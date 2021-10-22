Pôle - Gare

Nouvelle liaisonGare du Nord - Gare de l'Est

Le financement et les acteurs

Les acteurs

Le projet nouvelle liaison entre la Gare du Nord et la Gare de l’Est est réalisé par plusieurs maîtres d’ouvrage.

SNCF Gares & Connexions

SNCF Gares & Connexions réalise les éléments 2, 3, 4, 6 et 7 (voir le plan ci-dessous pour le détail).

Ville de Paris

La Ville de Paris assure la réalisation de l'élément 1 (aménagements de voirie sur la rue d'Alsace, la rue de Dunkerque et la rue Lafayette).

CDG Express

CDG Express, maître d’ouvrage du projet de liaison ferroviaire vers l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle, assure la réalisation de l’élément 5 (aménagement de la cour rez-de-quai).

Le coût de la première phase du projet au stade des études avant-projet est estimé à environ 67,9 M€ (aux conditions économiques de janvier 2019).

Le détail des aménagements de la nouvelle liaison

Les aménagements de cette nouvelle liaison sont au nombre de 7.

  1. Aménagements de voirie sur la rue d'Alsace, la rue de Dunkerque et la rue Lafayette
  2. Escalier mécanique et ascenseur dans la rue d'Alsace près de l'escalier monumental
  3. Escalier mécanique et ascenseur reliant le jardin et la cour des messageries
  4. Mise en accessibilité du souterrain Château Landon et des quais 6 à 12 de la Gare de l'Est (ligne P)
  5. Aménagement de la cour rez-de-quai
  6. Nouveau hall voyageurs au 50 rue d'Alsace
  7. Création d'un passage souterrain entre la Gare Magenta du RER E et le nouveau hall voyageurs de la Gare de l'Est au 50 rue d'Alsace

Les financeurs