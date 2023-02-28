Bus

Einrichtungen für BusseAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Dialog

Beratung

Treffen Sie sich am 16. Oktober um 10 Uhr an der Haltestelle Merisiers de Tremblay für den letzten Workshop-Spaziergang

Die Beratung ist ein wesentlicher Schritt bei jedem Stadtentwicklungsprojekt. Die am Ende gesammelten Meinungen ermöglichen es, das Projekt an seine Umgebung und die Bedürfnisse der Nutzer des Gebiets anzupassen.

Äußern Sie Ihre Meinung und helfen Sie uns, Ihre Verwendungen und Erwartungen besser zu verstehen, Ihre Kommentare werden für den Rest des Projekts berücksichtigt.

Die Konsultation lädt Sie auch ein, sich zu den beiden Varianten zu äußern, die zum jetzigen Zeitpunkt für die Entwicklung der RD40 in Villepinte vorgeschlagen werden.

Vergangene Veranstaltungen

Workshops-Spaziergänge:

Im September 2021 wurden in Tremblay-en-France, Aulnay sous Bois oder Villepinte mehrere "Fahrgasttreffen" mit Nutzern des nahen Verkehrs organisiert.
* Die Teilnahme unterliegt der Vorlage des Gesundheitspasses

Reisende treffen:

Die Workshops-Walks im Oktober 2021 luden die Öffentlichkeit ein, bestimmte Themen durch einen Feldbesuch zu vertiefen. Ihr Thema war die Pont de la Croix-Blanche oder die RD40.

Die Dokumente der Konsultation

Broschüre

PDF

 -  1.7 MB

Routen-Mapping

JPG

 -  173.2 KB

