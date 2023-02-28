Die Beratung ist ein wesentlicher Schritt bei jedem Stadtentwicklungsprojekt. Die am Ende gesammelten Meinungen ermöglichen es, das Projekt an seine Umgebung und die Bedürfnisse der Nutzer des Gebiets anzupassen.

Äußern Sie Ihre Meinung und helfen Sie uns, Ihre Verwendungen und Erwartungen besser zu verstehen, Ihre Kommentare werden für den Rest des Projekts berücksichtigt.

Die Konsultation lädt Sie auch ein, sich zu den beiden Varianten zu äußern, die zum jetzigen Zeitpunkt für die Entwicklung der RD40 in Villepinte vorgeschlagen werden.