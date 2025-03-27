Pol - Bahnhof

SanierungPôle de Val-de-Fontenay

Aktualisiert am

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Val-de-Marne
Stadt Fontenay-sous-Bois
Unternehmen für Großprojekte
SNCF
RATP
Île-de-France Mobilités

Mit 115.000 täglichen Fahrgästen ist Val de Fontenay der erste Bahnhof im Osten der Ile-de-France. Bis 2035 wird die Fahrgastzahl am Bahnhofsmast Val de Fontenay aufgrund der Inbetriebnahme neuer öffentlicher Verkehrslinien (Metros M1 und M15, RER E nach Westen, Straßenbahn T1, Bus Bord de Marne) und der Stadtentwicklung des Sektors um 115 % steigen. Das Val de Fontenay wird eine wichtige Rolle in der dynamischen Entwicklung des Ostens der Ile-de-France spielen. Es wird immer wichtiger, das Layout und den Betrieb des Bahnhofs zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsmittel vorzubereiten.

Das Sanierungsprojekt betrifft die Räume innerhalb des Bahnhofs, um den Personenverkehr und die Verbindungen zu verbessern, und die Räume rund um den Bahnhof, um die Intermodalität zu erleichtern (Fußgänger, Fahrräder, Busse usw.).

Die neuesten Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der entsprechenden Website:

http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Karte

Plan du projet Pol - Bahnhof Sanierung Pôle de Val-de-Fontenay
Plan du réaménagement du Pôle de Val-de-Fontenay

Schlüsselfiguren

115 000

Reisende pro Tag heute

+ 115 %

der zusätzlichen Reisenden bis 2035

2

Neue Metrolinien (1 und 15) bis 2035

1

Neue Straßenbahnlinie T1

600.000 m²

städtebauliche Projekte rund um den Bahnhof

1

verstärktes Busangebot (Bus Bords de Marne)

Vorläufiger Zeitplan

  • 2017: Beratung
  • 2020: Schematische Darstellung
  • Vom 24. April bis 26. Mai 2021: Öffentliche Untersuchung
  • 2022: Erklärung der Gemeinnützigkeit / Vorentwurf / Beginn der Arbeiten
  • Staffelung von 2030 bis 2035: Inbetriebnahme

Finanzen und Akteure

Finanzen

In diesem Stadium der Studien werden die Kosten des Projekts auf 275 Mio. EUR geschätzt:

  • 236 Mio. € für den Ausbau des "Eisenbahn"-Perimeters
  • 24 Mio. EUR für die Entwicklung des "intermodalen" Perimeters
  • 15 Mio. EUR für Grundstücke

*Der Betrag kann sich um + oder - 10% ändern. Sie wird am Ende der Vorentwurfsstudienphase spezifiziert.