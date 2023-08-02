Erstattung nach den Streiks im ersten Halbjahr 2023: Zweig Montereau / Melun (über Héricy) - Linie R
Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.
Der Zweig der Linie R Montereau / Melun (über Héricy) erlebte 30 Streiktage mit einem durchgeführten Transportangebot von weniger als 33% des theoretischen Angebots, was das Recht auf Rückerstattung eröffnet.
Um in den Genuss dieser Erstattung zu kommen, sind zwei Bedingungen erforderlich:
- Ihr Wohnort, Ihr Arbeits- oder Studienort muss sich in einer der Gemeinden befinden, die dieser Branche angeschlossen sind.
- Sie müssen in Monaten mit Streiktagen mit weniger als 33 % Service berechtigte Navigo-Pakete pro Monat oder Jahr besessen haben.
Um eine Rückerstattung zu beantragen, müssen Sie sich anmelden oder ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen.
Ihre Adresse
Die folgende Liste zeigt die Gemeinden, die an den Zweig Montereau / Melun (über Héricy) der Linie R angeschlossen sind. Sie müssen im ersten Halbjahr 2023 in einer der folgenden Gemeinden gelebt, gearbeitet oder studiert haben:
- Avon
- Barbey
- Blandy
- Blennes
- 's-Hertogenbosch
- Boissettes
- Boissise-la-Bertrand
- Boissise-le-Roi
- Cannes-Schleuse
- Champagne-sur-Seine
- Chartrettes
- Châtenay
- Châtillon-la-Borde
- Chevry
- Courcelles
- Dammarie
- Diant
- Dormelles
- Esmans
- Erschöpfung
- Flagy
- Fontaine
- Schmieden
- Gravon
- Héricy
- La Brosse-Montceaux
- La Chapelle-Gauthier
- Die große Pfarrei
- La Rochette
- Das Grab
- Laval
- Das Châtelet-en-Brie
- Le Mée-sur-Seine
- Die Écrennes
- Livry
- Machault
- Instandhaltung
- Marolles-sur-Seine
- Melun
- Misy
- Moisenay
- Montereau-Fault-Yonne
- Montigny-Lencoup
- Montmachoux
- Moret-Loing-et-Orvanne
- Noisy-Rudignon
- Pamfou
- Rubelles
- Saint-Germain-Laval
- Saint-Mammès
- Salinen
- Samois
- Samoreau
- Sivry-Courtry
- Thomery
- Thoury-Férottes
- Valence-en-Brie
- Varennes
- Vaux-le-Pénil
- Vaux
- Vernou-la-Celle-sur-Seine
- Villemaréchal
- Stadt Saint-Jacques
- Voisenon
- Voulx
- Vulaines-sur-Seine
Ihr Navigo-Paket
Die Pakete, die zu einer Rückerstattung berechtigen, sind:
- Navigo Jährlich, inklusive Senior-Preisen
- Navigo Monat inklusive Smartphone und Discovery Pass
- Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
- imagine R Student und imagine R School
Andere Arten von Paketen oder tickets pro Einheit sind nicht förderfähig und können nicht erstattet werden.
Monate mit Streiktagen mit weniger als 33 %:
Januar, Februar, März und April 2023.
Sie müssen mindestens eine monatliche Pauschalzahlung unter den betreffenden Monaten geleistet haben, um Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben.
Erstattete Beträge
Unter Berücksichtigung der Anzahl der Streiktage mit weniger als 33% in diesem Zweig beträgt die Höhe der Erstattung:
|Art des gehaltenen Pakets
|Monatliche Rate
|Erstatteter Betrag
|Navigo Jährlich und Monat - Alle Zonen 1 bis 5
|84,10 €
|94,00 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zonen 2-3
|76,70 €
|85,92 €
|Navigo Jährlicher und Monat - Zonen 3-4
|74,70 €
|83,58 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zonen 4-5
|72,90 €
|81,57 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Alle Zonen 1 bis 5
|42,05 €
|47,00 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zonen 2-3
|38,35 €
|42,96 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zonen 3-4
|37,35 €
|41,94 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zonen 4-5
|36,45 €
|40,93 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Alle Zonen 1 bis 5
|21,00 €
|23,50 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 2-3
|19,20 €
|21,48 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 3-4
|18,70 €
|20,82 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 4-5
|18,20 €
|20,46 €
|Navigo Jährlicher Senior Pricing
|42,05 €
|47,00 €
|imagine R - Student
|38,00 €
|42,62 €
|imagine R - Schule
|38,00 €
|42,62 €
Der Betrag variiert je nach Art des letzten Pakets, das Sie unter den Monaten mit Streiktagen mit weniger als 33% Service gekauft haben.
Sie sind sich über Ihre Situation nicht sicher? Starten Sie einen Rückerstattungsantrag, Ihre Berechtigung wird Schritt für Schritt bewertet. Der Betrag, der an Sie ausgezahlt wird, wird automatisch vom System berechnet und während Ihres Rückerstattungsantrags in Echtzeit angezeigt.
Bewerbungsschluss: 2. August 2023 um 23:59 Uhr