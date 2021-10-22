Das Projekt in Kürze:

Das Gebiet von Argenteuil, Bezons, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis, das zwischen zwei Armen der Seine liegt, zeichnet sich durch seine hohe Wohn- und Beschäftigungsdichte, seine städtische und wirtschaftliche Dynamik sowie den Reichtum seiner öffentlichen, schulischen, sportlichen und kulturellen Einrichtungen mit interkommunalem Einfluss aus. Dieser Sektor ist jedoch nach wie vor schlecht an die Strukturierung des öffentlichen Verkehrs angebunden und leidet unter verschlechterten Verkehrsbedingungen, insbesondere während der Hauptverkehrszeit.

Das Projekt Bus Entre Seine zielt darauf ab, diesen Herausforderungen zu begegnen, indem es die Leistungsfähigkeit des Busnetzes und die Reisebedingungen durch gezielte Entwicklungen verbessert:

Spezielle Busspuren zwischen dem Bahnhof Argenteuil, der Bezons-Brücke, dem Indienviertel (Sartrouville) und dem Boulevard du Parisis (Cormeilles-en-Parisis), um Regelmäßigkeit und kürzere Reisezeiten zu gewährleisten und gleichzeitig die Launen des Verkehrs zu vermeiden.

Leichte und gezielte Begleitmaßnahmen auf anderen Abschnitten des Netzes: Vorrang an Ampelkreuzungen, Ausbau der Hauptbahnhöfe, bessere Lesbarkeit der Linien, ohne auf größere Sanierungen oder Landerwerb zurückzugreifen.

Ein durchgehender Radweg und eine Neuqualifizierung des öffentlichen Raums (qualitative Bürgersteige, Begrünung, Fahrradbügel), um aktive Verkehrsmittel zu fördern und das Lebensumfeld zu verbessern.

Das Projekt wird in erster Linie den Linien 272 und 3 zugutekommen, die ein hohes Serviceniveau bieten sollen, während gelegentlich andere Linien davon profitieren. Bus Entre Seine wurde entwickelt, um die Veränderungen des Gebiets bis 2030 vorwegzunehmen, und wird die lokale Attraktivität stärken und dank einer flüssigeren, zuverlässigeren und nachhaltigeren Mobilität ein angenehmeres Lebensumfeld bieten.