlung der Studiengebühren, ...) oder ein Dokument, das für die Zahlung bei der Anmeldung per Post erforderlich ist (RIB, unterzeichnetes SEPA-Lastschriftmandat oder Scheck)

- wenn der Betrieb nicht informiert ist,

- wenn die Art der absolvierten Ausbildung oder die Art des Werkstudentenvertrags nicht auf der Immatrikulations- oder Schulbescheinigung angegeben ist.

Nach Eingang der fehlenden Elemente bei der Agentur imagine R gilt der Abonnementantrag als vollständig. Ab diesem Datum gilt eine maximale Bearbeitungszeit von 21 Tagen.

Wenn sich die Agentur vorstellt, dass R einen Abonnementantrag in den letzten 16 Tagen des laufenden Monats M für eine Wahl des Gültigkeitsbeginns im Monat M validiert, verschiebt die Agentur diese Gültigkeit auf den Monat M + 1.

Transport ticket, die während dieses Zeitraums für Reisen gekauft wurden, werden nicht erstattet.

Die Agentur imagine R behält sich das Recht vor, zusätzliche Belege anzufordern, um die Erklärungen des Kontoinhabers und/oder des Zahlers zu überprüfen. Die Agentur imagine R kann den Zahler jederzeit auffordern, einen in französischer Sprache verfassten Nachweis über die Ausbildung 2022/2023 des Inhabers vorzulegen (der Studentenausweis der Berufe und/oder Zeugnisse aus früheren Jahren werden nicht akzeptiert). Wenn der Schulnachweis nicht innerhalb eines Monats nach Absendung des Antrags durch die Imagine R-Agentur zurückgegeben wird, geht die Agentur davon aus, dass der Inhaber keinen Anspruch auf das imagine-R-Paket hat und kann seinen Vertrag automatisch kündigen und verbietet ihm, ein neues imagine-R-Paket für einen Zeitraum von 3 Jahren abzuschließen.

2-5 Der Zahler muss die Agentur imagine R innerhalb eines Monats nach der Änderung per Post oder E-Mail über jede Änderung der Situation in Bezug auf die Postanschrift, die besuchte Institution oder den Verlust des Studentenstatus des Inhabers informieren.

2-6 Das Paket wird für einen Zeitraum von 12 Monaten abonniert. Es kann nach Wahl des Schülers zum gleichen Preis am 1. September, 1. Oktober, 1. November, 1. Dezember des Jahres 2022 oder 1. Januar des Jahres 2023 beginnen. Für jedes Abonnement zwischen dem 1. Januar und dem 30. April 2023 ist das Paket ab dem 1. Januar 2023 fällig. Nach dem 30. April 2023 werden keine Abonnementanfragen für das Jahr 2022-2023 mehr angenommen. Die Vertragsverlängerung kann frühestens am 1. Tag nach Ablauf der Laufzeit des laufenden Vertrages beginnen. Der Inhaber darf daher nicht zwei Verträge für denselben Zeitraum haben.

2-7 Der Karteninhaber kann im persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website jegeremacartenavigo den Status der Bearbeitung seines Paketantrags einsehen.

2-8 Im ersten Jahr des Abonnements wird das Paket auf einen Navigo imagine R-Pass geladen, der den Namen, Vornamen und das Foto des Inhabers enthält. Am Ende des Schuljahres muss der Navigo imagine R-Pass behalten und für das nächste Abonnement mit dem neuen Paket belastet werden. Zum Zeitpunkt der Verlängerung und vor dem Aufladen des Passes, wenn der Karteninhaber seinen Navigo imagine R-Pass nicht mehr hat, wird die Herstellung eines neuen Passes bezahlt (8 € TTC nicht erstattungsfähig vor dem Aufladen des Pakets, ansonsten 23 Euro).

2-9 Bei der Verlängerung des Pakets erhält der Karteninhaber oder der Zahler, je nach der auf dem Formular angegebenen Wahl, einen Brief, eine SMS oder eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, den Navigo imagine R-Pass aufzuladen. Wenn der Karteninhaber seinen Navigo imagine R-Pass nach Beginn der Gültigkeit des Pakets auflädt, wird kein vor dem Aufladedatum gekauftes Transport-ticket zurückerstattet.

