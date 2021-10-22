Einrichtungen für den BusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival ist ein Entwicklungsprojekt für Busse zwischen Noisy-le-Grand (93) und Chennevières-sur-Marne (94), um den Busverkehr zu erleichtern.
Es wird die Leistung der Buslinien durch die Einrichtung spezieller Fahrspuren und vorrangiger Verbesserungen an Kreuzungen verbessern und eine effiziente Verbindung mit dem bestehenden und zukünftigen öffentlichen Verkehrsnetz in diesem Sektor des Val-de-Marne schaffen.
Karte
Schlüsselfiguren
54 400
Tägliche Reisende im Jahr 2030
4.7 km
Einrichtungen für Busse
9
Neue Stationen
5
Städte und 2 Departements durchquert
13 Minuten 20
Gesamtreise
Kalender
- 2016Beratung
- 2017-2018Vorstudien / Schematische Darstellung
- 2019Öffentliche Untersuchung
- 2020Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2021Aufteilung des Projekts in zwei geografische und funktionale Tranchen (North Slice und South Slice)
- 2022Genehmigung des zusammenfassenden Vorentwurfs (AVP) durch Île-de-France Mobilités
- 2021-2023Validierung von Projektstudien (PRO) für den nördlichen Abschnitt (zwischen der Rue Léon-Menu in Bry-sur-Marne und der Rue Alexandre Fourny in Champigny-sur-Marne)
- 2024Wiederaufnahme der Studien an der Südtranche (zwischen der Rue Alexandre-Fourny in Champigny-sur-Marne und der Route de la Libération in Chennevières-sur-Marne)
- Heute2024Beginn der Arbeiten am Nordabschnitt
- Horizont 2030Inbetriebnahme des nördlichen Abschnitts zwischen der Rue Léon-Menu in Bry-sur-Marne und der Rue Alexandre Fourny in Champigny-sur-Marne
- Horizont 2032-2033Inbetriebnahme des südlichen Abschnitts zwischen der Rue Alexandre-Fourny in Champigny-sur-Marne und der Route de la Libération in Chennevières-sur-Marne