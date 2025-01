Les comptes-rendus des ateliers de concertation de phase d'Avant-Projet sont en ligne !

Les comptes-rendus des ateliers de concertation sont en ligne ! Ces ateliers avaient pour but d’accompagner la phase d’avant-projet de Bus Entre Seine et ainsi préciser la conception technique et l’insertion urbaine du projet dans le respect des engagements pris par Île-de-France Mobilités.

C’est dans ce cadre qu’Île-de-France Mobilités a organisé trois ateliers de concertation en phase avant-projet, afin de discuter des scénarios d’aménagement secteur par secteur. Lors des ateliers tenus en mars et avril 2024, les participants ont évalué les propositions de la maîtrise d’œuvre et partagé leurs observations et suggestions. Les discussions ont porté sur les scénarios proposés, les points d’attention et les évolutions souhaitées secteur par secteur. Les échanges, riches et constructifs, contribueront à affiner les aménagements futurs pour répondre au mieux aux besoins des usagers et des riverains.

Nous vous invitons à découvrir les comptes-rendus détaillés de ces ateliers et à prendre connaissance des contributions des participants.