2-10 Im Falle des Nichterhalts der E-Mail / E-Mail / SMS im Zusammenhang mit der Aufladung des Pakets (Verlängerung des Pakets) liegt es in der Verantwortung des Inhabers, sich nach der Weiterverfolgung der Bearbeitung seines Antrags zu erkundigen (Informationen im persönlichen Bereich des Zahlers oder telefonisch verfügbar). Es erfolgt keine Rückerstattung von Transport tickets, die während des Wartens auf diese E-Mail/E-Mail/SMS gekauft wurden.

2-11 Nach Ablauf der Frist von 21 Tagen (vgl. Art. 2-1) kann der Nichterhalt des Navigo imagine R-Passes in den Handelsbüros der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern, an den Navigo SNCF-Serviceschaltern (1) (der Pass wird sofort ausgestellt), über das Internet, auf der Website jegeremacartenavigo durch Verbindung mit seinem persönlichen Bereich oder per Post an die Agentur imagine R (eine neue Frist von 10 Tagen, außer an Wochenenden und Feiertagen ist für die Postzustellung zu erwarten). Transport ticket, die während dieses neuen Zeitraums für die Reise gekauft wurden, werden nicht erstattet.

2-12 Im Falle einer sozialen Bewegung von Beförderern, die nicht im Transportgesetzbuch vorgesehen ist (Artikel L.1222-11 ff.), erfolgt keine Rückerstattung.

Artikel 3 - Zahlung des Pakets imagine R Student

3-1 Der Zahler muss eine volljährige oder mündige natürliche Person sein (Nachweis ist erforderlich).

3-2 Ein Zahler kann mehrere Imagine R-Pakete unterstützen.

3-3 Der Zahler kann sich vom Passinhaber unterscheiden Navigo imagine R.

3-4 Der Preis einschließlich Mehrwertsteuer des Pakets, einschließlich einer Verwaltungsgebühr (8 € TTC nicht erstattungsfähig), wird für das Schuljahr festgelegt. Sie ist entweder in bar auf einmal oder per monatlicher Lastschrift in 9 (neun) Raten zahlbar. Barzahlung ist nicht möglich.

3-5 Unabhängig vom Datum des Abonnements ist der Preis des Pakets in voller Höhe fällig. Im Falle eines Abonnements nach dem Datum des Gültigkeitsbeginns des Pakets (vgl. Art. 2-4) können die Monate, die bereits zwischen dem Datum des Gültigkeitsbeginns des Pakets und dem Datum der Bestätigung des Abonnements verstrichen sind, nicht erstattet werden. Es wird kein Transport ticket erstattet, wenn es vor dem von der Agentur imagine R registrierten Abonnementantrag erworben wurde.

3-6 Im Falle einer vorübergehenden Unterbrechung des Schulbetriebs (Krankheit, Krankenhausaufenthalt, Unfall, ...) erfolgt keine Rückerstattung.

3-7 Eine Aussetzung ist nicht möglich, nur die Kündigung ermöglicht die Unterbrechung der Lastschriften (vgl. Art. 6)

3-8 Imagine R-Paket in bar bezahlt:

- Per Internet: Zahlung per Kreditkarte.

- Per Post: zahlbar per Bankscheck oder Bankscheck. Jedem Abonnementantrag muss ein einziger Scheck beigefügt werden. Es wird nach Erhalt eingelöst.

3-9 Paket stellen Sie sich R vor, das durch Lastschriften bezahlt wird:

3.9.1 Unabhängig von der Art des Abonnements (Post oder Internet) muss das SEPA-Lastschriftmandat ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben werden (elektronische Signatur per Internet). Bei einem Abonnement per Post muss der Sendung auch ein übereinstimmender Bankausweis (RIB) beigefügt werden.

3.9.2 Nach Bestätigung des Abonnements erhält der Zahler Informationen (Post für das Abonnement per Post oder während der Bestätigung der Zahlung für das Abonnement per Internet), in denen die Höhe der Beträge angegeben ist, die vom Bankkonto abgebucht werden. Diese Informationen sind auch auf der Bescheinigung der Pauschalreise verfügbar, die jederzeit auf der Website jegeremacartenavigo zugänglich ist, indem Sie sich mit seinem persönlichen Bereich, telefonisch oder per Post bei der Agentur imagine R oder in den Handelsbüros der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern oder an den Serviceschaltern Navigo SNCF (1) verbinden. Im Falle einer Tarifänderung erhält der Zahler eine schriftliche Mitteilung mit dem aktualisierten Betrag der abgebuchten Beträge.

