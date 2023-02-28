Découvrir le projet

Le projet consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et des aménagements spécifiques pour fluidifier la circulation des bus (priorités aux carrefours dans les secteurs partagés avec les véhicules particuliers par exemple) entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France. Le tracé reprend en grande partie l’itinéraire de l’actuelle ligne 15, entre les gares RER d’Aulnay-sous-Bois et du Vert Galant, en passant par la gare RER de Sevran-Beaudottes, en desservant quatre communes (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France).

La création de voies dédiées aux bus sur les 9,2 km du tracé et la réalisation d’aménagements spécifiques, permettront d’améliorer les temps de parcours des usagers (35 minutes entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France et un gain estimé de 8 à 10 minutes) et la performance de l’ensemble du réseau de bus sur le secteur. Libéré des aléas de la circulation, le bus assurera également une desserte plus performante des pôles de transports majeurs sur le territoire (RER B, future ligne 16 du Grand Paris Express à Sevran-Beaudottes).

La création de voies dédiées aux bus s’accompagnera d’une requalification des espaces publics : création d’itinéraires cyclables, cheminements piétons, aménagements paysagers….