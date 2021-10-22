Pol - Bahnhof

Neue VerbindungGare du Nord - Gare de l'Est

Das nordöstlich von Paris im 10. Arrondissement gelegene Verbindungsprojekt zwischen dem Gare du Nord und dem Gare de l'Est besteht darin, eine wirklich optimierte und für alle zugängliche Verbindung ober- und/oder unterirdisch zwischen den Polen Paris Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) und Paris Est (Gare de l'Est - Château-Landon) zu bauen. Diese Verbindung wird alle Verkehrsträger direkt miteinander verbinden und so die Fahrzeiten verbessern.

Die neue Rolltreppe zwischen der unteren Rue d'Alsace und der oberen Rue d'Alsace.
Der neue Aufzug zwischen der unteren Rue d'Alsace und der oberen Rue d'Alsace.
Straßenverbesserungen auf der Haute Rue d'Alsace
Straßenverbesserungen auf der Haute Rue d'Alsace
Oberflächen-Untergrund-Gelenk
Die neue Rolltreppe zwischen der Rue d'Alsace Basse und der Rue d'Alsace Haute © Île-de-France Mobilités

Bundesland
Region Île-de-France
Stadt Paris
CDG Express
SNCF Bahnhöfe & Verbindungen
Île-de-France Mobilités

Die Einrichtungen der neuen Verbindung

Die Einrichtungen dieser neuen Verbindung sind 7 an der Zahl. 1. Straßenverbesserungen in der Rue d'Alsace, der Rue de Dunkerque und der Rue Lafayette. 2. Rolltreppe und Aufzug in der Rue d'Alsace in der Nähe der monumentalen Treppe. 3. Rolltreppe und Aufzug, die den Garten und den Kurierhof verbinden. 4. Zugänglichkeit der U-Bahn Château Landon und der Bahnsteige 6 bis 12 des Gare de l'Est (Linie P). 5. Gestaltung des Hofes im Erdgeschoss. 6. Neue Passagierhalle in der Rue d'Alsace 50. 7. Schaffung einer Unterführung zwischen dem Bahnhof Magenta der RER E und der neuen Passagierhalle des Gare de l'Est in der Rue d'Alsace 50

Schlüsselfiguren

800 000Reisende pro Tag

an beiden Stationen

200 000Anschlüsse pro Tag

auf dem gesamten Pol

Zwei Stationen

nur 500 Meter entfernt

8 bis 14 Minutenzu Fuß

zwischen Gare du Nord und Gare de l'Est

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2016
    Vorgespräch
  2. 2018
    Ergänzende Studien und Schematische Darstellung
  3. 2020
    Vorentwurfsstudien
  4. Heute
    2020-2027
    Werke
  5. 2022
    Ausbau der Rue d'Alsace Haute und der Rue de Dunkerque
  6. 2023
    Inbetriebnahme der Rolltreppe in der Rue d'Alsace
  7. Erstes Quartal 2027
    Ziel der Fertigstellung der Arbeiten im Einklang mit der Inbetriebnahme des CDG Express