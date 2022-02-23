Erstattung im Zusammenhang mit der Servicequalität des öffentlichen Verkehrs zwischen September und Dezember 2022
Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.
⚠ Diese Rückerstattungsaktion ist nun beendet: Es ist nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen.
Bei Fragen zu dieser Rückerstattungskampagne, die jetzt beendet ist, besuchen Sie bitte die entsprechenden FAQ.
Ihr Navigo-Paket
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie zwischen September und Dezember 2022 erstattungsfähige Pakete besessen haben, nämlich:
- Navigo Jährlich, inklusive Senior-Preisen
- Navigo Monat inklusive Discovery Pass und Smartphone
- Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
- imagine R Student und imagine R School
Andere Arten von Paketen oder tickets pro Einheit sind nicht förderfähig und können nicht erstattet werden.
Erstattete Beträge
Der Gesamterstattungsbetrag entspricht einem halben Monat Navigo-Paket.
Der Betrag variiert je nach Art des letzten Pakets, das Sie im Zeitraum September - Dezember 2022 gekauft haben. ticket Richtwert gibt Ihnen die folgende Tabelle die Beträge an, die erstattet werden können.
|Art des gehaltenen Pakets
|zwischen 3 und 5 Monaten*
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 1-5
|42,05 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 2-3
|38,35 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 3-4
|37,35 €
|Navigo Jährlich und Monat - Zone 4-5
|36,45 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 1-2
|21,03 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 2-3
|19,18 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 3-4
|18,68 €
|Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 4-5
|18,23 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 1-5
|10,50 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 2-3
|9,60 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 3-4
|9,35 €
|Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 4-5
|9,10 €
|Navigo Jährlicher Senior Pricing
|21,03 €
|imagine R - Student
|20,28 €
|imagine R -Schule
|20,28 €
Bewerbungsschluss: 20. April 2023 um 23:59 Uhr