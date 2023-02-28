Entdecken Sie das Projekt
Das vorgestellte Projekt sieht den Bau spezieller Busspuren und spezifischer Entwicklungen vor, um den Busverkehr flüssiger zu gestalten und so ihre Geschwindigkeit und Regelmäßigkeit zu erhöhen. Sie geht einher mit einer Neuorganisation des lokalen Busnetzes und der Schaffung von Radwegen auf einem großen Teil der Strecke.
Das Projekt umfasst den Bau spezieller Busspuren und spezifischer Entwicklungen zur Verbesserung des Busverkehrs (Vorrang an Kreuzungen in Bereichen, die beispielsweise mit Privatfahrzeugen geteilt werden) zwischen Aulnay-sous-Bois und Tremblay-en-France. Die Strecke folgt weitgehend der Route der aktuellen Linie 15 zwischen den RER-Bahnhöfen Aulnay-sous-Bois und Vert Galant, die durch den RER-Bahnhof Sevran-Beaudottes führt und vier Gemeinden (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France) bedient.
Die Schaffung spezieller Busspuren auf den 9,2 km der Strecke und die Realisierung spezifischer Verbesserungen werden die Fahrzeiten für die Nutzer (35 Minuten zwischen Aulnay-sous-Bois und Tremblay-en-France und ein geschätzter Gewinn von 8 bis 10 Minuten) und die Leistung des gesamten Busnetzes in diesem Sektor verbessern. Befreit von den Launen des Verkehrs wird der Bus auch einen effizienteren Service zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten des Territoriums bieten (RER B, zukünftige Linie 16 des Grand Paris Express in Sevran-Beaudottes).
Die Schaffung von Busspuren wird von einer Neuqualifizierung des öffentlichen Raums begleitet: Schaffung von Radwegen, Fußgängerwegen, Landschaftsgestaltung usw.
Die Ziele des Projekts
- Ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Transportmittel anzubieten und die Leistung anderer Buslinien in der Region zu verbessern;
- Gewährleistung einer effizienten Verbindung und Verbindungen zu den Bahnhöfen (Aulnay-sous-Bois; Sevran-Beaudottes und Vert-Galant);
- Unterstützung von Entwicklungsprojekten in der Region, indem die in Projekten befindlichen Gebiete (insbesondere das ZAC de la Pépinière und der Parc de la Noue) so nah wie möglich bedient werden;
- Schaffen Sie durchgängige, komfortable und sichere Routen für alternative Wander- und Radwege;
- Verbesserung des Lebensumfelds durch Beitrag zur Renovierung des öffentlichen Raums und zur Beruhigung des Verkehrs.
Das Layout und die Einrichtungen
Das Projekt ist Teil eines sehr dichten städtischen Umfelds mit teilweise eingeschränkten Fahrbahnbreiten. Infolgedessen sieht das Projekt verschiedene Arten der Einfügung sauberer Fahrspuren für Busse vor, abhängig von der Umgebung, die sie durchqueren werden, und um den Landerwerb zu begrenzen:
Spezielle Busspuren in beide Richtungen
Das Einfügen spezieller Busspuren in jede Richtung kann in einigen Fällen die Reduzierung von Fahrspuren bedeuten, ermöglicht jedoch die Schaffung von Radwegen oder die Verbreiterung von Fußgängerwegen. Diese Entwicklungsoption wird in den größten Gebieten gewählt, um eine friedliche Raumnutzung für alle Verkehrsträger (Fußgänger, Radfahrer, Auto und Kollektiv) zu fördern.
Die Busspuren können axial (der Buskorridor befindet sich in der Mitte mit den Autospuren auf jeder Seite) oder seitlich (der Buskorridor befindet sich an der Seite) positioniert werden.
Eine eigene Busspur in eine Richtung
In den am stärksten eingeschränkten Gebieten wird nur eine eigene Fahrspur geschaffen, um die städtische Umwelt nicht zu stark zu beeinträchtigen. Die Busse fahren in einer Richtung auf eigenem Gelände und in die andere Richtung auf Autospuren. Wenn möglich, kann diese Einfügung mit Fahrrad- und Fußgängereinrichtungen einhergehen.
Zahlreiche Korrespondenzen
Der TCSP wird zahlreiche Verbindungen mit den anderen großen Verkehrsträgern des Territoriums herstellen, die in Betrieb sind und geplant sind: in Verbindung mit dem RER-Bahnhof Aulnay: RER B, Transilien K, Straßenbahn T4; in Verbindung mit dem Bahnhof Sevran-Beaudottes: RER B, zukünftige Metrolinie 16 des Grand Paris Express im Projekt; in Verbindung mit dem Bahnhof Vert-Galant: RER B.
Auch die Anbindung an Busse und die Einrichtung neuer Radwege werden im Rahmen des Projekts berücksichtigt.
Ein zugänglicherer, schnellerer und komfortablerer Bus
Mit einem Bus alle fünf bis sechs Minuten während der Hauptverkehrszeit und einer geschätzten Fahrzeit von 35 Minuten von Aulnay-sous-Bois nach Vert Galant (eine Zeitersparnis von 8 bis 10 Minuten) wird das Gebiet bald über ein schnelles und effizientes Transportmittel verfügen, das die Stadtteile am besten bedient und eine einfachere Verbindung mit anderen Verkehrsmitteln ermöglicht.
Bahnhöfe und Fußgängereinrichtungen werden den geltenden Zugänglichkeitsstandards entsprechen, damit Menschen mit eingeschränkter Mobilität sicher zirkulieren können.
Das Projekt und das Fahrrad
Heute leidet das Gebiet unter einem Mangel an durchgehenden Radwegen, der die Nutzung von Fahrrädern einschränkt. Das TCSP-Projekt sieht vor,bestehende Fahrradabschnitte zu verbinden, um durchgehende Radwege entlang der Route zu schaffen.
Mit Ausnahme einer 1,5 km langen Zone, in der Fahrräder auf den Fahrspuren zirkulieren (in einer auf 30 km/h begrenzten Zone), bestehen die Radwege entlang der gesamten Strecke aus Radwegen. Insgesamt gibt es mehr als 7,5 km dedizierte Straßen, die Radfahrer sicher nutzen können.
An jedem Umsteigeknoten stehen Einrichtungen zum Abstellen von Fahrrädern zur Verfügung.