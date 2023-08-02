Erstattung nach den Streiks im ersten Halbjahr 2023: Zweigstelle Provins / Verneuil-l'Etang - Linie P

ZugLinie P

Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.

Der Zweig der Linie P Provins / Verneuil-l'Etang erlebte 7 Streiktage mit einem durchgeführten Transportangebot von weniger als 33% des theoretischen Angebots, was das Recht auf Rückerstattung eröffnete.

Um in den Genuss dieser Erstattung zu kommen, sind zwei Bedingungen erforderlich:

  • Ihr Wohnort, Ihr Arbeits- oder Studienort muss sich in einer der Gemeinden befinden, die dieser Branche angeschlossen sind.
  • Sie müssen in Monaten mit Streiktagen mit weniger als 33 % Service berechtigte Navigo-Pakete pro Monat oder Jahr besessen haben.

Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie sich anmelden oder ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen.

Ihre Adresse

Die folgende Liste zeigt die Gemeinden, die dem Zweig Provins / Verneuil-l'Etang der Linie P angeschlossen sind. Sie müssen im ersten Halbjahr 2023 in einer der folgenden Gemeinden gelebt, gearbeitet oder studiert haben:

  • Andrezel
  • Argentières
  • Aubepierre-Ozouer-le-Repos
  • Augers
  • Baby
  • Balloy
  • Bannost-Villegagnon
  • Bazoches
  • Beauchery-Saint-Martin
  • Beauvoir
  • Bernay-Vilbert
  • Beton-Bazoches
  • Bezalles
  • Blandy
  • Boisdon
  • Bombon
  • Bray
  • Bréau
  • Cerneux
  • Cessoy-en-Montois
  • Chalautre
  • Chalautre
  • Chalmaison
  • Champcenest
  • Champdeuil
  • Champeaux
  • Châteaubleau
  • Châtenay
  • Châtillon-la-Borde
  • Châtres
  • Chaumes
  • Chenoise-Cucharmoy
  • Clos-Fontaine
  • Courchamp
  • Courpalay
  • Courquetaine
  • Courtacon
  • Courtomer
  • Coutençon
  • Crisenoy
  • Donnemarie-Dontilly
  • Échouboulains
  • Egligny
  • Everly
  • Fontaine-Fourches
  • Fontains
  • Fontenailles
  • Fontenay-Trésigny
  • Fouju
  • Fretoy
  • Gastins
  • Gouaix
  • Grandpuits-Bailly-Carrois
  • Grisy-sur-Seine
  • Guignes
  • Gurcy-le-Châtel
  • Hermé
  • Jaulnes
  • Jouy-le-Châtel
  • Jutigny
  • La Chapelle-Gauthier
  • La Chapelle-Iger
  • La Chapelle-Rablais
  • La Chapelle-Saint-Sulpice
  • La Croix-en-Brie
  • Laval
  • Skala
  • Die Marêts
  • Les Ormes-sur-Voulzie
  • Leudon
  • Liverdy
  • Lizines
  • Longueville
  • Louan-Villegruis-Fontaine
  • Luisetaines
  • Rotes Haus
  • Marles-en-Brie
  • Meigneux
  • Melz
  • Mons
  • Montceaux-lès-Provins
  • Montigny
  • Montigny-Lencoup
  • Mormant
  • Mortery
  • Mousseaux-lès-Bray
  • Mouy
  • Nangis
  • Noyen
  • Ozouer
  • Paroy
  • Passy
  • Pecy
  • Poigny
  • Provins
  • Quiers
  • Rampillon
  • Rouilly
  • Rozay
  • Rupéreux
  • Saint-Brice
  • Sainte-Colombe
  • Saint-Hilliers
  • Saint-Just
  • Saint-Loup
  • Saint-Mars
  • Saint-Martin
  • Saint-Méry
  • Saint-Ouen
  • Saint-Sauveur
  • Salinen
  • Sancy
  • Savins
  • Sigy
  • Sognolles
  • Soignolles-en-Brie
  • Soisy-Bouy
  • Solers
  • Taub
  • Thénisy
  • Vanvillé
  • Vaudoy
  • Verneuil-l'Étang
  • Vieux-Champagne
  • Villenauxe
  • Villeneuve
  • Villiers Saint-Georges
  • Villiers
  • Villuis
  • Vimpelles
  • Voinsles
  • Voulton
  • Vulaines-lès-Provins
  • Yèbles

Ihr Navigo-Paket

Die Pakete, die zu einer Rückerstattung berechtigen, sind:

  • Navigo Jährlich, inklusive Senior-Preisen
  • Navigo Monat inklusive Smartphone und Discovery Pass
  • Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
  • imagine R Student und imagine R School

Andere Arten von Paketen oder tickets pro Einheit sind nicht förderfähig und können nicht erstattet werden.

Monate mit Streiktagen mit weniger als 33 %:

Januar, Februar und März 2023.

Sie müssen mindestens eine monatliche Pauschalzahlung unter den betreffenden Monaten geleistet haben, um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben.

Erstattete Beträge

Unter Berücksichtigung der Anzahl der Streiktage mit weniger als 33% in diesem Zweig beträgt die Höhe der Erstattung:

Art des gehaltenen PaketsMonatliche RateErstatteter Betrag
Navigo Jährlich und Monat - Alle Zonen 1 bis 584,10 €29,60 €
Navigo Jährlich und Monat - Zonen 2-376,70 €27,04 €
Navigo Jährlicher und Monat - Zonen 3-474,70 €26,31 €
Navigo Jährlich und Monat - Zonen 4-572,90 €25,68 €
Navigo Monat - Rabatt 50% - Alle Zonen 1 bis 542,05 €14,80 €
Navigo Monat - Rabatt 50% - Zonen 2-338,35 €13,52 €
Navigo Monat - Rabatt 50% - Zonen 3-437,35 €13,19 €
Navigo Monat - Rabatt 50% - Zonen 4-536,45 €12,87 €
Navigo Monat - Solidarität 75% - Alle Zonen 1 bis 521,00 €7,40 €
Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 2-319,20 €6,76 €
Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 3-418,70 €6,56 €
Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 4-518,20 €6,43 €
Navigo Jährlicher Senior Pricing42,05 €14,80 €
imagine R - Student38,00 €13,41 €
imagine R - Schule38,00 €13,41 €

Der Betrag variiert je nach Art des letzten Pakets, das Sie unter den Monaten mit Streiktagen mit weniger als 33% Service gekauft haben.

Sie sind sich über Ihre Situation nicht sicher? Starten Sie einen Rückerstattungsantrag, Ihre Berechtigung wird Schritt für Schritt bewertet. Der Betrag, der an Sie ausgezahlt wird, wird automatisch vom System berechnet und während Ihres Rückerstattungsantrags in Echtzeit angezeigt.

Bewerbungsschluss: 2. August 2023 um 23:59 Uhr

