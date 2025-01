Nouvelle liaisonGare du Nord - Gare de l'Est

Situé au nord-est de Paris, dans le 10e arrondissement, le projet de liaison Gare du Nord–Gare de l’Est consiste à construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous, en surface et/ou en souterrain, entre les pôles Paris Nord (Gare du Nord/Magenta/La Chapelle) et Paris Est (Gare de l’Est/Château-Landon), pour mettre en relation directe tous les modes de transport et améliorer ainsi les temps de parcours.