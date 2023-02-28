Aménagements dédiés aux busAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Le projet présenté prévoit la réalisation d’aménagements des voies de bus sur l’itinéraire de l’actuelle ligne 15 entre la gare RER d’Aulnay-sous-Bois (RER B, tramway T4) et les gares de Sevran-Beaudottes (RER B, future ligne 16 du GPE) et du Vert Galant (RER B).
Le tracé
Chiffres-Clés
18 stations desservies
sur 4 communes dont 3 gares
9,2 km
de voies dédiées au bus
de 8 à 10 minutes
de gain de temps moyen
35 minutes
d'Aulnay au Vert Galant
7,5 km
de pistes cyclables
24 000
voyageurs attendus chaque jour
Calendrier
- 2020-2021Études préalables
- Septembre-Octobre 2021Concertation préalable
- Mai 2022Bilan de la concertation
- 2022-2024Études de Schéma de Principe
- 11 décembre 2024Validation du Schéma de Principe par le Conseil d'Administration d'Île-de-France Mobilités
- Enquête publique
- Études de conception détaillées puis travaux (sous réserve de l'obtention des autorisations administratives et des financements nécessaires)