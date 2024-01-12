Einrichtungen für den BusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Das Projekt "Bus Entre Seine" zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit des Busnetzes zu verbessern, indem es schnellere, regelmäßige und zuverlässigere Fahrten ermöglicht. Sie verstärkt die Verbindungen zwischen der Bezons-Brücke (Straßenbahn T2) und den Bahnhöfen Argenteuil, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis. Das Projekt sieht spezielle Busspuren und Begleitmaßnahmen vor, um den Verkehrsfluss zu verbessern, die Fahrzeiten zu verkürzen und die Servicequalität zu verbessern, während gleichzeitig öffentliche Räume neu qualifiziert und sanfte Mobilität für ein angenehmeres Lebensumfeld gefördert werden.