Neue VerbindungGare du Nord - Gare de l'Est

Das nordöstlich von Paris im 10. Arrondissement gelegene Verbindungsprojekt zwischen dem Gare du Nord und dem Gare de l'Est besteht darin, eine wirklich optimierte und für alle zugängliche Verbindung ober- und/oder unterirdisch zwischen den Polen Paris Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) und Paris Est (Gare de l'Est - Château-Landon) zu bauen. Diese Verbindung wird alle Verkehrsträger direkt miteinander verbinden und so die Fahrzeiten verbessern.