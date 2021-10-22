Bezons nach Cormeilles-en-Parisis

Neuqualifizierung der RD392 als städtischer Boulevard

Das Projekt nutzt die bestehenden Entwicklungen an der Endstation der Straßenbahn T2 "Pont de Bezons". Wie heute werden die Buslinien von eigenen Fahrspuren und direkten Verbindungen mit der Straßenbahn profitieren. Sie werden auch die bestehenden Busspuren zwischen der Pont de Bezons und der Gnade Gottes nutzen, die das Projekt beibehalten will.

Die Rue Gabriel Péri und die Rue Lucien Sampaix bilden die RD 392 zwischen der Brücke von Bezons und dem Eingang von Cormeilles-en-Parisis. Es stellt eine Verbindung zwischen den 4 Gemeinden des Projekts und eine Kreuzung zwischen dem Val d'Oise und den Yvelines dar. Seine Entwicklung im Rahmen des Projekts Bus Entre Seine wird es zu einer emblematischen Achse machen, die das Stadtzentrum von Bezons, Val-Notre-Dame oder das indische Viertel bedient.