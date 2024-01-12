Einrichtungen für den BusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Das Projekt "Bus Entre Seine" zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit des Busnetzes zu verbessern, indem es schnellere, regelmäßige und zuverlässigere Fahrten ermöglicht. Sie verstärkt die Verbindungen zwischen der Bezons-Brücke (Straßenbahn T2) und den Bahnhöfen Argenteuil, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis. Das Projekt sieht spezielle Busspuren und Begleitmaßnahmen vor, um den Verkehrsfluss zu verbessern, die Fahrzeiten zu verkürzen und die Servicequalität zu verbessern, während gleichzeitig öffentliche Räume neu qualifiziert und sanfte Mobilität für ein angenehmeres Lebensumfeld gefördert werden.
Schlüsselfiguren
8.2 km
durchgehende Busspuren und Radwege
4
Bediente Gemeinden
37 Stationen
17 auf dedizierten Fahrspuren und 20 auf Abschnitten, die von flankierenden Maßnahmen profitieren
Kalender
- 2018Vorgespräch
- 2019-2020Vorstudien
- 2021Öffentliche Anfragen
- 2022Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2024-2025Detaillierte AVP-Studien
- 2025Genehmigung von Vorentwurfsstudien
- 2025-2026Detaillierte PRO-Studien
- 2026Umweltgenehmigung und Landkontrolle, Beginn der Vorbereitungsarbeiten
- 2027Beginn der Hauptarbeiten
- 2029Inbetriebnahme