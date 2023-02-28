S'inscrire aux actualités

Protection des données personnelles

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à Île-de-France Mobilités afin de traiter vos questions. Conformément à la règlementation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation d'effacement, de portabilité, de retrait de votre consentement, d'opposition à communiquer des instructions sur le sort de leurs données en cas de décès et d'un droit de former opposition auprès de l'autorité de contrôle compétente. Vous pouvez exercer vos droits par courriel à l'adresse [email protected].