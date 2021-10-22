Le projet en bref :

Le territoire d’Argenteuil, Bezons, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis, situé entre deux bras de la Seine, se distingue par sa forte densité résidentielle et d’emplois, son dynamisme urbain et économique, ainsi que par la richesse de ses équipements publics, scolaires, sportifs et culturels à rayonnement intercommunal. Pourtant, ce secteur reste mal desservi par les transports en commun structurants et souffre de conditions de circulation dégradées, particulièrement aux heures de pointe.

Le projet Bus Entre Seine vise à répondre à ces enjeux en améliorant la performance du réseau de bus et les conditions de déplacement par des aménagements ciblés :

Des voies dédiées aux bus entre la gare d’Argenteuil, le pont de Bezons, le quartier des Indes (Sartrouville) et le boulevard du Parisis (Cormeilles-en-Parisis), pour garantir régularité et réduction des temps de trajet en évitant les aléas de la circulation.

Des mesures d'accompagnement légères et ciblées sur d'autres sections du réseau : priorité aux carrefours à feux, aménagement des principales stations, lisibilité accrue des lignes, sans recours à des réaménagements lourds ni acquisitions foncières.

Un itinéraire cyclable continu et une requalification des espaces publics (trottoirs qualitatifs, végétalisation, arceaux vélos) pour favoriser les modes actifs et améliorer le cadre de vie.

Le projet bénéficiera prioritairement aux lignes 272 et 3, appelées à offrir un haut niveau de service, tout en profitant ponctuellement à d’autres lignes. Pensé pour anticiper les évolutions du territoire à l’horizon 2030, Bus Entre Seine renforcera l’attractivité locale et offrira un cadre de vie plus agréable grâce à une mobilité plus fluide, fiable et durable.