3.9.3 Lastschriften erfolgen auf der Grundlage von 9 Abhebungen, die ab dem ersten Gültigkeitsmonat des Pakets zu Beginn des Monats (frühestens am 5.) vorgenommen werden. Ihr Betrag entspricht 1/9 des Jahreswertes des Pakets. Die Anmeldegebühr wird zur 1. Abgabe hinzugerechnet.

3.9.4 Im Falle eines verspäteten Abonnements werden die am ticket der Monate fälligen Beträge, die bereits zwischen dem Datum des Abonnements des Pakets und dem 1. Gültigkeitstag vergangen sind, zur 1. Abgabe hinzugerechnet.

3.9.5 Der Zahler, der das Bankinstitut oder das abzuhebende Konto wechseln möchte, muss dies so melden, dass es nicht zu einer Unterbrechung des Lastschrifttarifs kommen kann:

- entweder per Internet, auf der Jegeremacartenavigo-Website, indem Sie sich in seinen persönlichen Bereich einloggen und direkt seine neuen Bankdaten eingeben,

- entweder durch Abgabe eines neuen Papier-RIB in einer Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern, am Schalter von Services Navigo SNCF (1) oder per Post an die Agentur imagine R (vgl. Art. 8).

3.9.6 Der Wechsel des Zahlers oder die Änderung der Zahlungsmethode kann in einer Verkaufsstelle der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern, am Schalter von Navigo SNCF Services (1) oder per Post an die Agentur imagine R erfolgen.

Bei einem Zahlerwechsel füllt der neue Zahler ein neues SEPA-Lastschriftmandat aus und stellt ein RIB bereit, das den neuen Bankdaten entspricht, so dass es zu keiner Unterbrechung des Lastschriftrhythmus kommen kann.

3.9.7 Der Widerruf des Lastschriftmandats erfolgt nur per Post an die imagine R-Agentur.

Jedem Antrag auf Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats ist die Benennung eines anderen gültigen Zahlungsmittels oder eines anderen Zahlers beizufügen.

3.9.8 Die Gebühren für Bankablehnungen, die von der Imagine R-Agentur erhoben werden (mit Ausnahme von technischen Zwischenfällen, die nicht dem Zahler zuzurechnen sind), gehen zu Lasten des Zahlers und sind im Betrag der Nichtzahlung enthalten. Ein unbezahlter Betrag wird dem Betrag der nächsten Abgabe hinzugefügt.

Artikel 4 - Nutzungsbedingungen des Navigo imagine R Passes

4-1 Der Inhaber eines Navigo imagine R-Passes, der mit einem Navigo imagine R-Studentenpaket aufgeladen ist, muss es vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug an den Kontrollgeräten der Beförderer validieren, unter Androhung der Zahlung einer pauschalen Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

4-2 Falls der Karteninhaber seinen Navigo Imagine R-Pass für die Reise vergessen hat, muss er Transport tickets kaufen. Diese werden nicht zurückerstattet.

4-3 Bei den Kontrollen muss der zuvor validierte Navigo imagine R-Pass des Inhabers vorgelegt werden, andernfalls muss eine pauschale Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften gezahlt werden. Bei Zweifeln an der Identität des Passinhabers Navigo imagine R kann ein Identitätsnachweis verlangt werden.

4-4 Der Navigo imagine R-Pass verfügt über einen Mikroprozessorchip und eine Funkantenne, deren ordnungsgemäße Funktion von einigen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung abhängt, zu deren Einhaltung sich der Inhaber verpflichtet. Insbesondere darf der Navigo imagine R-Pass keinen Drehungen, Falten, Schneiden, hohen oder niedrigen Temperaturen, elektromagnetischen Effekten, hoher Luftfeuchtigkeit und anderen Behandlungen ausgesetzt werden, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Navigo imagine R-Passes offensichtlich ungeeignet sind. Es wird dringend empfohlen, den Navigo imagine R-Pass in einer Schutzhülle aufzubewahren.

4-5 Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion des Passes stellt sich Navigo R vor:

- es wird sofort kostenlos in den Handelsbüros der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder in den SNCF-Serviceschaltern von Navigo ersetzt (1).

