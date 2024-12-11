Einrichtungen für BusseAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Bus

Aulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Das vorgestellte Projekt sieht den Ausbau der Busspuren auf der Strecke der derzeitigen Linie 15 zwischen dem RER-Bahnhof Aulnay-sous-Bois (RER B, Straßenbahn T4) und den Bahnhöfen Sevran-Beaudottes (RER B, zukünftige Linie 16 der GPE) und Vert Galant (RER B) vor.

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Seine-Saint-Denis
Territoriale öffentliche Einrichtung Paris Terres d'Envol
Île-de-France Mobilités

Nachrichten

Veröffentlicht am

Letzte Gelegenheit, mit den Projektteams am 12. Oktober von 8 bis 11 Uhr im RER-Bahnhof Aulnay zu diskutieren

Alle Projektnachrichten

Das Layout

Schlüsselfiguren

18 Stationen bedient

auf 4 Gemeinden, darunter 3 Bahnhöfe

9.2 km

Fahrspuren für Busse

8 bis 10 Minuten

Durchschnittliche Zeitersparnis

35 Minuten

von Aulnay nach Vert Galant

7,5 km

Radwege

24 000

Täglich erwartete Reisende

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2020-2021
    Vorstudien
  2. September-Oktober 2021
    Vorgespräch
  3. Mai 2022
    Ergebnisse der Konsultation
  4. 2022-2024
    Schematische Studien
  5. 11. Dezember 2024
    Validierung des Grundsatzplans durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
  6. Öffentliche Untersuchung
  7. Detaillierte Designstudien und anschließende Arbeiten (vorbehaltlich der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Finanzierungen)