Seit Beginn des Projekts hat sich Île-de-France Mobilités bemüht, die Öffentlichkeit und die lokalen Interessengruppen in die Studien einzubeziehen.

Im Jahr 2018 organisierte Île-de-France Mobilités eine Vorkonsultation, um das Projekt vorzustellen und der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich zu seiner Chance zu äußern.

Im Jahr 2021 stellte Île-de-France Mobilités das Projekt im Rahmen einer öffentlichen Untersuchung unter der Schirmherrschaft eines vom Verwaltungsgericht Cergy-Pontoise ernannten unabhängigen Untersuchungskommissars vor.

Im Jahr 2023 startete Île-de-France Mobilités die Vorprojektphase, um das endgültige Programm in Absprache mit dem Gebiet zu verfeinern. Ziel dieses Schritts ist es, den Finanzierungsplan zu präzisieren, den Arbeitsplan festzulegen und die Prüfung der Umweltgenehmigungsakte ticket des Wassergesetzes für die endgültige Genehmigung des Projekts vorzubereiten.