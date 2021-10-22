Einrichtungen für den BusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival ist ein Entwicklungsprojekt für Busse zwischen Noisy-le-Grand (93) und Chennevières-sur-Marne (94), um den Busverkehr zu erleichtern.

Es wird die Leistung der Buslinien durch die Einrichtung spezieller Fahrspuren und vorrangiger Verbesserungen an Kreuzungen verbessern und eine effiziente Verbindung mit dem bestehenden und zukünftigen öffentlichen Verkehrsnetz in diesem Sektor des Val-de-Marne schaffen.