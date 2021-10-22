Le financement et les acteurs
Les acteurs
Le projet nouvelle liaison entre la Gare du Nord et la Gare de l’Est est réalisé par plusieurs maîtres d’ouvrage.
SNCF Gares & Connexions
SNCF Gares & Connexions réalise les éléments 2, 3, 4, 6 et 7 (voir le plan ci-dessous pour le détail).
Ville de Paris
La Ville de Paris assure la réalisation de l'élément 1 (aménagements de voirie sur la rue d'Alsace, la rue de Dunkerque et la rue Lafayette).
CDG Express
CDG Express, maître d’ouvrage du projet de liaison ferroviaire vers l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle, assure la réalisation de l’élément 5 (aménagement de la cour rez-de-quai).
Le coût de la première phase du projet au stade des études avant-projet est estimé à environ 67,9 M€ (aux conditions économiques de janvier 2019).
Le détail des aménagements de la nouvelle liaison
Les aménagements de cette nouvelle liaison sont au nombre de 7.
- Aménagements de voirie sur la rue d'Alsace, la rue de Dunkerque et la rue Lafayette
- Escalier mécanique et ascenseur dans la rue d'Alsace près de l'escalier monumental
- Escalier mécanique et ascenseur reliant le jardin et la cour des messageries
- Mise en accessibilité du souterrain Château Landon et des quais 6 à 12 de la Gare de l'Est (ligne P)
- Aménagement de la cour rez-de-quai
- Nouveau hall voyageurs au 50 rue d'Alsace
- Création d'un passage souterrain entre la Gare Magenta du RER E et le nouveau hall voyageurs de la Gare de l'Est au 50 rue d'Alsace