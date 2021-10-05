Finanzierung und Akteure
Besetzung
Das Departement Val-de-Marne ist der Auftraggeber für die Durchführung der Studien und der Infrastruktur.
Der Staat, die Region Île-de-France und das Departement Val-de-Marne finanzieren die Studien. Das Projekt wird auch von der Métropole du Grand Paris (MGP) finanziert.
Ile-de-France Mobilités, als Organisationsbehörde für den Verkehr in der Region Ile-de-France:
- stellt die Qualität des Netzes des neuen Netzes (Verbindungen und Bahnhöfe) sicher
- leitet die Koordinierung von Studien über Eisenbahnverbindungen,
- untersucht die Entwicklung des Busnetzes in Zusammenarbeit mit den Gemeinden,
- finanziert den Betrieb.
Finanzierung
Infrastruktur
211 Millionen Euro inkl. MwSt.:
- Für die nördlichen und südlichen Abschnitte: 49 % von der Region Ile-de-France, 21 % vom Staat und 30 % vom Departement Val-de-Marne.
- Für den Bau der neuen Straße RD10 (auf dem südlichen Abschnitt): 50% von der Region Ile-de-France und 50% vom Departement Val-de-Marne.
- Für den Sektor Mont d'Est (in Noisy-le-Grand, auf dem nördlichen Abschnitt) wird der lokale Block vom Departement Val-de-Marne (20 %) und vom Departement Seine-Saint-Denis (10 % für Studien) bereitgestellt.
- Das gesamte Projekt wird außerdem von der Métropole du Grand Paris (MGP) mit 6 Millionen Euro gefördert.
Busse
finanziert von Île-de-France Mobilités zu 100%
Ausbeutung
100% finanziert von Île-de-France Mobilités