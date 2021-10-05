Bus

Einrichtungen für den BusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Finanzierung und Akteure

Besetzung


Das Departement Val-de-Marne ist der Auftraggeber für die Durchführung der Studien und der Infrastruktur.

Der Staat, die Region Île-de-France und das Departement Val-de-Marne finanzieren die Studien. Das Projekt wird auch von der Métropole du Grand Paris (MGP) finanziert.

Ile-de-France Mobilités, als Organisationsbehörde für den Verkehr in der Region Ile-de-France:

  • stellt die Qualität des Netzes des neuen Netzes (Verbindungen und Bahnhöfe) sicher
  • leitet die Koordinierung von Studien über Eisenbahnverbindungen,
  • untersucht die Entwicklung des Busnetzes in Zusammenarbeit mit den Gemeinden,
  • finanziert den Betrieb.
Finanzierung
Infrastruktur

211 Millionen Euro inkl. MwSt.:

  • Für die nördlichen und südlichen Abschnitte: 49 % von der Region Ile-de-France, 21 % vom Staat und 30 % vom Departement Val-de-Marne.
  • Für den Bau der neuen Straße RD10 (auf dem südlichen Abschnitt): 50% von der Region Ile-de-France und 50% vom Departement Val-de-Marne.
  • Für den Sektor Mont d'Est (in Noisy-le-Grand, auf dem nördlichen Abschnitt) wird der lokale Block vom Departement Val-de-Marne (20 %) und vom Departement Seine-Saint-Denis (10 % für Studien) bereitgestellt.
  • Das gesamte Projekt wird außerdem von der Métropole du Grand Paris (MGP) mit 6 Millionen Euro gefördert.
Departement Val-de-Marne
Busse

finanziert von Île-de-France Mobilités zu 100%

Île-de-France Mobilités
Ausbeutung

100% finanziert von Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités