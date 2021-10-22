Bezons nach Cormeilles-en-Parisis
Neuqualifizierung der RD392 als städtischer Boulevard
Das Projekt nutzt die bestehenden Entwicklungen an der Endstation der Straßenbahn T2 "Pont de Bezons". Wie heute werden die Buslinien von eigenen Fahrspuren und direkten Verbindungen mit der Straßenbahn profitieren. Sie werden auch die bestehenden Busspuren zwischen der Pont de Bezons und der Gnade Gottes nutzen, die das Projekt beibehalten will.
Die Rue Gabriel Péri und die Rue Lucien Sampaix bilden die RD 392 zwischen der Brücke von Bezons und dem Eingang von Cormeilles-en-Parisis. Es stellt eine Verbindung zwischen den 4 Gemeinden des Projekts und eine Kreuzung zwischen dem Val d'Oise und den Yvelines dar. Seine Entwicklung im Rahmen des Projekts Bus Entre Seine wird es zu einer emblematischen Achse machen, die das Stadtzentrum von Bezons, Val-Notre-Dame oder das indische Viertel bedient.
Auf dieser Achse löst das Projekt die derzeitigen Busspuren zwischen der Pont de Bezons und der Haltestelle "La Grâce de Dieu" ab. Diese werden nach Norden verlängert, wobei die bestehenden Straßen erhalten bleiben. Es wird erwogen, Baumreihen auf beiden Seiten der Fahrbahn zu pflanzen, und es werden auch Parkplätze in der Nähe von Geschäften geschaffen, wenn die Vorfahrt dies zulässt.
Auf zwei Abschnitten werden die dedizierten Fahrspuren an die Breite der Fahrbahn angepasst:
- zwischen der Haltestelle "La Grâce de Dieu" und der Rue Parmentier wird der Ausbau auf eine einzige Fahrspur auf eigenem Gelände reduziert, da der Platz für Zweibahnbusspuren nicht ausreicht;
- Die Durchfahrt unter den Bahngleisen zwischen der Kreuzung Val-Notre-Dame und der Rue du Berry wird mit einer einzigen Fahrspur für Busse in der Mitte der Fahrbahn ausgestattet.
Die Länge dieses Teils der Route erstreckt sich über 3,3 km und bedient 6 Stationen:
- "Pont de Bezons": ZAC des "Bords de Seine", Klinik Bezons, Gymnasium Eugène Ronceray
- "Die Gnade Gottes": Rathaus von Bezons, ZAC "Herz der Stadt", Polizeistation, Sportkomplex Auguste Delaune, CPAM von Val d'Oise
- "Place des droits de l'homme": Henri Wallon College, Intermarché, Paul Eluard Theater...
- "La Berthie": Häuser, Poliklinik des Plateaus und Grünflächen
- "Val-Notre-Dame": Wohnen und wirtschaftliche Aktivitäten in den Vierteln Notre-Dame und Les Indes
- "Berry": Indienviertel und Gewerbegebiet Sureaux.
Der südliche Eingang von Cormeilles-en-Parisis: Verbesserung des Busverkehrs
Die Route führt hier in das ZAC de Bois Rochefort.
Um den Verkehr zu optimieren, wird das Projekt eine eigene Fahrspur in Richtung RD 392 nehmen und den allgemeinen Verkehr in die andere Richtung integrieren. Diese Lösung bietet die Möglichkeit, die aktuellen Radwege beizubehalten.
Der Bahnhof "Les Coudrées" wird Geschäfte, Dienstleistungen und Restaurants rund um den Schuman-Kreisverkehr bedienen.