- in den anderen Schaltern der Beförderer:

• Wenn der Chip des Navigo imagine R-Passes lesbar ist, erhält der Karteninhaber einen 15 Tage gültigen Pannengutschein und einen provisorischen Pass im Austausch für seinen Navigo imagine R-Pass. Um einen neuen Navigo imagine R-Pass zu erhalten, muss der Karteninhaber dann zu einer Handelsvertretung der Beförderer, zu bestimmten RATP-Schaltern oder zum Navigo SNCF-Serviceschalter (1) gehen, wo er ihn im Austausch für den zuvor erhaltenen Pannencoupon und den vorläufigen Pass erhält.

• Wenn der Chip des Navigo imagine R-Passes nicht lesbar ist, wird der Karteninhaber aufgefordert, erstattungsfähige Transport tickets innerhalb von 15 Tagen auf schriftliche Anfrage an die imagine R-Agentur zu erwerben.

- Der Zahler kann seinen Ersatz auch per Post beantragen, indem er der Agentur imagine R den am Schalter erhaltenen Schadensschein im Austausch für den Navigo imagine R-Pass zusendet. Der vom Zahler innerhalb von 48 Stunden ausgefüllte und gesendete Beleg ermöglicht es ihm, den neuen Navigo imagine R-Pass innerhalb einer Frist von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) nach Erhalt des Belegs bei der Imagine R-Agentur (Poststempel als Nachweis) am Wohnsitz des Karteninhabers oder Zahlers gemäß der auf dem Formular angegebenen Wahl zu erhalten. Außer im Falle einer Störung, die der Agentur imagine R zuzuschreiben ist, kann keine Transport ticket länger als 15 Tage erstattet werden.

4-6 Im Falle einer freiwilligen Verschlechterung des Navigo Imagine R-Passes (insbesondere gekratzter oder perforierter Pass) wird der Pass nur einmal ersetzt. In diesem Fall wird eine nicht erstattungsfähige Ersatzgebühr von 23 € TTC erhoben. Im Falle einer 2. freiwilligen Verschlechterung der Vergangenheit kann der Vertrag von der Agentur imagine R gemäß Artikel 6 gekündigt werden.

4-7 Jede betrügerische Verwendung des Navigo imagine R-Passes (Fälschung, Fälschung, Verwendung des Passes durch Dritte), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zum sofortigen Entzug des Navigo imagine R-Passes, zur Kündigung des Pakets und kann rechtliche Schritte nach sich ziehen. Diese Sanktion gilt für den/die Betrüger(e) und seine/ihre Komplizen.

4-8 Jede unregelmäßige Nutzung des Navigo imagine R-Passes (Fehlen einer gültigen Pauschale, Nichtvalidierung der Pauschale auf den Validierungsgeräten der Beförderer), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

Artikel 5 - Verlust oder Diebstahl

5-1 Bei Verlust oder Diebstahl wird der Navigo imagine R-Pass nur einmal unter Anwendung einer nicht erstattungsfähigen Ersatzgebühr von 23 € TTC (gegen Vorlage eines Identitätsnachweises) ersetzt, außer im Falle von Erpressung oder schwerem Diebstahl. Im letzteren Fall ist die Wiederholung des Passes gegen Vorlage einer Kopie der Quittung für die Einreichung der Anzeige bei der Polizei oder Gendarmerie kostenlos. Bei 2. Verlust oder Diebstahl des Passes kann der Vertrag von der Agentur imagine R gemäß Artikel 6 gekündigt werden.

Der Antrag auf Ersatz des Navigo imagine R-Passes kann gestellt werden:

- entweder in der Handelsvertretung der Beförderer, in bestimmten RATP-Schaltern oder am Schalter von Services Navigo SNCF (1). Der neue Pass wird sofort ausgestellt;

- oder über das Internet auf der Website jegeremacartenavigo, indem Sie sich mit seinem persönlichen Bereich verbinden. Der Pass kann per Post verschickt oder in einer Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder an den Serviceschaltern Navigo SNCF(1) erhältlich gemacht werden;

- oder telefonisch bei der Agentur imagine R.

In diesen beiden letzten Fällen wird der neue Pass innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) ab dem Datum der Anfrage per Post versandt, und nur die Transport tickets, die zwischen dem Datum des Eingangs der Verlust- / Diebstahlserklärung bei der Agentur imagine R und bis zu 2 Tage nach dem Versanddatum des neuen Navigo imagine R-Ersatzpasses (Poststempel Glaube). Der Antrag auf Rückerstattung erfolgt per kostenloser Post an die Agentur imagine R und muss von den Original-tickets begleitet werden, die bis zum Erhalt des neuen Passes gekauft wurden.

5-2 Bei Zahlungen per Lastschrift wird die Wiederaufbereitungsgebühr zur nächsten Abgabe hinzugerechnet. Bei Barzahlungen kann die Zahlung per Kreditkarte (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro), Bankscheck erfolgen.

5-3 Der alte Pass Navigo stellt sich R vor. Es kann nicht mehr in den Netzen der Spediteure verwendet werden.

5-4 Jeder gefundene Navigo imagine R-Pass muss bei einer Handelsvertretung der Beförderer, einem RATP-Schalter oder einem SNCF-Serviceschalter von Navigo abgegeben werden (1).

Artikel 6 - Kündigung des Vertrages

6-1 Nur der Zahler kann die Kündigung des Vertrags per Einschreiben mit Rückschein (LRAR) an die Agentur imagine R verlangen. Die Kündigung wird ab dem ersten Tag des Monats wirksam, der auf den Eingang des vollständigen Antrags folgt. Es ist endgültig für das laufende Schuljahr und nur aus folgenden Gründen zulässig:

- Unterbrechung des Schulunterrichts bis zum Ende des Schuljahres (Unterbrechung des Schulbesuchs, lange Krankheit, Unfall). Ein Zertifikat muss vorgelegt werden;

- Praktikum von mehr als 2 Monaten, das außerhalb der Île-de-France durchgeführt wird (nur für Studenten, die zum Zeitpunkt der Anmeldung an einer Einrichtung in der Île-de-France eingeschrieben sind). Ein Nachweis muss erbracht werden;

- Umzug außerhalb der Île-de-France. Der Nachweis der neuen Adresse muss erbracht werden;

- Tod des Inhabers. Eine Sterbeurkunde muss vorgelegt werden;

- Nutzen Sie die Transportsolidaritätspreise.

Die vorgelegten Belege müssen in französischer Sprache verfasst sein.

Der Vertrag kann ohne Angabe von Gründen gekündigt werden:

- Erfolgt die Kündigung vor Beginn der Gültigkeit des Pakets, werden dem Zahler nur die 8 € TTC Verwaltungsgebühr in Rechnung gestellt.

- Im ersten Monat nach dem Datum des Abonnements, wenn die Kündigung nach Beginn der Gültigkeit des Pakets erfolgt, werden dem Zahler die 8 € TTC Verwaltungsgebühr und eine monatliche Zahlung in Rechnung gestellt.

Während der letzten 3 Monate der Gültigkeit des Pakets kann keine Stornierung akzeptiert werden, diese können nicht zu einer Rückerstattung führen.

6-2 Der Vertrag kann, unbeschadet etwaiger Schäden und Klagen, von der Agentur imagine R automatisch gekündigt werden, wenn:

- zwei aufeinanderfolgende unbezahlte Zahlungen;

- Betrug zum Zeitpunkt des Abonnements festgestellt: falsche Erklärung, Fälschung von Belegen, Vertrag nicht vollständig bezahlt. In diesem Fall führt die Kündigung zu keiner Rückerstattung und der Karteninhaber und/oder der Zahler können zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe des Preises des Navigo imagine R-Pakets verurteilt werden;

- festgestellter Betrug bei der Verwendung des in den Artikeln 4-6 und 4-7 beschriebenen ticket für die Beförderung von Imagine R;

- 2. Verlust oder Diebstahl oder vorsätzliche Beschädigung des Navigo-Imagine-R-Passes;

- Nichteinhaltung von Artikel 2-3 (insbesondere Verlust des Studentenstatus, der innerhalb eines Monats mitzuteilen ist).

6-3 Jeder angefangene Monat ist fällig.

- Bei Zahlungen per Lastschrift werden diese automatisch gestoppt;

- bei Barzahlungen: Wenn das Konto des Zahlers ein Guthaben aufweist und die Kündigung aus den in Artikel 6-1 genannten Gründen genehmigt wird, erstattet die Agentur die Überzahlung auf der Grundlage von 1/9 des Preises des Pakets; wenn das Konto des Zahlers verschuldet ist, wird die Kündigung erst am 1. des Folgemonats nach Zahlung der fälligen Beträge wirksam.

Anmeldegebühren werden nicht zurückerstattet.

6-4 Die Agentur stellt sich vor, R bedeutet die Kündigung mittels eines Schreibens, das an den letzten bekannten Wohnsitz des Zahlers gerichtet ist.

