Aménagements dédiés au busArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Le dialogue

Depuis la genèse du projet, Île-de-France Mobilités s’est attachée à associer le public et les parties prenantes du territoire aux études.

En 2018, Île-de-France Mobilités a organisé une concertation préalable visant à présenter le projet et permettre au public de s’exprimer sur son opportunité.

En 2021, Île-de-France Mobilités a présenté le projet lors d’une enquête publique, sous l’égide d’un commissaire enquêteur indépendant nommée par le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.

En 2023, Île-de-France Mobilités a lancé la phase d’avant-projet pour affiner le programme définitif en concertation avec le territoire. Cette étape vise à préciser le plan de financement, établir le calendrier des travaux et préparer l’instruction du dossier d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, en vue de l’approbation finale du projet.

Calendrier

19 mars 2018 - 20 avril 2018

Concertation préalable

6 novembre 2021 - 11 décembre 2021

L'enquête publique

Premier semestre 2024

Concertation en phase d'avant-projet (AVP)

« *sous réserves de l'obtention des autorisations et du financement pour la suite du projet 

La concertation préalable

L'enquête publique

La concertation en phase d'avant-projet

