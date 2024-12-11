Einrichtungen für BusseAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Das vorgestellte Projekt sieht den Ausbau der Busspuren auf der Strecke der derzeitigen Linie 15 zwischen dem RER-Bahnhof Aulnay-sous-Bois (RER B, Straßenbahn T4) und den Bahnhöfen Sevran-Beaudottes (RER B, zukünftige Linie 16 der GPE) und Vert Galant (RER B) vor.
Das Layout
Schlüsselfiguren
18 Stationen bedient
auf 4 Gemeinden, darunter 3 Bahnhöfe
9.2 km
Fahrspuren für Busse
8 bis 10 Minuten
Durchschnittliche Zeitersparnis
35 Minuten
von Aulnay nach Vert Galant
7,5 km
Radwege
24 000
Täglich erwartete Reisende
Kalender
- 2020-2021Vorstudien
- September-Oktober 2021Vorgespräch
- Mai 2022Ergebnisse der Konsultation
- 2022-2024Schematische Studien
- 11. Dezember 2024Validierung des Grundsatzplans durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
- Öffentliche Untersuchung
- Detaillierte Designstudien und anschließende Arbeiten (vorbehaltlich der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Finanzierungen)