Participez à l’atelier-balade du 9 octobre, de 10h à 12h30, à Aulnay

Le samedi 9 octobre, de 10h à 12h30, rendez-vous sur le parvis de la gare Aulnay RER, pour une balade en ville sur le thème du Pont de la Croix-Blanche, suivie d’un atelier collectif en salle au cours duquel vous pourrez donner votre avis, échanger avec les équipes, et participer à la réalisation de votre futur projet. Pour y participer, et sous réserve de présentation du pass sanitaire le jour J, inscrivez-vous en ligne (20 places disponibles).

Vous n’êtes pas disponible ce jour ? Ne manquez pas le deuxième atelier-balade* organisé à Tremblay-en-France, qui se déroulera le samedi 16 octobre, dès 10h. Rendez-vous sur le parvis de la gare Vert-Galant pour une balade sur le thème de l’insertion des voies de bus le long de la RD40. Cliquez ici pour connaître les modalités d’inscription.

Et n’oubliez pas : l’équipe projet sera disponible pour répondre à toutes vos questions le 12 octobre, de 8h à 11h, sur le parvis de la gare Aulnay RER.

* Participation soumise à la présentation du pass sanitaire.