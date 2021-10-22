Zum Bahnhof Cormeilles-en-Parisis: Einrichtungen zur Erleichterung des Busverkehrs

Die in Betracht gezogene Route ist die der aktuellen Buslinie 3, die die Infrastruktur für Busse zwischen der Pont de Bezons und der Schuman-Kreuzung nutzen wird und dann ihre derzeitige Route bis zum Bahnhof Cormeilles-en-Parisis beibehält und den ZAC des Bois-Rochefort bedient.

Auf etwa 3 Kilometern werden in der Gemeinde Cormeilles-en-Parisis Unterstützungsmaßnahmen vorgeschlagen, um gute Erreichbarkeitsbedingungen am Bahnhof zu gewährleisten und den Busbetrieb zu fördern und gleichzeitig die Auswirkungen auf die städtische Umwelt zu begrenzen.

Drei Bahnhöfe werden saniert, um den Fahrgästen mehr Komfort zu bieten und Zeit im Bahnhof zu sparen.

Drei Kreuzungen sind von der Umsetzung der Priorität für Busse betroffen:

1 – Avenue Louis Hayet / Rue des Frères Lumière

2 – Rue de Saint-Germain / Rue du Général Sarrail

3 – Rue du Général Sarrail / Rue du Lieutenant Edouard Vicario

Darüber hinaus erfordern zwei Kreuzungen eine Änderung der Priorität zugunsten von Bussen:

1 – Rue Saint Germain / Rue des Champs Guillaume: In der Rue des Champs Guillaume wird anstelle der derzeitigen in der Rue Saint Germain eine STOP eingerichtet, um den Betrieb von Bussen auf dieser Straße zu erleichtern.

2 – Rue Saint-Germain / Rue de Nancy: Für Fahrzeuge, die von der Rue de Saint-Germain Nord kommen, wird eine Vorfahrt eingerichtet, um das Linksabbiegen der Busse zum Busbahnhof zu erleichtern.