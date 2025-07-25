La nouvelle lettre d’information du projet « Bus entre Seine » est disponible ! Le 10 juillet 2025, le projet Bus Entre Seine, porté par Île-de-France Mobilités, franchit une étape déterminante avec l’approbation des études d’avant-projet (AVP) qui lui permet d’entrer dans une phase plus concrète, plus visible.

Les études AVP ont permis de préciser les caractéristiques techniques du projet – implantation des voies de bus, des chaussées, des bandes cyclables, des trottoirs, des places de stationnement, végétation – tout en intégrant les engagements issus de l’enquête publique de 2021.

Ce nouveau numéro de la lettre d’information présente les principes d’aménagement retenus, reflet de la volonté d’Île-de-France Mobilités et de ses partenaires de proposer des solutions adaptées à chaque secteur traversé et aux attentes des habitants, en vue d’une mise en service à l’horizon 2029.