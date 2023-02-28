News abonnieren

Schutz personenbezogener Daten

Die gesammelten Informationen werden für Île-de-France Mobilités elektronisch verarbeitet, um Ihre Fragen zu bearbeiten. Gemäß den geltenden Vorschriften haben Sie ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung der Löschung, Übertragbarkeit, Widerruf Ihrer Einwilligung, Widerspruch gegen die Mitteilung von Anweisungen über das Schicksal ihrer Daten im Todesfall und ein Widerspruchsrecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie eine E-Mail an [email protected].