6-5 Die Agentur imagine R behält sich das Recht vor, jedes neue Abonnement abzulehnen:

- an einen Inhaber, dessen Vertrag bereits wegen Betrugs oder Nutzung des ticket durch einen Dritten gekündigt wurde. Diese Ablehnung kann für einen Zeitraum von 3 Jahren ab der Kündigung in Bezug auf den Betrüger und seine möglichen Komplizen geltend gemacht werden;

- an einen Zahler, dessen Vertrag bereits wegen Verzugs oder Nichtzahlung gekündigt wurde. Diese Ablehnung kann für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Kündigung geltend gemacht werden.

6-6 Gemäß Artikel L221-2 des Verbraucherschutzgesetzes unterliegt das Abonnement des imagine-R-Pakets nicht der Anwendung des bestehenden Widerrufsrechts im Fernabsatz.

Artikel 7 - Haftung des Zahlers und des Kontoinhabers

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl für den Zahler als auch für den Kontoinhaber verbindlich, wobei der Zahler allein für die Zahlungsbedingungen verantwortlich ist.

Die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen werden systematisch auf der Rückseite der Kundenkopie des zum Zeitpunkt des Abonnements per Post unterzeichneten Vertrags ausgestellt. Sie sind auch jederzeit auf www.iledefrance-mobilites.fr unter der Rubrik "Preise" zugänglich.

Artikel 8 - Sonstiges

Die Agentur imagine R kann per E-Mail ([email protected]), über das Kontaktformular im persönlichen Bereich der Website jegeremacartenavigo, telefonisch (09 69 39 22 22 – Anruf ohne Aufpreis) und per Post (Agence imagine R – 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9) kontaktiert werden.

Artikel 9 - Informationen über personenbezogene Daten

Im Rahmen des Imagine R Student-Pakets werden die personenbezogenen Daten des Kontoinhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die sich um den Schutz ihrer Privatsphäre sorgen:

- Die GIE Comutitres verarbeitet personenbezogene Daten im Rahmen des Abonnements des Jahrespakets imagine R Etudiant sowie dessen Verwaltung, kommerzielle Prospektion, Prävention und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets, Durchführung statistischer Analysen und Betrugsbekämpfung.

- Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten für institutionelle und kommerzielle Kommunikationszwecke;

- Die Spediteure verarbeiten personenbezogene Daten, um den Verkauf an SPS, Kontrollen, die Verwaltung von Validierungsdaten sowie Kommunikations- und Prospektionszwecke zu verwalten;

9-1 Verarbeitungen, für die GIE Comutitres für die Verarbeitung verantwortlich ist

Welche Daten werden erhoben?

Die Informationen, die sich auf den Kontoinhaber und den Zahler beziehen und deren Identifizierung ermöglichen, werden in den folgenden Texten als "Daten" bezeichnet.

Die im Rahmen der Vertragsabwicklung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identitätsdaten

- Familieliche, wirtschaftliche und finanzielle Situation

- Daten zu Zahlungsmitteln

- Daten im Zusammenhang mit der Zahlung von Rechnungen

- Gesundheitsdaten

Warum werden Daten gesammelt?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die GIE Comutitres der Datenverantwortliche ist und deren Zwecke sind:

- Die Verwaltung des Jahrespakets imagine R Student

- Kommerzielle Prospektion

- Durchführung statistischer Auswertungen

- Management von Diebstahl und Verlust von Transport tickets

- Durchführung von Zufriedenheitsumfragen

Darüber hinaus kann die Verarbeitung zum Zwecke der Verhinderung und Verwaltung unbezahlter Rechnungen sowie der Betrugsbekämpfung zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung des Vertrags führen.

Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Gemäß Artikel 6.1 der EU-Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO) und des Gesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten im Rahmen der Vertragserfüllung oder mit Zustimmung des Zahlers möglich, sowie der Kontoinhaber und gegebenenfalls sein gesetzlicher Vertreter.

Wie lange bewahrt GIE COMUTITRES diese Daten auf?

GIE COMUTITRES bewahrt die Daten des Kunden während der Vertragsabwicklung sowie bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, GIE Comutitres, ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île de France, Mitglieder der GIE Comutitres, institutionelle Geldgeber, Umfrage- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Ile de France durchführen, bestimmt.

Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers können zu Verwaltungszwecken an einen Subunternehmer übermittelt werden, der sich in einem Drittland befindet, das nicht Mitglied der Europäischen Union ist (Côte d'Ivoire und/oder Madagaskar).

