SanierungPôle de Val-de-Fontenay

Mit 115.000 täglichen Fahrgästen ist Val de Fontenay der erste Bahnhof im Osten der Ile-de-France. Bis 2035 wird die Fahrgastzahl am Bahnhofsmast Val de Fontenay aufgrund der Inbetriebnahme neuer öffentlicher Verkehrslinien (Metros M1 und M15, RER E nach Westen, Straßenbahn T1, Bus Bord de Marne) und der Stadtentwicklung des Sektors um 115 % steigen. Das Val de Fontenay wird eine wichtige Rolle in der dynamischen Entwicklung des Ostens der Ile-de-France spielen. Es wird immer wichtiger, das Layout und den Betrieb des Bahnhofs zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsmittel vorzubereiten.

Das Sanierungsprojekt betrifft die Räume innerhalb des Bahnhofs, um den Personenverkehr und die Verbindungen zu verbessern, und die Räume rund um den Bahnhof, um die Intermodalität zu erleichtern (Fußgänger, Fahrräder, Busse usw.).