Neue VerbindungGare du Nord - Gare de l'Est

Das nordöstlich von Paris im 10. Arrondissement gelegene Verbindungsprojekt zwischen dem Gare du Nord und dem Gare de l'Est besteht darin, eine wirklich optimierte und für alle zugängliche Verbindung ober- und/oder unterirdisch zwischen den Polen Paris Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) und Paris Est (Gare de l'Est - Château-Landon) zu bauen. Diese Verbindung wird alle Verkehrsträger direkt miteinander verbinden und so die Fahrzeiten verbessern.
Die Einrichtungen der neuen Verbindung
Schlüsselfiguren
800 000Reisende pro Tag
an beiden Stationen
200 000Anschlüsse pro Tag
auf dem gesamten Pol
Zwei Stationen
nur 500 Meter entfernt
8 bis 14 Minutenzu Fuß
zwischen Gare du Nord und Gare de l'Est
Kalender
- 2016Vorgespräch
- 2018Ergänzende Studien und Schematische Darstellung
- 2020Vorentwurfsstudien
- Heute2020-2027Werke
- 2022Ausbau der Rue d'Alsace Haute und der Rue de Dunkerque
- 2023Inbetriebnahme der Rolltreppe in der Rue d'Alsace
- Erstes Quartal 2027Ziel der Fertigstellung der Arbeiten im Einklang mit der Inbetriebnahme des CDG Express