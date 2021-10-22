Einrichtungen für den BusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Bus

Altival ist ein Entwicklungsprojekt für Busse zwischen Noisy-le-Grand (93) und Chennevières-sur-Marne (94), um den Busverkehr zu erleichtern.

Es wird die Leistung der Buslinien durch die Einrichtung spezieller Fahrspuren und vorrangiger Verbesserungen an Kreuzungen verbessern und eine effiziente Verbindung mit dem bestehenden und zukünftigen öffentlichen Verkehrsnetz in diesem Sektor des Val-de-Marne schaffen.

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

54 400

Tägliche Reisende im Jahr 2030

4.7 km

Einrichtungen für Busse

9

Neue Stationen

5

Städte und 2 Departements durchquert

13 Minuten 20

Gesamtreise

Kalender

  1. 2016
    Beratung
  2. 2017-2018
    Vorstudien / Schematische Darstellung
  3. 2019
    Öffentliche Untersuchung
  4. 2020
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  5. 2021
    Aufteilung des Projekts in zwei geografische und funktionale Tranchen (North Slice und South Slice)
  6. 2022
    Genehmigung des zusammenfassenden Vorentwurfs (AVP) durch Île-de-France Mobilités
  7. 2021-2023
    Validierung von Projektstudien (PRO) für den nördlichen Abschnitt (zwischen der Rue Léon-Menu in Bry-sur-Marne und der Rue Alexandre Fourny in Champigny-sur-Marne)
  8. 2024
    Wiederaufnahme der Studien an der Südtranche (zwischen der Rue Alexandre-Fourny in Champigny-sur-Marne und der Route de la Libération in Chennevières-sur-Marne)
  9. Heute
    2024
    Beginn der Arbeiten am Nordabschnitt
  10. Horizont 2030
    Inbetriebnahme des nördlichen Abschnitts zwischen der Rue Léon-Menu in Bry-sur-Marne und der Rue Alexandre Fourny in Champigny-sur-Marne
  11. Horizont 2032-2033
    Inbetriebnahme des südlichen Abschnitts zwischen der Rue Alexandre-Fourny in Champigny-sur-Marne und der Route de la Libération in Chennevières-sur-Marne

Finanzierung und Akteure