Bus

Aménagements dédiés aux busAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Le projet présenté prévoit la réalisation d’aménagements des voies de bus sur l’itinéraire de l’actuelle ligne 15 entre la gare RER d’Aulnay-sous-Bois (RER B, tramway T4) et les gares de Sevran-Beaudottes (RER B, future ligne 16 du GPE) et du Vert Galant (RER B).

État
Région Île-de-France
Département de la Seine-Saint-Denis
Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol
Île-de-France Mobilités

Actualités

Publié le

Dernière chance pour discuter avec les équipes du projet, le 12 octobre, de 8h à 11h, en gare d’Aulnay RER

S'inscrire aux actualités
Toutes les actualités du projet

Le tracé

Chiffres-Clés

18 stations desservies

sur 4 communes dont 3 gares

9,2 km

de voies dédiées au bus

de 8 à 10 minutes

de gain de temps moyen

35 minutes

d'Aulnay au Vert Galant

7,5 km

de pistes cyclables

24 000

voyageurs attendus chaque jour

Calendrier

Financement et acteurs
  1. 2020-2021
    Études préalables
  2. Septembre-Octobre 2021
    Concertation préalable
  3. Mai 2022
    Bilan de la concertation
  4. 2022-2024
    Études de Schéma de Principe
  5. 11 décembre 2024
    Validation du Schéma de Principe par le Conseil d'Administration d'Île-de-France Mobilités
  6. Enquête publique
  7. Études de conception détaillées puis travaux (sous réserve de l'obtention des autorisations administratives et des financements nécessaires)