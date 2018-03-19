Dialog
Seit Beginn des Projekts hat sich Île-de-France Mobilités bemüht, die Öffentlichkeit und die lokalen Interessengruppen in die Studien einzubeziehen.
Im Jahr 2018 organisierte Île-de-France Mobilités eine Vorkonsultation, um das Projekt vorzustellen und der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich zu seiner Chance zu äußern.
Im Jahr 2021 stellte Île-de-France Mobilités das Projekt im Rahmen einer öffentlichen Untersuchung unter der Schirmherrschaft eines vom Verwaltungsgericht Cergy-Pontoise ernannten unabhängigen Untersuchungskommissars vor.
Im Jahr 2023 startete Île-de-France Mobilités die Vorprojektphase, um das endgültige Programm in Absprache mit dem Gebiet zu verfeinern. Ziel dieses Schritts ist es, den Finanzierungsplan zu präzisieren, den Arbeitsplan festzulegen und die Prüfung der Umweltgenehmigungsakte ticket des Wassergesetzes für die endgültige Genehmigung des Projekts vorzubereiten.
Kalender
19. März 2018 - 20. April 2018
Vorgespräch
6. November 2021 - 11. Dezember 2021
Die öffentliche Untersuchung
Erstes Halbjahr 2024
Beratung in der Vorprojektphase (AVP)
"*vorbehaltlich des Erhalts von Genehmigungen und der Finanzierung für den Rest des Projekts