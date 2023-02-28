Découvrir le projet
Le projet présenté prévoit la réalisation de voies dédiées aux bus et d’aménagement spécifiques permettant de fluidifier la circulation des bus et ainsi d’augmenter leur rapidité et leur régularité. Il s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local et de la création de voies cyclables sur une large partie du parcours.
Le projet consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et des aménagements spécifiques pour fluidifier la circulation des bus (priorités aux carrefours dans les secteurs partagés avec les véhicules particuliers par exemple) entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France. Le tracé reprend en grande partie l’itinéraire de l’actuelle ligne 15, entre les gares RER d’Aulnay-sous-Bois et du Vert Galant, en passant par la gare RER de Sevran-Beaudottes, en desservant quatre communes (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France).
La création de voies dédiées aux bus sur les 9,2 km du tracé et la réalisation d’aménagements spécifiques, permettront d’améliorer les temps de parcours des usagers (35 minutes entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France et un gain estimé de 8 à 10 minutes) et la performance de l’ensemble du réseau de bus sur le secteur. Libéré des aléas de la circulation, le bus assurera également une desserte plus performante des pôles de transports majeurs sur le territoire (RER B, future ligne 16 du Grand Paris Express à Sevran-Beaudottes).
La création de voies dédiées aux bus s’accompagnera d’une requalification des espaces publics : création d’itinéraires cyclables, cheminements piétons, aménagements paysagers….
Plan
Les objectifs du projet
- Offrir un moyen de transport rapide, fiable et confortable et améliorer la performance des autres lignes de bus du territoire ;
- Assurer une liaison et des correspondances efficaces vers les pôles gares (Aulnay-sous-Bois ; Sevran-Beaudottes et Vert-Galant) ;
- Accompagner les projets de développement du territoire en desservant au plus près les zones en projets (notamment la ZAC de la Pépinière et Parc de la Noue);
- Créer des itinéraires continus, confortables et sécurisés pour les déplacements alternatifs que sont la marche à pied et le vélo ;
- Améliorer le cadre de vie en contribuant à la rénovation de l’espace public et à l’apaisement des circulations.
Le tracé et les aménagements
Le projet s’insère dans un milieu urbain très dense, avec des largeurs de voie parfois contraintes. En conséquence, le projet prévoit plusieurs types d’insertion des voies propres dédiées aux bus, selon l’environnement qu’elles traverseront et pour limiter les acquisitions foncières :
Des voies dédiées aux bus dans les deux sens
L’insertion de voies dédiées aux bus dans chaque sens pourra impliquer, dans certains cas, la réduction des voies de circulation, mais permettra la création de voies cyclables ou l’élargissement des trottoirs piétons. Cette option d’aménagement sera retenue dans les zones les plus larges, afin de favoriser un usage apaisé de l’espace pour tous les modes de déplacement (piétons, cyclables, automobile et collectif).
Les voies dédiées aux bus pourront être positionnées en axial (le couloir de bus est au centre avec les voies automobiles de chaque côté) ou en latéral (le couloir de bus est sur le côté).
Une voie dédiée aux bus dans un sens
Dans les zones les plus contraintes, seule une voie dédiée sera créée afin de ne pas impacter trop lourdement l’environnement urbain. Les bus circuleront en site propre dans un sens, et rouleront dans les voies automobiles dans l’autre sens. Lorsque cela sera possible, cette insertion pourra être accompagnée d’aménagements cyclables et piétons.
De nombreuses correspondances
Le TCSP établira de nombreuses correspondances avec les autres grands modes de transport du territoire, en service et en projet : en correspondance à la gare RER d’Aulnay : RER B, Transilien K, Tram T4 ; en correspondance à la gare de Sevran-Beaudottes : RER B, Future ligne de métro 16 du Grand Paris Express en projet ; en correspondance à la gare du Vert-Galant : RER B.
Les correspondances avec les bus et le déploiement de nouveaux itinéraires cyclables sont aussi pris en compte dans le cadre du projet.
Un bus plus accessible, rapide et confortable
Avec un bus toutes les cinq à six minutes en heure de pointe et un temps de parcours estimé à 35 minutes d’Aulnay-sous-Bois au Vert Galant (soit un gain de temps de 8 à 10 minutes), le territoire disposera bientôt d’un moyen de transport rapide et efficace qui desservira au mieux les quartiers et permettra des interconnexions facilitées avec les autres modes de transport.
Les stations et les aménagements piétons respecteront quant à eux les normes d’accessibilité en vigueur, afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler en toute sécurité.
Le projet et le vélo
Aujourd’hui, le territoire souffre d’un manque d’itinéraires cyclables continus qui limite l’usage du vélo. Le projet de TCSP prévoit de relier les portions cyclables déjà existantes afin de créer des itinéraires cyclables continus tout le long du tracé.
A l’exception d’une zone de 1,5 km où les vélos circuleront dans les voies de circulation (en zone limitée à 30 Km/h), les itinéraires vélo seront constitués de bandes cyclables sur l’ensemble du tracé. Au total, ce sont plus de 7,5 km de voiries dédiées que les cyclistes pourront emprunter en toute sécurité.
Des aménagements pour le stationnement des vélos sont prévus à chaque pôle d’échange.