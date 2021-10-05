Finanzierung und Akteure

Besetzung



Das Departement Val-de-Marne ist der Auftraggeber für die Durchführung der Studien und der Infrastruktur.

Der Staat, die Region Île-de-France und das Departement Val-de-Marne finanzieren die Studien. Das Projekt wird auch von der Métropole du Grand Paris (MGP) finanziert.

Ile-de-France Mobilités, als Organisationsbehörde für den Verkehr in der Region Ile-de-France: