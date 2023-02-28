Bus

Aménagements dédiés aux busAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Le dialogue

La concertation

Le 16 octobre dès 10h, rendez-vous à l’arrêt Merisiers de Tremblay, pour le dernier atelier-balade

La concertation est une étape indispensable dans tout projet d’aménagement urbain. Les avis récoltés à son issue permettront d’adapter le projet à son environnement et aux besoins des usagers du territoire.

Exprimez votre avis et aidez-nous à mieux comprendre vos usages et vos attentes, vos remarques seront prises en compte pour la suite du projet.

La concertation vous invite également à vous prononcer sur les deux variantes proposées à ce stade pour l’aménagement de la RD40 à Villepinte.

Les événements passés

Les ateliers-balades :

En septembre 2021, plusieurs "rencontres voyageurs" avec les usagers des transports à proximité ont été organisées à Tremblay-en-France, Aulnay sous Bois ou encore Villepinte.
* Participation soumise à la présentation du pass sanitaire

Les rencontres voyageurs :

Les ateliers-balades, en octobre 2021, invitaient le public à approfondir certains sujets par le biais d'une visite de terrain. Ils avaient pour thème le Pont de la Croix-Blanche ou encore la RD40.

Les documents de la concertation

Dépliant

PDF

 -  1.7 MB

Cartographie du tracé

JPG

 -  173.2 KB

Pour pouvoir visionner cette vidéo, vous devez