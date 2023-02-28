Aménagements dédiés aux busAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Le projet présenté prévoit la réalisation d’aménagements des voies de bus sur l’itinéraire de l’actuelle ligne 15 entre la gare RER d’Aulnay-sous-Bois (RER B, tramway T4) et les gares de Sevran-Beaudottes (RER B, future ligne 16 du GPE) et du Vert Galant (RER B).