Schnäppchen

Entdecken Sie unsere Partner und profitieren Sie von günstigen Angeboten (Kultur, Unterhaltung, Produkte und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs) überall in der Île-de-France.

Wie bekomme ich die richtigen Angebote?

Um die Codes zu erhalten, mit denen Sie von Ihren günstigen Angeboten profitieren können, abonnieren Sie den monatlichen imagine R-Newsletter in Ihrem Kundenbereich.

Wie melde ich mich für den imagine R Newsletter an? Wir haben ein Video vorbereitet, das Sie Schritt für Schritt führt: Sehen Sie sich das Video an