Erstattung nach den Streiks im ersten Halbjahr 2023: Zweigstelle La Ferté-Milon / Meaux - Linie P

Der Zweig der Linie P La Ferté-Milon / Meaux erlebte 4 Streiktage mit einem durchgeführten Transportangebot von weniger als 33% des theoretischen Angebots, was das Recht auf Rückerstattung eröffnete.

Um in den Genuss dieser Erstattung zu kommen, sind zwei Bedingungen erforderlich:

Ihr Wohnort, Ihr Arbeits- oder Studienort muss sich in einer der Gemeinden befinden, die dieser Branche angeschlossen sind.

Sie müssen in Monaten mit Streiktagen mit weniger als 33 % Service berechtigte Navigo-Pakete pro Monat oder Jahr besessen haben.

Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie sich anmelden oder ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen.