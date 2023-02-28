Découvrez le bilan de la concertation

CONCERTATION PRÉALABLE DU PROJET BUS ENTRE SEINE : LES CHIFFRES CLÉS DE LA PARTICIPATION

Du 20 septembre au 22 octobre 2021, Île-de-France Mobilités et les partenaires du projet ont organisé la concertation préalable du projet d’aménagement de voies de bus Aulnay, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France, qui vise à améliorer les déplacements en bus entre les gares d’Aulnay, Sevran Beaudottes et Vert Galant. L’occasion d’informer les habitants et usagers des transports en commun du secteur et d’entamer un dialogue avec eux à travers le dispositif suivant : 4 rencontres de terrain, 2 ateliers-balades, des dépliants avec coupon T distribués sur tout le secteur, un formulaire accessible directement depuis le site du projet.

Retrouvez le bilan de la concertation et sa synthèse

Le recueil des diverses contributions du public a permis à Île-de-France Mobilités de mieux connaître les attentes du territoire et de tirer les principaux enseignements de la concertation, utiles à la poursuite du projet. En résumé, les principaux éléments retenus sont :

UN PROJET TRÈS ATTENDU

attentes fortes des usagers pour l’amélioration de l’expérience voyageur

désir de partage des usages et développement des modes doux

appréhension des nuisances liées aux travaux

maintien du dispositif de concertation et d’information

ET MAINTENANT ?

Le 25 mai 2022, le Conseil d’Île-de-France Mobilités a adopté le bilan de la concertation du projet d’aménagement de voies de bus Aulnay, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France et a décidé la poursuite du projet en tenant compte des échanges lors de la concertation. L’équipe va poursuivre les études techniques pour affiner le projet. Le public sera ensuite consulté sur la base d’un projet plus détaillé dans le cadre d’une enquête publique à l’horizon fin 2023-2024. Après cette étape, si le Préfet déclare le projet d’utilité publique, les études de conception seront poursuivies en parallèle des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet.