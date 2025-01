Le projet "Bus entre Seine" a pour objectif d’améliorer la desserte en bus du territoire, et notamment les liaisons entre le pont de Bezons (Tram T2) et les gares ferroviaires d’Argenteuil, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis. Il prévoit l'aménagement de voies réservées aux bus et de mesures d’accompagnement permettant d’améliorer le service, et notamment les temps de parcours et la régularité des bus.

Le projet a été déclaré d'utilité publique en août 2022.