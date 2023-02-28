Le dialogue
La concertation
La concertation est une étape indispensable dans tout projet d’aménagement urbain. Les avis récoltés à son issue permettront d’adapter le projet à son environnement et aux besoins des usagers du territoire.
Exprimez votre avis et aidez-nous à mieux comprendre vos usages et vos attentes, vos remarques seront prises en compte pour la suite du projet.
La concertation vous invite également à vous prononcer sur les deux variantes proposées à ce stade pour l’aménagement de la RD40 à Villepinte.
Les événements passés
Les ateliers-balades :
En septembre 2021, plusieurs "rencontres voyageurs" avec les usagers des transports à proximité ont été organisées à Tremblay-en-France, Aulnay sous Bois ou encore Villepinte.
* Participation soumise à la présentation du pass sanitaire
Les rencontres voyageurs :
Les ateliers-balades, en octobre 2021, invitaient le public à approfondir certains sujets par le biais d'une visite de terrain. Ils avaient pour thème le Pont de la Croix-Blanche ou encore la RD40.