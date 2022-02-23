Erstattung im Zusammenhang mit der Servicequalität des öffentlichen Verkehrs zwischen September und Dezember 2022

Vorgang abgeschlossen: Es ist nicht mehr möglich, einen Antrag zu stellen.

⚠ Diese Rückerstattungsaktion ist nun beendet: Es ist nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen.

Bei Fragen zu dieser Rückerstattungskampagne, die jetzt beendet ist, besuchen Sie bitte die entsprechenden FAQ.

Ihr Navigo-Paket

Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie zwischen September und Dezember 2022 erstattungsfähige Pakete besessen haben, nämlich:

  • Navigo Jährlich, inklusive Senior-Preisen
  • Navigo Monat inklusive Discovery Pass und Smartphone
  • Paket Monat Rabatt 50% und Monat Solidarität 75%
  • imagine R Student und imagine R School

Andere Arten von Paketen oder tickets pro Einheit sind nicht förderfähig und können nicht erstattet werden.

Erstattete Beträge

Der Gesamterstattungsbetrag entspricht einem halben Monat Navigo-Paket.

Der Betrag variiert je nach Art des letzten Pakets, das Sie im Zeitraum September - Dezember 2022 gekauft haben. ticket Richtwert gibt Ihnen die folgende Tabelle die Beträge an, die erstattet werden können.

Art des gehaltenen Paketszwischen 3 und 5 Monaten*
Navigo Jährlich und Monat - Zone 1-542,05 €
Navigo Jährlich und Monat - Zone 2-338,35 €
Navigo Jährlich und Monat - Zone 3-437,35 €
Navigo Jährlich und Monat - Zone 4-536,45 €
Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 1-221,03 €
Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 2-319,18 €
Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 3-418,68 €
Navigo Monat - Rabatt 50% - Zone 4-518,23 €
Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 1-510,50 €
Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 2-39,60 €
Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 3-49,35 €
Navigo Monat - Solidarität 75% - Zonen 4-59,10 €
Navigo Jährlicher Senior Pricing21,03 €
imagine R - Student20,28 €
imagine R -Schule20,28 €

Bewerbungsschluss: 20. April 2023 um 23:59 Uhr

Siehe die entsprechenden FAQ