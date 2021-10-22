Finanzierung und Akteure
Besetzung
Das neue Verbindungsprojekt zwischen dem Gare du Nord und dem Gare de l'Est wird von mehreren Bauherren durchgeführt.
SNCF Bahnhöfe & Verbindungen
SNCF Gares & Connexions realisiert die Elemente 2, 3, 4, 6 und 7 (siehe Plan unten für Details).
Stadt Paris
Die Stadt Paris ist für die Umsetzung von Element 1 (Straßenverbesserungen in der Rue d'Alsace, der Rue de Dunkerque und der Rue Lafayette) verantwortlich.
CDG Express
CDG Express, Bauherr des Projekts für die Bahnverbindung zum Flughafen Paris-Charles de Gaulle, ist für die Realisierung von Element 5 (Ausbau des Innenhofs im Erdgeschoss) verantwortlich.
Die Kosten für die erste Phase des Projekts in der Vorentwurfsphase werden auf rund 67,9 Mio. EUR geschätzt (zu wirtschaftlichen Bedingungen im Januar 2019).
Details zu den Entwicklungen der neuen Verbindung
Die Einrichtungen dieser neuen Verbindung sind 7 an der Zahl.
- Straßenverbesserungen in der Rue d'Alsace, der Rue de Dunkerque und der Rue Lafayette
- Rolltreppe und Aufzug in der Rue d'Alsace in der Nähe der monumentalen Treppe
- Rolltreppe und Aufzug, die den Garten und den Kurierhof verbinden
- Zugänglichkeit der U-Bahn Château Landon und der Bahnsteige 6 bis 12 des Gare de l'Est (Linie P)
- Gestaltung des Hofes im Erdgeschoss
- Neue Passagierhalle in der Rue d'Alsace 50
- Schaffung einer Unterführung zwischen dem Gare Magenta der RER E und der neuen Passagierhalle des Gare de l'Est in der Rue d'Alsace 50