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übermittelt, die sich auf die Identifizierung, persönliche und berufliche Kontaktdaten, wirtschaftliche und finanzielle Informationen und den Vertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die gemäß den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln festgelegt wurden und von der CNIL genehmigt wurden (CNIL-Entscheidungen DF2011-535 und DF-2012-724).

9-2 Behandlungen, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

Um institutionelle und/oder kommerzielle Mitteilungen an die Zahler zu senden, erhebt und verarbeitet Île-de-France Mobilités deren Identifikationsdaten.

Diese Verarbeitung beruht auf dem berechtigten Interesse von Île-de-France Mobilités an der Zusendung nichtkommerzieller Mitteilungen und auf der Zustimmung des Zahlers sowie des Datenverantwortlichen und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters für den Versand kommerzieller Mitteilungen.

Zu diesen Zwecken werden ihre Daten für die geltende gesetzliche Dauer aufbewahrt. Sie können jederzeit Widerspruch einlegen oder Ihre Einwilligung widerrufen.

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten des Kontoinhabers und des Zahlers an GIE Comutitres weitergegeben.

9-3 Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:

- die Verwaltung von Validierungsdaten in Übereinstimmung mit den einschlägigen CNIL-Beratungen;

- tickets Kontrollen und Bußgelder;

- kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

- Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Carrier-Netzes

Zu diesen Zwecken sind die Spediteure verpflichtet, Identifikations-, Finanz- oder Bankdaten zu sammeln und zu verarbeiten.

Diese Behandlungen werden im Rahmen der Vertragserfüllung, einer gesetzlichen Verpflichtung (Kontrolle und Bußgelder), der Zustimmung des Datenverantwortlichen und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen) durchgeführt.

Zu diesen Zwecken werden die Daten des Kontoinhabers und des Zahlers für die geltenden gesetzlichen Fristen aufbewahrt.

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an GIE Comutitres und ihre Subunternehmer sowie Île-de-France Mobilités weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Verkehrsangebot zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

9-4 Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils:

● ein Auskunftsrecht;

● ein Recht auf Berichtigung;

● ein Recht auf Löschung;

● ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung;

● ein Recht auf Übertragbarkeit;

● ein Widerspruchsrecht;

● das Recht, Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal seiner Daten nach seinem Tod zu definieren;

● das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihre Anfrage zusammen mit dem/den betreffenden Recht(en), seinem Namen / Vornamen / seinen Kontaktdaten, auf die er die Antwort erhalten möchte, seiner Kundennummer und seinem Identitätsnachweis senden.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

• Die Verarbeitung, für die GIE Comutitres für die Verarbeitung verantwortlich ist: an den Datenschutzbeauftragten in 21 Boulevard Haussmann 75009 Paris – oder an die E-Mail-Adresse: [email protected]

Oder bei der Agentur Navigo per Post: Agence imagine R – 95905 Cergy Pontoise – Cedex 09 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected]

• Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist: an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris

Oder an die E-Mail-Adresse [email protected]

• Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Karteninhaber und der Zahler können die Beförderer über ihre institutionellen Websites direkt kontaktieren

Oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – Tour de Lyon LT73 – 185, rue de Bercy – 75012 Paris oder an die E-Mail-Adresse: [email protected]

Oder an die SNCF-Postanschrift: DPO - Performance Department - Legal and Compliance Department - WILSON Campus - 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 – 93212 Saint Denis

Oder an die Postanschrift von OPTILE: DPO Optile – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen ist vorzulegen.

Artikel 10 - Mediation

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites der Beförderer, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen verwendeten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

Artikel 11 - Anwendung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen

Île-de-France Mobilités und die Beförderer können diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen ändern.

In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Karteninhabern und Zahlern durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités auf allen Websites, auf denen dieses Produkt angeboten wird, insbesondere www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com und per E-Mail an den Kontoinhaber und Zahler zur Kenntnis gebracht.

Sobald der Navigo imagine R-Pass kein Navigo imagine R-Studentenpaket mehr enthält, sondern ein anderes Paket, gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des betreffenden Pakets und die Bestimmungen dieses Dokuments gelten nicht mehr.

(1) Liste der Handelsvertretungen, Comptoirs-club RATP und Guichets services Navigo SNCF, die auf den Websites www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com oder telefonisch bei Agence imagine R erhältlich sind (vgl. Art. 8)