Einrichtungen für den BusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Das Projekt "Bus Entre Seine" zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit des Busnetzes zu verbessern, indem es schnellere, regelmäßige und zuverlässigere Fahrten ermöglicht. Sie verstärkt die Verbindungen zwischen der Bezons-Brücke (Straßenbahn T2) und den Bahnhöfen Argenteuil, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis. Das Projekt sieht spezielle Busspuren und Begleitmaßnahmen vor, um den Verkehrsfluss zu verbessern, die Fahrzeiten zu verkürzen und die Servicequalität zu verbessern, während gleichzeitig öffentliche Räume neu qualifiziert und sanfte Mobilität für ein angenehmeres Lebensumfeld gefördert werden.

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Val d'Oise
Île-de-France Mobilités

Diese Karte zeigt die Route des Projekts Bus Entre Seine, das Argenteuil, Bezons, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis verbindet. Es gibt die Lage der Stationen, die Art der geplanten Einrichtungen und die Verbindungen zu anderen Verkehrsmitteln an. Für den Sektor Argenteuil: Ausgangspunkt: Gare d'Argenteuil (Linie J-Verbindung), dann Stationen Hôtel de Ville, Calais, De Gaulle, Jean Moulin, Place du 11 Novembre, Avenue du Marais, Delambre, Victor Hugo. Einrichtungen: Bestehende Busspuren zwischen dem Gare d'Argenteuil und dem Rathaus. Busspuren mit Fahrradanlagen zwischen dem Gare d'Argenteuil und der Haltestelle De Gaulle sowie zwischen Jean Moulin und der Pont de Bezons. Geteilter Fahrspurverkehr auf dem Abschnitt De Gaulle – Jean Moulin. Sektor Bezons: Ausgangspunkt Pont de Bezons (Straßenbahnverbindung T2), dann La Grâce de Dieu, Place des Droits de l'Homme, Albert 1er (Busverbindungen Linien 3 und 272), La Berthie, Val Notre-Dame. Einrichtungen: Bestehende Busspuren zwischen Pont de Bezons und La Grâce de Dieu. Busspuren mit Fahrradanlagen zwischen Pont de Bezons und Val Notre-Dame. Sektor Sartrouville. Ausgangspunkt: Bahnhof Berry, dann Cité des Indes, Bourquelot, Clemenceau, Rue de Chatou, Quatre-Chemins, Picardie, Église, E. Vaillant, Voltaire, Stalingrad, Poste, Sartrouville (RER A und Linie J Verbindungen). Einrichtungen: Begleitmaßnahmen zur Förderung des Busverkehrs im allgemeinen Verkehr auf dem gesamten Abschnitt. Vorrang für Busse an Kreuzungen. Sektor der Gemeinde Cormeilles-en-Parisis. Ausgangspunkt: Stationen Berry / Holunder, dann Les Coudrées, Les Bruyères, Rond-point du Cormier, Place des Arts, Les Écrivains, Fauvettes, Édouard Imbs, Cormeilles-en-Parisis. Einrichtungen: Busspuren mit Fahrradanlagen zwischen Berry / Holunder und Les Coudrées. Begleitmaßnahmen zur Förderung des Busverkehrs im allgemeinen Verkehr. Vorrang für Busse an Kreuzungen. Die technischen Merkmale der Route. 1 - Art der Entwicklung: abwechselnde Abschnitte auf eigenem Bus-Fahrrad-Gelände und Abschnitte auf geteilter Fahrspur. 2- Verkehrsmanagement: Festlegung von Prioritäten an Kreuzungen. 3- Zugänglichkeit: Stationen, die erstellt oder modernisiert wurden, um den Anforderungen des Projekts gerecht zu werden. 4- Intermodalität: Verbindungen mit RER A, Linie J, Straßenbahn T2, Straßenbahn T11 (geplant), Bus 3 und 272.

Schlüsselfiguren

8.2 km

durchgehende Busspuren und Radwege

4

Bediente Gemeinden

37 Stationen

17 auf dedizierten Fahrspuren und 20 auf Abschnitten, die von flankierenden Maßnahmen profitieren

Kalender

  1. 2018
    Vorgespräch
  2. 2019-2020
    Vorstudien
  3. 2021
    Öffentliche Anfragen
  4. 2022
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  5. 2024-2025
    Detaillierte AVP-Studien
  6. 2025
    Genehmigung von Vorentwurfsstudien
  7. 2025-2026
    Detaillierte PRO-Studien
  8. 2026
    Umweltgenehmigung und Landkontrolle, Beginn der Vorbereitungsarbeiten
  9. 2027
    Beginn der Hauptarbeiten
  10. 2029
    Inbetriebnahme