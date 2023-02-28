Le financement et les acteurs

Acteurs

Au travers du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 (CPER), l’État contribue à la modernisation et au développement des lignes de transports en Île-de-France pour répondre aux enjeux de déplacements et aux attentes des Franciliens. En finançant ce projet, l' État s'engage pour offrir aux franciliens des transports plus performants permettant d’avancer vers une ville durable et un mode de vie plus apaisé. L'État poursuit son objectif de rendre plus performant le réseau de transport en l'inscrivant dans la dynamique des territoires afin de mieux répondre aux besoins quotidiens des usagers, d’améliorer l’accès pour tous aux transports et ainsi renforcer l’attractivité de la région Île-de-France. L’État finance les études préalables (DOCP) de ce projet, et ce, jusqu’à l’enquête d’utilité publique, à hauteur de 21 %, conformément au Contrat de Plan État-Région.

Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La création de nouvelles lignes de tramways fait partie de ce grand programme. La Région y consacre des moyens financiers très importants. La Région est le premier financeur des études préalables (DOCP) de ce projet, et ce, jusqu’à l’enquête d’utilité publique, à hauteur de 49 %.

Parce que c’est un enjeu social, économique et environnemental majeur, le Département de Seine-Saint-Denis est mobilisé pour le développement des modes actifs et s'engage pour améliorer la qualité et la quantité de l’offre de transports en commun sur le territoire. Il participe ainsi activement aux déploiements du réseau de bus et aux prolongements des lignes de métro, et soutient la réalisation des nouvelles lignes du métro du Grand Paris Express. Le Département finance les études de ce projet de TCSP à hauteur de 10%.

Porte d’entrée internationale de la métropole francilienne, Paris Terres d’Envol mène une politique active en vue de développer l’offre de transports et la mobilité durable auprès des habitants de ses huit villes. Face aux multiples enjeux du territoire, Paris Terres d’Envol participe notamment au fonctionnement des réseaux de bus et organise l’intermodalité autour des gares. Le projet de TCSP entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France s’inscrit pleinement dans la stratégie de mobilité mise en œuvre en lien étroit avec ses villes-membres et accompagnera efficacement l’arrivée des futures gares du Grand Paris Express. Ce projet est financé à 20% par le territoire.