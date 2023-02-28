Dernière chance pour discuter avec les équipes du projet, le 12 octobre, de 8h à 11h, en gare d’Aulnay RER

Le 12 octobre, de 8h à 11h, l’équipe projet d’Île-de-France Mobilités sera présente pour la dernière rencontre de la concertation du projet, au niveau de l’arrêt du bus 15 de la gare RER d’Aulnay-sous-Bois. L’équipe vous présentera le projet d’aménagement, répondra à vos questions et pourra vous remettre le dépliant de présentation du projet avec sa carte T.

N’oubliez pas le dernier rendez-vous de la concertation, le 16 octobre dès 10h à Tremblay-en-France à l’arrêt Merisiers de la ligne 15 , pour un atelier-balade* sur le thème de l’insertion des voies de bus le long de la RD40. Cliquez ici pour connaître les modalités d’inscription (dans la limite des 20 places disponibles).

* Participation soumise à la présentation du pass sanitaire.