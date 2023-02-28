Le dialogue

La concertation est une étape indispensable dans tout projet d’aménagement urbain. Les avis récoltés à son issue permettront d’adapter le projet à son environnement et aux besoins des usagers du territoire.

Exprimez votre avis et aidez-nous à mieux comprendre vos usages et vos attentes, vos remarques seront prises en compte pour la suite du projet.

La concertation vous invite également à vous prononcer sur les deux variantes proposées à ce stade pour l’aménagement de la RD40 à Villepinte.