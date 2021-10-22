Die öffentliche Untersuchung

Dieser neue Schritt ermöglicht es den Bewohnern und Nutzern:

– sich über das Projekt und seine Entwicklungen zu informieren, die sich aus den Konsultationsphasen und Vorstudien ergeben,

– ihre Bemerkungen und Vorschläge dem Untersuchungskommissar mitzuteilen.

Auf der Grundlage dieser Beiträge legt der Untersuchungskommissar seinen Bericht dann dem Präfekten vor, der das Projekt für gemeinnützig erklären kann.

Um mehr über das Projekt Bus entre Seine zu erfahren:

Die vollständige Akte der öffentlichen Untersuchung wird für die Dauer der öffentlichen Untersuchung verfügbar sein, indem Sie hier oder auf dem Portal der öffentlichen Untersuchung klicken.

Um Kommentare und Vorschläge einzureichen:

Der Untersuchungsbeauftragte steht der Öffentlichkeit nach Vereinbarung zur Entgegennahme schriftlicher und mündlicher Stellungnahmen während der Sitzungen zur Verfügung, die stattfinden:

Im Rathaus von Argenteuil : Samstag, 6. November 2021 von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch, 17. November 2021 von 11 bis 13.30 Uhr und Samstag, 11. Dezember 2021 von 9 bis 12 Uhr;

: Samstag, 6. November 2021 von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch, 17. November 2021 von 11 bis 13.30 Uhr und Samstag, 11. Dezember 2021 von 9 bis 12 Uhr; Im Rathaus von Bezons : Mittwoch, 10. November 2021 von 13:30 bis 16 Uhr, Mittwoch, 24. November 2021 von 9 bis 12 Uhr und Freitag, 3. Dezember 2021 von 13:30 bis 16 Uhr;

: Mittwoch, 10. November 2021 von 13:30 bis 16 Uhr, Mittwoch, 24. November 2021 von 9 bis 12 Uhr und Freitag, 3. Dezember 2021 von 13:30 bis 16 Uhr; Im Rathaus von Cormeilles-en-Parisis : Samstag, 27. November 2021 von 9 bis 12 Uhr;

: Samstag, 27. November 2021 von 9 bis 12 Uhr; Im Rathaus von Sartrouville: Dienstag, 16. November 2021 von 18 bis 20 Uhr

Darüber hinaus kann der Untersuchungsbeauftragte vom 6. November 2021 bis einschließlich 11. Dezember 2021 schriftliche Stellungnahmen und Vorschläge entgegennehmen.

Sie können ihm Ihre Meinung senden: