Warum eine Beratung?

Vom 19. März bis 20. April 2018 organisierte Ile-de-France Mobilités eine Konsultationsphase rund um das Projekt Bus Entre Seine.

Diese Zeit der Information und des Bürgeraustauschs (zwischen dem Projektteam und den Anwohnern, den Nutzern des öffentlichen Verkehrsnetzes, den lokalen Behörden, den assoziativen und wirtschaftlichen Akteuren des Sektors) ermöglichte es allen, sich über die Merkmale und Ziele des Projekts zu informieren, ihre Fragen zu stellen und ihre Vorschläge zu unterbreiten.

Am 9. Oktober 2018 verabschiedete Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Konsultation des Projekts Bus Entre Seine und gab alle Meinungen wieder, die über die Website, T-Karten und öffentliche Versammlungen geäußert wurden. In der Bewertung werden die geäußerten Standpunkte zur Kenntnis genommen und die Lehren aus der Konsultation dargelegt.

Hier finden Sie die Ergebnisse der Konsultation und ihre Anhänge.

Wie verlief die Konsultation?

Damit sich alle informieren und beteiligen können, hat Île-de-France Mobilités das folgende System eingerichtet:

drei Feldtreffen: am 20. März 2018 im Bahnhof Cormeilles-en-Parisis; 3. April 2018 an der Endstation der Straßenbahn T2 in Pont de Bezons und 11. April 2018 am Marché des Indes in Sartrouville;

zwei öffentliche Versammlungen: am 28. März in Argenteuil und am 5. April in Bezons;

einen T-Coupon, abnehmbare Scheibe der Broschüre, die ausgefüllt und kostenlos per Post zurückgesandt werden muss;

Online, auf der speziellen Website: ein kostenloses Beitragsformular und eine partizipative Karte, um eine geolokalisierte Meinung abzugeben.

Facebook-Posts ermöglichten es, so viele Menschen wie möglich über die Durchführung der Konsultation zu informieren und alle einzuladen, die Website des Projekts zu besuchen, um sich zu informieren und einen Beitrag zu leisten.