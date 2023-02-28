Entdecken Sie das Projekt

Das Projekt umfasst den Bau spezieller Busspuren und spezifischer Entwicklungen zur Verbesserung des Busverkehrs (Vorrang an Kreuzungen in Bereichen, die beispielsweise mit Privatfahrzeugen geteilt werden) zwischen Aulnay-sous-Bois und Tremblay-en-France. Die Strecke folgt weitgehend der Route der aktuellen Linie 15 zwischen den RER-Bahnhöfen Aulnay-sous-Bois und Vert Galant, die durch den RER-Bahnhof Sevran-Beaudottes führt und vier Gemeinden (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France) bedient.

Die Schaffung spezieller Busspuren auf den 9,2 km der Strecke und die Realisierung spezifischer Verbesserungen werden die Fahrzeiten für die Nutzer (35 Minuten zwischen Aulnay-sous-Bois und Tremblay-en-France und ein geschätzter Gewinn von 8 bis 10 Minuten) und die Leistung des gesamten Busnetzes in diesem Sektor verbessern. Befreit von den Launen des Verkehrs wird der Bus auch einen effizienteren Service zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten des Territoriums bieten (RER B, zukünftige Linie 16 des Grand Paris Express in Sevran-Beaudottes).

Die Schaffung von Busspuren wird von einer Neuqualifizierung des öffentlichen Raums begleitet: Schaffung von Radwegen, Fußgängerwegen, Landschaftsgestaltung usw.