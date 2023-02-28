Finanzierung und Akteure

Besetzung

Durch den Vertrag zwischen Staat und Region (CPER) für den Zeitraum 2015-2020 trägt der Staat zur Modernisierung und Entwicklung der Verkehrslinien in der Île-de-France bei, um den Herausforderungen des Verkehrs und den Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden. Mit der Finanzierung dieses Projekts setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich in Richtung einer nachhaltigen Stadt und einer friedlicheren Lebensweise zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken. Der Staat finanziert die Vorstudien (DOCP) dieses Projekts bis zur Erhebung der öffentlichen Versorgungsunternehmen bis zu 21 % gemäß dem Staat-Region-Planvertrag.

Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Straßenbahnlinien ist Teil dieses großen Programms. Die Region wendet dafür sehr erhebliche finanzielle Mittel auf. Die Region ist mit 49 % der Hauptfinanzierer der Vorstudien (DOCP) dieses Projekts bis zur Erhebung der öffentlichen Versorgungsunternehmen.

Da es sich um ein wichtiges soziales, wirtschaftliches und ökologisches Problem handelt, setzt sich das Departement Seine-Saint-Denis für die Entwicklung aktiver Verkehrsmittel ein und setzt sich für die Verbesserung der Qualität und Quantität des öffentlichen Verkehrsangebots in der Region ein. Sie beteiligt sich aktiv am Ausbau des Busnetzes und der Erweiterung der Metrolinien und unterstützt den Bau der neuen Metrolinien Grand Paris Express. Das Departement finanziert die Studien dieses TCSP-Projekts bis zu 10%.

Als internationales Tor zur Metropole Ile-de-France verfolgt Paris Terres d'Envol eine aktive Politik zur Entwicklung des Verkehrsangebots und der nachhaltigen Mobilität für die Einwohner seiner acht Städte. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen des Territoriums beteiligt sich Paris Terres d'Envol am Betrieb der Busnetze und organisiert die Intermodalität rund um die Bahnhöfe. Das TCSP-Projekt zwischen Aulnay-sous-Bois und Tremblay-en-France steht voll und ganz im Einklang mit der Mobilitätsstrategie, die in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstädten umgesetzt wird, und wird die Ankunft der zukünftigen Bahnhöfe des Grand Paris Express wirksam unterstützen. Dieses Projekt wird zu 20% vom Territorium finanziert.