Lokale Behörden und Interessengruppen werden während des gesamten Projekts in die Studien einbezogen. Diese sind:

der vom Projekt Bus Entre Seine betroffenen Gemeinden:

Kosten und Finanzierung des Projekts

125 Mio. € ohne MwSt., davon 88,6 Mio. € für den Ausbau von Busspuren, 31,6 Mio. € für Grundstückserwerb und 4,8 Mio. € für Begleitmaßnahmen zur Erleichterung des Busverkehrs.

Die Region Île-de-France und das Departement Val d'Oise haben sich zusammengeschlossen, um die Studien im Zusammenhang mit dem Projekt Bus Entre Seine bis zur Erklärung des öffentlichen Nutzens im Rahmen des bis 2015 verlängerten Sondervertrags der Region Val d'Oise 2009-2013 zu finanzieren.

Das rollende Material und der Betrieb der Buslinien werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités, der Verkehrsbehörde der Île-de-France, finanziert.

Da es sich beim Projekt Bus Entre Seine um eine große Infrastrukturmaßnahme für die Region Ile-de-France handelt, wird die Finanzierung der nachfolgenden Etappen, einschließlich der detaillierten Studien, im Rahmen des Planvertrags zwischen dem Staat und der Region (CPER) bereitgestellt. Die CPER ist ein Dokument, mit dem sich der Staat und die Region Ile-de-France verpflichten, große regionale Entwicklungsprojekte über einen Zeitraum von sechs Jahren zu planen und zu finanzieren. Insbesondere ermöglicht es die Umsetzung des SDRIF im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Lokale Behörden oder "lokaler Block" werden wahrscheinlich auch an der Finanzierung von Maßnahmen beteiligt sein.

Die CPER wird auf mehrjähriger Basis eingerichtet, um die Investitionen gezielt zu mobilisieren, die während des Zeitraums in der gesamten Region mobilisiert werden sollen. Die Abfolge der CPER gewährleistet die Kontinuität der Investitionen in der Region.